https://ria.ru/20211109/obrazovanie-1758251461.html
Американское образование оказалось на грани катастрофы
В США заявили о катастрофе в школьном образовании - РИА Новости, 09.11.2021
Американское образование оказалось на грани катастрофы
Американские родители и правозащитники обеспокоены ситуацией с качеством образования в стране, передает Fox News. РИА Новости, 09.11.2021
2021-11-09T15:51
2021-11-09T15:51
2021-11-09T16:15
в мире
образование
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сша
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МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Американские родители и правозащитники обеспокоены ситуацией с качеством образования в стране, передает Fox News.По ее мнению, школьники из США отстают от своих ровесников по всему миру. Это произошло, как считает правозащитница, из-за насаждения политкорректности. Зорк подчеркнула, что программы для одаренных детей упраздняют в основном из-за недостаточного "многообразия" в группах.Она выразила обеспокоенность тем, что младшеклассники по всей стране уже в ближайшее время столкнутся с новыми трудностями из-за отсутствия необходимой подготовки к изучению более сложных предметов. Зорк считает, что успеваемость, в том числе и "небелых" детей, следует повышать не посредством упразднения продвинутых программ, а, напротив, с помощью расширения возможностей для обучения.
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в мире, образование, школа, сша
15:51 09.11.2021 (обновлено: 16:15 09.11.2021)
В США заявили о катастрофе в школьном образовании
Американская правозащитница Зорк: наши дети учатся хуже ровесников во всем мире
МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости.
Американские родители и правозащитники обеспокоены ситуацией с качеством образования в стране, передает Fox News
.
"Около половины пятиклассников не могут даже читать на необходимом для своего возраста уровне", — отметила активистка нескольких родительских объединений Лора Зорк.
По ее мнению, школьники из США отстают от своих ровесников по всему миру. Это произошло, как считает правозащитница, из-за насаждения политкорректности. Зорк подчеркнула, что программы для одаренных детей упраздняют в основном из-за недостаточного "многообразия" в группах.
Она выразила обеспокоенность тем, что младшеклассники по всей стране уже в ближайшее время столкнутся с новыми трудностями из-за отсутствия необходимой подготовки к изучению более сложных предметов. Зорк считает, что успеваемость, в том числе и "небелых" детей, следует повышать не посредством упразднения продвинутых программ, а, напротив, с помощью расширения возможностей для обучения.