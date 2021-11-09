https://ria.ru/20211109/obrazovanie-1758251461.html

Американское образование оказалось на грани катастрофы

В США заявили о катастрофе в школьном образовании - РИА Новости, 09.11.2021

Американское образование оказалось на грани катастрофы

Американские родители и правозащитники обеспокоены ситуацией с качеством образования в стране, передает Fox News. РИА Новости, 09.11.2021

2021-11-09T15:51

2021-11-09T15:51

2021-11-09T16:15

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школа

сша

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МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Американские родители и правозащитники обеспокоены ситуацией с качеством образования в стране, передает Fox News.По ее мнению, школьники из США отстают от своих ровесников по всему миру. Это произошло, как считает правозащитница, из-за насаждения политкорректности. Зорк подчеркнула, что программы для одаренных детей упраздняют в основном из-за недостаточного "многообразия" в группах.Она выразила обеспокоенность тем, что младшеклассники по всей стране уже в ближайшее время столкнутся с новыми трудностями из-за отсутствия необходимой подготовки к изучению более сложных предметов. Зорк считает, что успеваемость, в том числе и "небелых" детей, следует повышать не посредством упразднения продвинутых программ, а, напротив, с помощью расширения возможностей для обучения.

https://ria.ru/20210619/obuchenie-1737619227.html

сша

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в мире, образование, школа, сша