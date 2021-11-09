Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211109/napadenie-1758268849.html
В Саранске задержали мужчину, напавшего с молотком на 16-летнюю девушку
В Саранске задержали мужчину, напавшего с молотком на 16-летнюю девушку - РИА Новости, 09.11.2021
В Саранске задержали мужчину, напавшего с молотком на 16-летнюю девушку
Житель Саранска, напавший с молотком на 16-летнюю девушку, задержан полицейскими, сообщает МВД-Медиа. РИА Новости, 09.11.2021
2021-11-09T16:55
2021-11-09T16:55
происшествия
саранск
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/0b/1572801158_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_c0b83f34738b46589ced6480d0317181.jpg
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 9 ноя – РИА Новости. Житель Саранска, напавший с молотком на 16-летнюю девушку, задержан полицейскими, сообщает МВД-Медиа.Нападение было совершено 24 сентября возле одного из домов по улице Лихачёва в Саранске. Злоумышленник подошёл со спины к 16-летней девушке и несколько раз ударил её молотком по голове, похитил мобильный телефон и сумочку, после чего скрылся."Сотрудники полиции опросили потерпевшую и очевидцев произошедшего. По полученным описаниям был составлен фоторобот налётчика. Вскоре оперативники нашли гаджет, украденный у девушки. На нем были обнаружены следы пальцев, которые позволили установить личность подозреваемого. Мужчина был задержан в начале ноября по месту своего жительства в Октябрьском районе Саранска. Свою вину в совершённом преступлении он не отрицает", - говорится в сообщении.В настоящее время в отношении задержанного СУСК РФ по Мордовии расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 162 УК РФ "Разбой". Мужчине избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
https://ria.ru/20211014/arest-1754538668.html
саранск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/0b/1572801158_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_209e397f2192a21efbcfc23006bf7b22.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
происшествия, саранск
16:55 09.11.2021
 
В Саранске задержали мужчину, напавшего с молотком на 16-летнюю девушку

Мужчину, который напал с молотком на 16-летнюю девушку и ограбил ее, задержали в Саранске

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкСотрудник полиции Управления министерства внутренних дел Российской Федерации
Сотрудник полиции Управления министерства внутренних дел Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 09.11.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 9 ноя – РИА Новости. Житель Саранска, напавший с молотком на 16-летнюю девушку, задержан полицейскими, сообщает МВД-Медиа.
Нападение было совершено 24 сентября возле одного из домов по улице Лихачёва в Саранске. Злоумышленник подошёл со спины к 16-летней девушке и несколько раз ударил её молотком по голове, похитил мобильный телефон и сумочку, после чего скрылся.
"Сотрудники полиции опросили потерпевшую и очевидцев произошедшего. По полученным описаниям был составлен фоторобот налётчика. Вскоре оперативники нашли гаджет, украденный у девушки. На нем были обнаружены следы пальцев, которые позволили установить личность подозреваемого. Мужчина был задержан в начале ноября по месту своего жительства в Октябрьском районе Саранска. Свою вину в совершённом преступлении он не отрицает", - говорится в сообщении.
В настоящее время в отношении задержанного СУСК РФ по Мордовии расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 162 УК РФ "Разбой". Мужчине избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Руки в наручниках - РИА Новости, 1920, 14.10.2021
14 октября, 12:52
В Чебоксарах арестовали девушку, напавшую с ножом на водителя маршрутки
 
ПроисшествияСаранск
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:15Россиянам рассказали сценарий погоды зимой
04:11Российские "летающие БМД" будут перевозить боевые багги
03:47Сестра Ротару заявила, что певица ждет "возвращения" Крыма Украине
03:40Популярный в России деликатес оказался полезным для сосудов и сердца
03:32Эксперт предупредил об опасности "бесплатных" тестов на COVID-19
03:28Правительство Японии ушло в отставку
03:19"Ростех" досрочно произвел противотанковые прицелы на экспорт
03:15Аналитик объяснил, как в моменте заработать на облигациях
03:14Большинство россиян доверяют полиции в своем регионе, выяснил ВЦИОМ
03:11ВЦИОМ выявил рост доверия россиян к полиции
03:02Шульгинов призвал пока не думать о "закате нефтяной эры"
03:00Эксперты рассказали о возможных катастрофах на рынке жилья в России
03:00В России нашли ранний признак неизлечимой смертельной болезни
02:47Apple начала принимать к оплате карты "Мир"
02:35Россиянам посоветовали самые безопасные для здоровья сладости
02:34СМИ: в Польше остановили немецких активистов, хотевших помочь мигрантам
02:32Назван продукт, блокирующий распространение COVID-19
02:29МИД Германии пригрозил мерами из-за ситуации на польско-белорусской границе
02:27СМИ: две группы нелегальных мигрантов прорвались из Белоруссии в Польшу
02:15Специалист рассказал, какие излучения в доме покажет смартфон
Лента новостейМолния
Россиянам рассказали сценарий погоды зимойРоссийские "летающие БМД" будут перевозить боевые баггиСестра Ротару заявила, что певица ждет "возвращения" Крыма УкраинеПопулярный в России деликатес оказался полезным для сосудов и сердцаЭксперт предупредил об опасности "бесплатных" тестов на COVID-19Правительство Японии ушло в отставку"Ростех" досрочно произвел противотанковые прицелы на экспортАналитик объяснил, как в моменте заработать на облигацияхБольшинство россиян доверяют полиции в своем регионе, выяснил ВЦИОМВЦИОМ выявил рост доверия россиян к полицииШульгинов призвал пока не думать о "закате нефтяной эры"Эксперты рассказали о возможных катастрофах на рынке жилья в РоссииВ России нашли ранний признак неизлечимой смертельной болезниApple начала принимать к оплате карты "Мир"Россиянам посоветовали самые безопасные для здоровья сладостиСМИ: в Польше остановили немецких активистов, хотевших помочь мигрантамНазван продукт, блокирующий распространение COVID-19МИД Германии пригрозил мерами из-за ситуации на польско-белорусской границеСМИ: две группы нелегальных мигрантов прорвались из Белоруссии в ПольшуСпециалист рассказал, какие излучения в доме покажет смартфон