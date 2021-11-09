https://ria.ru/20211109/napadenie-1758268849.html

В Саранске задержали мужчину, напавшего с молотком на 16-летнюю девушку

В Саранске задержали мужчину, напавшего с молотком на 16-летнюю девушку - РИА Новости, 09.11.2021

В Саранске задержали мужчину, напавшего с молотком на 16-летнюю девушку

Житель Саранска, напавший с молотком на 16-летнюю девушку, задержан полицейскими, сообщает МВД-Медиа. РИА Новости, 09.11.2021

2021-11-09T16:55

2021-11-09T16:55

2021-11-09T16:55

происшествия

саранск

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 9 ноя – РИА Новости. Житель Саранска, напавший с молотком на 16-летнюю девушку, задержан полицейскими, сообщает МВД-Медиа.Нападение было совершено 24 сентября возле одного из домов по улице Лихачёва в Саранске. Злоумышленник подошёл со спины к 16-летней девушке и несколько раз ударил её молотком по голове, похитил мобильный телефон и сумочку, после чего скрылся."Сотрудники полиции опросили потерпевшую и очевидцев произошедшего. По полученным описаниям был составлен фоторобот налётчика. Вскоре оперативники нашли гаджет, украденный у девушки. На нем были обнаружены следы пальцев, которые позволили установить личность подозреваемого. Мужчина был задержан в начале ноября по месту своего жительства в Октябрьском районе Саранска. Свою вину в совершённом преступлении он не отрицает", - говорится в сообщении.В настоящее время в отношении задержанного СУСК РФ по Мордовии расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 162 УК РФ "Разбой". Мужчине избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

https://ria.ru/20211014/arest-1754538668.html

саранск

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, саранск