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В Нижегородской области риелтора обвинили в мошенничестве
В Нижегородской области риелтора обвинили в мошенничестве - РИА Новости, 09.11.2021
В Нижегородской области риелтора обвинили в мошенничестве
Риелтор, обвиняемая в совершении мошеннических действий на сумму свыше 13 миллионов рублей, предстанет перед судом в Нижегородской области, сообщает... РИА Новости, 09.11.2021
2021-11-09T13:42
2021-11-09T13:48
происшествия
нижний новгород
следственный комитет россии (ск рф)
жилье
россия
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 9 ноя - РИА Новости. Риелтор, обвиняемая в совершении мошеннических действий на сумму свыше 13 миллионов рублей, предстанет перед судом в Нижегородской области, сообщает следственное управление СК РФ по региону.По версии следствия, в 2015 году обвиняемая стала участницей преступной группы, в состав которой входили участковый уполномоченный полиции, ранее судимые граждане, а также другие неустановленные лица. На протяжении длительного времени участники организованной группы обманом приобретали права на квартиры одиноких и умерших граждан для дальнейшей их перепродажи. Используя одну и ту же схему с использованием поддельных документов, нотариальных доверенностей, договоров купли-продажи и решений судов, в 2017-2019 годах они незаконно приобрели права на 8 квартир, расположенных на территории Ленинского и Советского районов Нижнего Новгорода. Ущерб от их действий превысил 13,5 миллиона рублей.Риелтор обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере – 9 эпизодов), статьей 174.1 УК РФ (легализация – 3 эпизода).Кроме того, уголовные дела в отношении трех участников организованной группы и бывшего участкового уполномоченного полиции уже рассматриваются в суде, а организатор преступной группы объявлен в федеральный розыск.
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нижний новгород
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происшествия, нижний новгород, следственный комитет россии (ск рф), жилье, россия
13:42 09.11.2021 (обновлено: 13:48 09.11.2021)
 
В Нижегородской области риелтора обвинили в мошенничестве

Нижегородского риелтора будут судить за мошенничество при купле-продаже восьми квартир

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЧеловек заходит в здание Следственного комитета РФ в Москве
Человек заходит в здание Следственного комитета РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 09.11.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 9 ноя - РИА Новости. Риелтор, обвиняемая в совершении мошеннических действий на сумму свыше 13 миллионов рублей, предстанет перед судом в Нижегородской области, сообщает следственное управление СК РФ по региону.
По версии следствия, в 2015 году обвиняемая стала участницей преступной группы, в состав которой входили участковый уполномоченный полиции, ранее судимые граждане, а также другие неустановленные лица. На протяжении длительного времени участники организованной группы обманом приобретали права на квартиры одиноких и умерших граждан для дальнейшей их перепродажи. Используя одну и ту же схему с использованием поддельных документов, нотариальных доверенностей, договоров купли-продажи и решений судов, в 2017-2019 годах они незаконно приобрели права на 8 квартир, расположенных на территории Ленинского и Советского районов Нижнего Новгорода. Ущерб от их действий превысил 13,5 миллиона рублей.
Риелтор обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере – 9 эпизодов), статьей 174.1 УК РФ (легализация – 3 эпизода).

"Вину обвиняемая признала. В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд", - говорится в сообщении регионального СУСК.

Кроме того, уголовные дела в отношении трех участников организованной группы и бывшего участкового уполномоченного полиции уже рассматриваются в суде, а организатор преступной группы объявлен в федеральный розыск.
Ноутбук - РИА Новости, 1920, 05.11.2021
5 ноября, 08:35
Эксперт рассказал о новой схеме мошенничества на сайтах объявлений
 
ПроисшествияНижний НовгородСледственный комитет России (СК РФ)ЖильеРоссия
 
 
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