13:42 09.11.2021 (обновлено: 13:48 09.11.2021)
В Нижегородской области риелтора обвинили в мошенничестве
Нижегородского риелтора будут судить за мошенничество при купле-продаже восьми квартир
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЧеловек заходит в здание Следственного комитета РФ в Москве
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 9 ноя - РИА Новости. Риелтор, обвиняемая в совершении мошеннических действий на сумму свыше 13 миллионов рублей, предстанет перед судом в Нижегородской области, сообщает следственное управление СК РФ по региону.
По версии следствия, в 2015 году обвиняемая стала участницей преступной группы, в состав которой входили участковый уполномоченный полиции, ранее судимые граждане, а также другие неустановленные лица. На протяжении длительного времени участники организованной группы обманом приобретали права на квартиры одиноких и умерших граждан для дальнейшей их перепродажи. Используя одну и ту же схему с использованием поддельных документов, нотариальных доверенностей, договоров купли-продажи и решений судов, в 2017-2019 годах они незаконно приобрели права на 8 квартир, расположенных на территории Ленинского и Советского районов Нижнего Новгорода. Ущерб от их действий превысил 13,5 миллиона рублей.
Риелтор обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере – 9 эпизодов), статьей 174.1 УК РФ (легализация – 3 эпизода).
"Вину обвиняемая признала. В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд", - говорится в сообщении регионального СУСК.
Кроме того, уголовные дела в отношении трех участников организованной группы и бывшего участкового уполномоченного полиции уже рассматриваются в суде, а организатор преступной группы объявлен в федеральный розыск.