https://ria.ru/20211109/moshennichestvo-1758221741.html

В Нижегородской области риелтора обвинили в мошенничестве

В Нижегородской области риелтора обвинили в мошенничестве - РИА Новости, 09.11.2021

В Нижегородской области риелтора обвинили в мошенничестве

Риелтор, обвиняемая в совершении мошеннических действий на сумму свыше 13 миллионов рублей, предстанет перед судом в Нижегородской области, сообщает... РИА Новости, 09.11.2021

2021-11-09T13:42

2021-11-09T13:42

2021-11-09T13:48

происшествия

нижний новгород

следственный комитет россии (ск рф)

жилье

россия

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 9 ноя - РИА Новости. Риелтор, обвиняемая в совершении мошеннических действий на сумму свыше 13 миллионов рублей, предстанет перед судом в Нижегородской области, сообщает следственное управление СК РФ по региону.По версии следствия, в 2015 году обвиняемая стала участницей преступной группы, в состав которой входили участковый уполномоченный полиции, ранее судимые граждане, а также другие неустановленные лица. На протяжении длительного времени участники организованной группы обманом приобретали права на квартиры одиноких и умерших граждан для дальнейшей их перепродажи. Используя одну и ту же схему с использованием поддельных документов, нотариальных доверенностей, договоров купли-продажи и решений судов, в 2017-2019 годах они незаконно приобрели права на 8 квартир, расположенных на территории Ленинского и Советского районов Нижнего Новгорода. Ущерб от их действий превысил 13,5 миллиона рублей.Риелтор обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере – 9 эпизодов), статьей 174.1 УК РФ (легализация – 3 эпизода).Кроме того, уголовные дела в отношении трех участников организованной группы и бывшего участкового уполномоченного полиции уже рассматриваются в суде, а организатор преступной группы объявлен в федеральный розыск.

https://ria.ru/20211105/moshennik-1757773737.html

нижний новгород

россия

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происшествия, нижний новгород, следственный комитет россии (ск рф), жилье, россия