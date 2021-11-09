https://ria.ru/20211109/moshennichestvo-1758168482.html
Генерал-самозванец выманил у московского бизнесмена миллионы рублей
Генерал-самозванец выманил у московского бизнесмена миллионы рублей - РИА Новости, 09.11.2021
Генерал-самозванец выманил у московского бизнесмена миллионы рублей
Генерал-самозванец, выдававший себя за высокопоставленного силовика, выманил у предпринимателя в Москве более 11 миллионов рублей, но был задержан... РИА Новости, 09.11.2021
2021-11-09T10:07
2021-11-09T10:07
2021-11-09T10:07
происшествия
москва
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
ирина волк
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Генерал-самозванец, выдававший себя за высокопоставленного силовика, выманил у предпринимателя в Москве более 11 миллионов рублей, но был задержан правоохранителями, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк."Задержан подозреваемый в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере. Предварительно установлено, что злоумышленник выдавал себя за сотрудника одного из правоохранительных ведомств в звании генерала", - сказала Волк.По ее словам, злоумышленник предложил бизнесмену, подозревавшемуся в уклонении от уплаты таможенных платежей, "решить" вопрос о прекращении уголовного дела, оценив свои услуги в 45 миллионов рублей. В общей сложности "генерал" получил более 11 миллионов рублей.После передачи крупной суммы денег, добавила Волк, самозванца задержали сотрудники полиции и ФСБ: у него изъяли служебное удостоверение неустановленного образца. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве, подозреваемый под арестом.
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происшествия, москва, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), министерство внутренних дел рф (мвд россии), ирина волк
Генерал-самозванец выманил у московского бизнесмена миллионы рублей
Мошенник, выдававший себя за генерала, выманил у московского бизнесмена более 11 миллионов