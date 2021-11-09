13:48 09.11.2021 (обновлено: 16:34 09.11.2021)
США изучают театр военных действий в Черном море, заявили в Минобороны
Минобороны: целью активности США в Черном море является военное освоение Украины
МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. В Минобороны России заявили, что американские военные изучают Черное море как театр возможных военных действий.
Так в ведомстве отреагировали на учения США и их союзников в регионе.
"С учетом того, что в учении, помимо американских ВМС, планируется задействование тактической, патрульной и стратегической авиации, а также контингентов вооруженных сил Болгарии, Грузии, Румынии, Турции и Украины, налицо изучение предполагаемого театра военных действий в случае подготовки Киевом силового решения на юго-востоке (Украины. — Прим. ред.)", — отметили в министерстве.
Помимо этого, в заявлении ведомства указывается, что целью таких действий Вашингтона служит "военное освоение территории Украины".
Там также напомнили, что сейчас эсминец Porter и штабной корабль Mount Whitney находятся в порту Батуми (Грузия), танкер John Lenthall — в юго-западной части Черного моря.
В ведомстве добавили, что российский Черноморский флот контролирует действия кораблей ВМС США.
"Российские вооруженные силы ведут непрерывное наблюдение и отслеживают обстановку", — заявили в Минобороны.
Американские корабли вошли в Черное море в конце октября для участия в учениях союзников по НАТО. Эсминец Porter оснащен крылатыми ракетами.
На фоне их прибытия Россия провела маневры по поиску и уничтожению подлодок условного противника. В них участвовали два противолодочных корабля "Ейск" и "Касимов", а также вертолет Ка-27М.
На прошлой неделе глава Минобороны Сергей Шойгу заявил, что корабли западных стран регулярно заходят в Черное море, чтобы проверить готовность российской армии защитить юг страны.