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США изучают театр военных действий в Черном море, заявили в Минобороны
США изучают театр военных действий в Черном море, заявили в Минобороны - РИА Новости, 09.11.2021
США изучают театр военных действий в Черном море, заявили в Минобороны
В Минобороны России заявили, что американские военные изучают Черное море как театр возможных военных действий. РИА Новости, 09.11.2021
2021-11-09T13:48
2021-11-09T16:34
военно-морские силы сша
россия
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МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. В Минобороны России заявили, что американские военные изучают Черное море как театр возможных военных действий. Так в ведомстве отреагировали на учения США и их союзников в регионе. "С учетом того, что в учении, помимо американских ВМС, планируется задействование тактической, патрульной и стратегической авиации, а также контингентов вооруженных сил Болгарии, Грузии, Румынии, Турции и Украины, налицо изучение предполагаемого театра военных действий в случае подготовки Киевом силового решения на юго-востоке (Украины. — Прим. ред.)", — отметили в министерстве.Помимо этого, в заявлении ведомства указывается, что целью таких действий Вашингтона служит "военное освоение территории Украины".Там также напомнили, что сейчас эсминец Porter и штабной корабль Mount Whitney находятся в порту Батуми (Грузия), танкер John Lenthall — в юго-западной части Черного моря.В ведомстве добавили, что российский Черноморский флот контролирует действия кораблей ВМС США."Российские вооруженные силы ведут непрерывное наблюдение и отслеживают обстановку", — заявили в Минобороны.Американские корабли вошли в Черное море в конце октября для участия в учениях союзников по НАТО. Эсминец Porter оснащен крылатыми ракетами.На фоне их прибытия Россия провела маневры по поиску и уничтожению подлодок условного противника. В них участвовали два противолодочных корабля "Ейск" и "Касимов", а также вертолет Ка-27М.На прошлой неделе глава Минобороны Сергей Шойгу заявил, что корабли западных стран регулярно заходят в Черное море, чтобы проверить готовность российской армии защитить юг страны.
https://ria.ru/20211108/kater-1758076688.html
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военно-морские силы сша, россия
13:48 09.11.2021 (обновлено: 16:34 09.11.2021)
 
США изучают театр военных действий в Черном море, заявили в Минобороны

Минобороны: целью активности США в Черном море является военное освоение Украины

© Фото : @USNavyEurope/TwitterЭсминец ВМС США "Портер" движется в Черное море
Эсминец ВМС США Портер движется в Черное море - РИА Новости, 1920, 09.11.2021
© Фото : @USNavyEurope/Twitter
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. В Минобороны России заявили, что американские военные изучают Черное море как театр возможных военных действий.
Так в ведомстве отреагировали на учения США и их союзников в регионе.
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"С учетом того, что в учении, помимо американских ВМС, планируется задействование тактической, патрульной и стратегической авиации, а также контингентов вооруженных сил Болгарии, Грузии, Румынии, Турции и Украины, налицо изучение предполагаемого театра военных действий в случае подготовки Киевом силового решения на юго-востоке (Украины. — Прим. ред.)", — отметили в министерстве.
Помимо этого, в заявлении ведомства указывается, что целью таких действий Вашингтона служит "военное освоение территории Украины".
Там также напомнили, что сейчас эсминец Porter и штабной корабль Mount Whitney находятся в порту Батуми (Грузия), танкер John Lenthall — в юго-западной части Черного моря.
В ведомстве добавили, что российский Черноморский флот контролирует действия кораблей ВМС США.
"Российские вооруженные силы ведут непрерывное наблюдение и отслеживают обстановку", — заявили в Минобороны.
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На фоне их прибытия Россия провела маневры по поиску и уничтожению подлодок условного противника. В них участвовали два противолодочных корабля "Ейск" и "Касимов", а также вертолет Ка-27М.
На прошлой неделе глава Минобороны Сергей Шойгу заявил, что корабли западных стран регулярно заходят в Черное море, чтобы проверить готовность российской армии защитить юг страны.
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