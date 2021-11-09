https://ria.ru/20211109/minoborony-1758223214.html

США изучают театр военных действий в Черном море, заявили в Минобороны

США изучают театр военных действий в Черном море, заявили в Минобороны - РИА Новости, 09.11.2021

США изучают театр военных действий в Черном море, заявили в Минобороны

В Минобороны России заявили, что американские военные изучают Черное море как театр возможных военных действий. РИА Новости, 09.11.2021

2021-11-09T13:48

2021-11-09T13:48

2021-11-09T16:34

военно-морские силы сша

россия

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МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. В Минобороны России заявили, что американские военные изучают Черное море как театр возможных военных действий. Так в ведомстве отреагировали на учения США и их союзников в регионе. "С учетом того, что в учении, помимо американских ВМС, планируется задействование тактической, патрульной и стратегической авиации, а также контингентов вооруженных сил Болгарии, Грузии, Румынии, Турции и Украины, налицо изучение предполагаемого театра военных действий в случае подготовки Киевом силового решения на юго-востоке (Украины. — Прим. ред.)", — отметили в министерстве.Помимо этого, в заявлении ведомства указывается, что целью таких действий Вашингтона служит "военное освоение территории Украины".Там также напомнили, что сейчас эсминец Porter и штабной корабль Mount Whitney находятся в порту Батуми (Грузия), танкер John Lenthall — в юго-западной части Черного моря.В ведомстве добавили, что российский Черноморский флот контролирует действия кораблей ВМС США."Российские вооруженные силы ведут непрерывное наблюдение и отслеживают обстановку", — заявили в Минобороны.Американские корабли вошли в Черное море в конце октября для участия в учениях союзников по НАТО. Эсминец Porter оснащен крылатыми ракетами.На фоне их прибытия Россия провела маневры по поиску и уничтожению подлодок условного противника. В них участвовали два противолодочных корабля "Ейск" и "Касимов", а также вертолет Ка-27М.На прошлой неделе глава Минобороны Сергей Шойгу заявил, что корабли западных стран регулярно заходят в Черное море, чтобы проверить готовность российской армии защитить юг страны.

https://ria.ru/20211108/kater-1758076688.html

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военно-морские силы сша, россия