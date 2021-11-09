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Два бомбардировщика ВВС США выполнили полеты над Черным морем
Два бомбардировщика ВВС США выполнили полеты над Черным морем - РИА Новости, 09.11.2021
Два бомбардировщика ВВС США выполнили полеты над Черным морем
Два стратегических бомбардировщиков В-1В ВВС США 6 ноября выполнили полеты над Черным морем на удалении около 100 километров от российской госграницы, заявили в РИА Новости, 09.11.2021
2021-11-09T13:18
2021-11-09T13:18
2021-11-09T13:31
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Два стратегических бомбардировщиков В-1В ВВС США 6 ноября выполнили полеты над Черным морем на удалении около 100 километров от российской госграницы, заявили в Минобороны России.В Минобороны РФ сообщили, что 6 ноября для совершенствования способов применения стратегической бомбардировочной авиации над Черным морем выполнены полёты двух стратегических бомбардировщиков В-1В ВВС США на удалении около 100 километров от российской госграницы. Подчеркивается, что корабли ВМС США прибыли для участия в проводимом объединенным командованием вооруженных сил США в Европе многонациональном учении.
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черное море, россия, в мире, сша, черноморский флот вмф россии, военно-морские силы сша, ввс сша
13:18 09.11.2021 (обновлено: 13:31 09.11.2021)
Два бомбардировщика ВВС США выполнили полеты над Черным морем
Минобороны: 6 ноября два бомбардировщика ВВС США выполнили полеты над Черным морем