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Два бомбардировщика ВВС США выполнили полеты над Черным морем
Два бомбардировщика ВВС США выполнили полеты над Черным морем - РИА Новости, 09.11.2021
Два бомбардировщика ВВС США выполнили полеты над Черным морем
Два стратегических бомбардировщиков В-1В ВВС США 6 ноября выполнили полеты над Черным морем на удалении около 100 километров от российской госграницы, заявили в РИА Новости, 09.11.2021
2021-11-09T13:18
2021-11-09T13:31
черное море
россия
в мире
сша
черноморский флот вмф россии
военно-морские силы сша
ввс сша
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Два стратегических бомбардировщиков В-1В ВВС США 6 ноября выполнили полеты над Черным морем на удалении около 100 километров от российской госграницы, заявили в Минобороны России.В Минобороны РФ сообщили, что 6 ноября для совершенствования способов применения стратегической бомбардировочной авиации над Черным морем выполнены полёты двух стратегических бомбардировщиков В-1В ВВС США на удалении около 100 километров от российской госграницы. Подчеркивается, что корабли ВМС США прибыли для участия в проводимом объединенным командованием вооруженных сил США в Европе многонациональном учении.
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черное море, россия, в мире, сша, черноморский флот вмф россии, военно-морские силы сша, ввс сша
13:18 09.11.2021 (обновлено: 13:31 09.11.2021)
 
Два бомбардировщика ВВС США выполнили полеты над Черным морем

Минобороны: 6 ноября два бомбардировщика ВВС США выполнили полеты над Черным морем

© Фото : Royal Norwegian Air ForceАмериканские стратегические бомбардировщики B-1B Lancer в сопровождении истребителей F-35 ВВС Норвегии
Американские стратегические бомбардировщики B-1B Lancer в сопровождении истребителей F-35 ВВС Норвегии - РИА Новости, 1920, 09.11.2021
© Фото : Royal Norwegian Air Force
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Два стратегических бомбардировщиков В-1В ВВС США 6 ноября выполнили полеты над Черным морем на удалении около 100 километров от российской госграницы, заявили в Минобороны России.
В Минобороны РФ сообщили, что 6 ноября для совершенствования способов применения стратегической бомбардировочной авиации над Черным морем выполнены полёты двух стратегических бомбардировщиков В-1В ВВС США на удалении около 100 километров от российской госграницы. Подчеркивается, что корабли ВМС США прибыли для участия в проводимом объединенным командованием вооруженных сил США в Европе многонациональном учении.
Большой десантный корабль Новочеркасск и вертолеты Ми-8 на учениях Черноморского флота в Крыму - РИА Новости, 1920, 09.11.2021
Вчера, 13:26
В Минобороны рассказали о действиях ВМС США в Черном море
 
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