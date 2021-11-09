https://ria.ru/20211109/minoborony-1758216434.html

Два бомбардировщика ВВС США выполнили полеты над Черным морем

Два бомбардировщика ВВС США выполнили полеты над Черным морем - РИА Новости, 09.11.2021

Два бомбардировщика ВВС США выполнили полеты над Черным морем

Два стратегических бомбардировщиков В-1В ВВС США 6 ноября выполнили полеты над Черным морем на удалении около 100 километров от российской госграницы, заявили в РИА Новости, 09.11.2021

2021-11-09T13:18

2021-11-09T13:18

2021-11-09T13:31

черное море

россия

в мире

сша

черноморский флот вмф россии

военно-морские силы сша

ввс сша

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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Два стратегических бомбардировщиков В-1В ВВС США 6 ноября выполнили полеты над Черным морем на удалении около 100 километров от российской госграницы, заявили в Минобороны России.В Минобороны РФ сообщили, что 6 ноября для совершенствования способов применения стратегической бомбардировочной авиации над Черным морем выполнены полёты двух стратегических бомбардировщиков В-1В ВВС США на удалении около 100 километров от российской госграницы. Подчеркивается, что корабли ВМС США прибыли для участия в проводимом объединенным командованием вооруженных сил США в Европе многонациональном учении.

https://ria.ru/20211109/flot-1758217736.html

черное море

россия

сша

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2021

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черное море, россия, в мире, сша, черноморский флот вмф россии, военно-морские силы сша, ввс сша