18:14 09.11.2021 (обновлено: 18:29 09.11.2021)
Захарова призвала Запад к ответственности за ситуацию с мигрантами
Захарова призвала Запад к ответственности за кризис на границе Белоруссии и Польши
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве
ВЛАДИВОСТОК, 9 ноя – РИА Новости. Москва надеется, что Запад не будет избегать ответственности за ситуацию на границе Польши и Белоруссии, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Мы очень надеемся, что Запад, тот самый коллективный, не будет эту ответственность с себя снимать", - сказала она в эфире телеканала "Россия 1". По ее словам, наступил момент ответственности за пропагандируемой Западом на протяжении долгих лет идеи о том, что "жизнь есть только там, на Западе, по высоким стандартам".
В понедельник госпогранкомитет Белоруссии сообщил, что многочисленная группа беженцев из стран Ближнего Востока и Африки направилась к границе Белоруссии с Польшей. Вечером в ведомстве заявили, что ситуация с беженцами на границе республики с Польшей остается крайне напряженной: перед польскими заграждениями на линии границы остановились более 2 тысяч беженцев, в том числе множество женщин и детей.
В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. Минск все обвинения отвергает. В связи с ситуацией президент Польши ввел на приграничных с Белоруссией территориях режим чрезвычайного положения, к охране границы привлечены армия и полиция. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.