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Захарова призвала Запад к ответственности за ситуацию с мигрантами
Захарова призвала Запад к ответственности за ситуацию с мигрантами - РИА Новости, 09.11.2021
Захарова призвала Запад к ответственности за ситуацию с мигрантами
Москва надеется, что Запад не будет избегать ответственности за ситуацию на границе Польши и Белоруссии, заявила официальный представитель МИД РФ Мария... РИА Новости, 09.11.2021
2021-11-09T18:14
2021-11-09T18:29
в мире
белоруссия
россия
ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
польша
евросоюз
мария захарова
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ВЛАДИВОСТОК, 9 ноя – РИА Новости. Москва надеется, что Запад не будет избегать ответственности за ситуацию на границе Польши и Белоруссии, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Мы очень надеемся, что Запад, тот самый коллективный, не будет эту ответственность с себя снимать", - сказала она в эфире телеканала "Россия 1". По ее словам, наступил момент ответственности за пропагандируемой Западом на протяжении долгих лет идеи о том, что "жизнь есть только там, на Западе, по высоким стандартам".В понедельник госпогранкомитет Белоруссии сообщил, что многочисленная группа беженцев из стран Ближнего Востока и Африки направилась к границе Белоруссии с Польшей. Вечером в ведомстве заявили, что ситуация с беженцами на границе республики с Польшей остается крайне напряженной: перед польскими заграждениями на линии границы остановились более 2 тысяч беженцев, в том числе множество женщин и детей.В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. Минск все обвинения отвергает. В связи с ситуацией президент Польши ввел на приграничных с Белоруссией территориях режим чрезвычайного положения, к охране границы привлечены армия и полиция. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.
https://ria.ru/20211109/mafiya-1758274712.html
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в мире, белоруссия, россия, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии, польша, евросоюз, мария захарова
18:14 09.11.2021 (обновлено: 18:29 09.11.2021)
 
Захарова призвала Запад к ответственности за ситуацию с мигрантами

Захарова призвала Запад к ответственности за кризис на границе Белоруссии и Польши

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве - РИА Новости, 1920, 09.11.2021
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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ВЛАДИВОСТОК, 9 ноя – РИА Новости. Москва надеется, что Запад не будет избегать ответственности за ситуацию на границе Польши и Белоруссии, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Мы очень надеемся, что Запад, тот самый коллективный, не будет эту ответственность с себя снимать", - сказала она в эфире телеканала "Россия 1". По ее словам, наступил момент ответственности за пропагандируемой Западом на протяжении долгих лет идеи о том, что "жизнь есть только там, на Западе, по высоким стандартам".
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи с журналистами, представителями общественности, экспертного и медийного сообщества - РИА Новости, 1920, 09.11.2021
17:09
Лукашенко заявил о мафиозной группе, занимающейся транзитом беженцев в ЕС
В понедельник госпогранкомитет Белоруссии сообщил, что многочисленная группа беженцев из стран Ближнего Востока и Африки направилась к границе Белоруссии с Польшей. Вечером в ведомстве заявили, что ситуация с беженцами на границе республики с Польшей остается крайне напряженной: перед польскими заграждениями на линии границы остановились более 2 тысяч беженцев, в том числе множество женщин и детей.
В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. Минск все обвинения отвергает. В связи с ситуацией президент Польши ввел на приграничных с Белоруссией территориях режим чрезвычайного положения, к охране границы привлечены армия и полиция. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи с главой МИД Боливии Рохелио Майтой в Доме приемов МИД России. - РИА Новости, 1920, 09.11.2021
13:12
Лавров предложил Евросоюзу помочь Белоруссии с мигрантами
 
В миреБелоруссияРоссияСитуация с мигрантами на границе Польши и БелоруссииПольшаЕвросоюзМария Захарова
 
 
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