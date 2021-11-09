https://ria.ru/20211109/migranty-1758288367.html

Захарова призвала Запад к ответственности за ситуацию с мигрантами

Захарова призвала Запад к ответственности за ситуацию с мигрантами - РИА Новости, 09.11.2021

Захарова призвала Запад к ответственности за ситуацию с мигрантами

Москва надеется, что Запад не будет избегать ответственности за ситуацию на границе Польши и Белоруссии, заявила официальный представитель МИД РФ Мария... РИА Новости, 09.11.2021

2021-11-09T18:14

2021-11-09T18:14

2021-11-09T18:29

в мире

белоруссия

россия

ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии

польша

евросоюз

мария захарова

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ВЛАДИВОСТОК, 9 ноя – РИА Новости. Москва надеется, что Запад не будет избегать ответственности за ситуацию на границе Польши и Белоруссии, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Мы очень надеемся, что Запад, тот самый коллективный, не будет эту ответственность с себя снимать", - сказала она в эфире телеканала "Россия 1". По ее словам, наступил момент ответственности за пропагандируемой Западом на протяжении долгих лет идеи о том, что "жизнь есть только там, на Западе, по высоким стандартам".В понедельник госпогранкомитет Белоруссии сообщил, что многочисленная группа беженцев из стран Ближнего Востока и Африки направилась к границе Белоруссии с Польшей. Вечером в ведомстве заявили, что ситуация с беженцами на границе республики с Польшей остается крайне напряженной: перед польскими заграждениями на линии границы остановились более 2 тысяч беженцев, в том числе множество женщин и детей.В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. Минск все обвинения отвергает. В связи с ситуацией президент Польши ввел на приграничных с Белоруссией территориях режим чрезвычайного положения, к охране границы привлечены армия и полиция. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.

https://ria.ru/20211109/mafiya-1758274712.html

https://ria.ru/20211109/migranty-1758214831.html

белоруссия

россия

польша

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в мире, белоруссия, россия, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии, польша, евросоюз, мария захарова