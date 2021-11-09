В белорусском аэропорту спецслужбы проверяют мигрантов на правонарушения
Белорусские спецслужбы проверяют мигрантов на причастность к правонарушениям
© Sputnik / Виктор Толочко
МИНСК, 9 ноя – РИА Новости. Белорусские спецслужбы проверяют въехавших в страну через аэропорт иностранцев на причастность к правонарушениям, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах, комментируя ситуацию с беженцами с Ближнего Востока.
В понедельник Госпогранкомитет Белоруссии сообщил, что многочисленная группа беженцев из стран Востока и Африки направилась к границе Белоруссии с Польшей. Вечером в ведомстве заявили, что ситуация с беженцами на границе республики с Польшей остается крайне напряженной: перед польскими заграждениями на линии границы остановились более двух тысяч беженцев, в том числе значительное количество женщин и детей. Польские силовики их не пропускают, мигранты предпринимали попытки преодолеть заграждения. Беженцы разбили на ночь лагерь на линии границы.
"При прилете в аэропорт граждане предъявляют паспорт. Соответственно, сотрудники правоохранительных органов проверяют всех лиц, прибывших в Беларусь. Так что среди тех, кто въехал, нет причастных к каким-либо правонарушениям. За этим внимательно следят соответствующие спецслужбы", - рассказал собеседник агентства.
По его словам, сейчас на белорусско-польской границе "сосредоточено достаточно сил и средств". О точном количестве и подразделениях говорить в силовых структурах Белоруссии отказались. Также собеседник агентства рассказал, что сейчас польские силовики регулярно используют авиацию для наблюдения за лагерем беженцев на приграничном участке, куда прибыли мигранты с Ближнего Востока.
"Мы рассматриваем этот шаг как акт психологического воздействия, когда в воздухе на границе барражирует вертолет. С польской стороны также ведутся трансляции на иностранных языках о недопущении нарушения границы, но эти методы напоминают времена войны", - отметил представитель силовых структур.
В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. Минск все обвинения отвергает. В связи с ситуацией президент Польши ввел на приграничных с Белоруссией территориях режим чрезвычайного положения, к охране границы привлечены армия и полиция. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.