https://ria.ru/20211109/migranty-1758167456.html
Мигранты находятся в Белоруссии законно, заявили в МВД
Мигранты находятся в Белоруссии законно, заявили в МВД - РИА Новости, 09.11.2021
Мигранты находятся в Белоруссии законно, заявили в МВД
Мигранты с Ближнего Востока находятся в Белоруссии законно, нарушений не зафиксировано, заявил министр внутренних дел Белоруссии Иван Кубраков. РИА Новости, 09.11.2021
2021-11-09T09:57
2021-11-09T09:57
2021-11-09T09:57
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ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Мигранты с Ближнего Востока находятся в Белоруссии законно, нарушений не зафиксировано, заявил министр внутренних дел Белоруссии Иван Кубраков."Нарушений законодательства со стороны мигрантов не зафиксировано. Они находятся на территории Республики Беларусь законно", - приводит агентство Sputnik слова Кубракова.В понедельник госпогранкомитет Белоруссии сообщил, что многочисленная группа беженцев из стран Востока и Африки направилась к границе Белоруссии с Польшей. Вечером в ведомстве заявили, что ситуация с беженцами на границе республики с Польшей остается крайне напряженной: перед польскими заграждениями на линии границы находятся более 2 тысяч беженцев, в том числе множество женщин и детей.
https://ria.ru/20211108/migranty-1758123189.html
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в мире, белоруссия, польша, мвд белоруссии, госпогранкомитет белоруссии, мигранты, иван кубраков, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
Мигранты находятся в Белоруссии законно, заявили в МВД
Глава МВД Белоруссии Кубраков: мигранты находятся в нашей стране законно