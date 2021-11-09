https://ria.ru/20211109/migranty-1758167456.html

Мигранты находятся в Белоруссии законно, заявили в МВД

Мигранты находятся в Белоруссии законно, заявили в МВД - РИА Новости, 09.11.2021

Мигранты находятся в Белоруссии законно, заявили в МВД

Мигранты с Ближнего Востока находятся в Белоруссии законно, нарушений не зафиксировано, заявил министр внутренних дел Белоруссии Иван Кубраков. РИА Новости, 09.11.2021

2021-11-09T09:57

2021-11-09T09:57

2021-11-09T09:57

в мире

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польша

мвд белоруссии

госпогранкомитет белоруссии

мигранты

иван кубраков

ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии

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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Мигранты с Ближнего Востока находятся в Белоруссии законно, нарушений не зафиксировано, заявил министр внутренних дел Белоруссии Иван Кубраков."Нарушений законодательства со стороны мигрантов не зафиксировано. Они находятся на территории Республики Беларусь законно", - приводит агентство Sputnik слова Кубракова.В понедельник госпогранкомитет Белоруссии сообщил, что многочисленная группа беженцев из стран Востока и Африки направилась к границе Белоруссии с Польшей. Вечером в ведомстве заявили, что ситуация с беженцами на границе республики с Польшей остается крайне напряженной: перед польскими заграждениями на линии границы находятся более 2 тысяч беженцев, в том числе множество женщин и детей.

https://ria.ru/20211108/migranty-1758123189.html

белоруссия

польша

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в мире, белоруссия, польша, мвд белоруссии, госпогранкомитет белоруссии, мигранты, иван кубраков, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии