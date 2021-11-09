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Ночью не зафиксировали попыток штурма польско-белорусской границы
Ночью не зафиксировали попыток штурма польско-белорусской границы - РИА Новости, 09.11.2021
Ночью не зафиксировали попыток штурма польско-белорусской границы
Ночь на польско-белорусской границе прошла спокойно, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 09.11.2021
2021-11-09T09:22
2021-11-09T09:22
в мире
белоруссия
польша
мариуш блащак
станислав жарин
ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
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ВАРШАВА, 9 ноя – РИА Новости. Ночь на польско-белорусской границе прошла спокойно, передает корреспондент РИА Новости.В течение дня в понедельник группы мигрантов предпринимали несколько попыток силового перехода границы. Они ломали проволочные заграждения, бросали камни в польских силовиков, охраняющих границу. Те в ответ применяли слезоточивый газ.В течении ночи не поступало сообщений от Пограничной стражи, полиции и армии о попытках штурма пограничных заграждений нелегальными мигрантами, которые хотят прорваться из Белоруссии в Польшу.Во вторник в Варшаве пройдет внеочередное заседание сейма по вопросу кризиса на границе с Белоруссией.В настоящее время мигранты разбили лагерь на белорусской территории недалеко от линии границы с Польшей. Они поставили палатки, жгут костры.Польские власти в связи со сложившейся ситуацией временно закрыли автодорожный пункт пропуска "Кузница", находящийся в непосредственной близости.Ранее представитель Пограничной стражи Польши заявил РИА Новости, что белорусские силовики направили колонну из нескольких тысяч мигрантов не в пункт пропуска с Польшей, а в сторону зеленой границы.До этого пресс-секретарь министра-координатора спецслужб Польши Станислав Жарин написал в Twitter, что Белоруссия готовит крупную переброску нелегальных мигрантов в Польшу, и опубликовал видеозапись, сделанную с белорусской стороны, на которой видно, как по дороге следует группа из нескольких сотен человек с багажом. Среди них есть женщины и дети.В понедельник на границе происходили попытки силового перехода границы. Мигранты пытались преодолеть проволочные заграждения, пограничники применяли слезоточивый газ.В связи с этим Войска территориальной обороны Польши сообщили, что 100% солдат 1-й, 2-й, 4-й бригад Войск территориальной обороны находятся в 6-часовой готовности к действию. Два батальона Войск территориальной обороны уже начали мобилизацию солдат. Министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак сообщил, что число солдат Войска польского на границе увеличили до 12 тысяч.
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в мире, белоруссия, польша, мариуш блащак, станислав жарин, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
09:22 09.11.2021
 
Ночью не зафиксировали попыток штурма польско-белорусской границы

Ночь на польско-белорусской границе прошла без происшествий

© REUTERS / BelTAСитуация на белорусско-польской границе
Ситуация на белорусско-польской границе - РИА Новости, 1920, 09.11.2021
© REUTERS / BelTA
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ВАРШАВА, 9 ноя – РИА Новости. Ночь на польско-белорусской границе прошла спокойно, передает корреспондент РИА Новости.
В течение дня в понедельник группы мигрантов предпринимали несколько попыток силового перехода границы. Они ломали проволочные заграждения, бросали камни в польских силовиков, охраняющих границу. Те в ответ применяли слезоточивый газ.
В течении ночи не поступало сообщений от Пограничной стражи, полиции и армии о попытках штурма пограничных заграждений нелегальными мигрантами, которые хотят прорваться из Белоруссии в Польшу.
Во вторник в Варшаве пройдет внеочередное заседание сейма по вопросу кризиса на границе с Белоруссией.
В настоящее время мигранты разбили лагерь на белорусской территории недалеко от линии границы с Польшей. Они поставили палатки, жгут костры.
Польские власти в связи со сложившейся ситуацией временно закрыли автодорожный пункт пропуска "Кузница", находящийся в непосредственной близости.
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В Польше проведут внеочередное заседание сейма из-за нелегалов
Ранее представитель Пограничной стражи Польши заявил РИА Новости, что белорусские силовики направили колонну из нескольких тысяч мигрантов не в пункт пропуска с Польшей, а в сторону зеленой границы.
До этого пресс-секретарь министра-координатора спецслужб Польши Станислав Жарин написал в Twitter, что Белоруссия готовит крупную переброску нелегальных мигрантов в Польшу, и опубликовал видеозапись, сделанную с белорусской стороны, на которой видно, как по дороге следует группа из нескольких сотен человек с багажом. Среди них есть женщины и дети.
В понедельник на границе происходили попытки силового перехода границы. Мигранты пытались преодолеть проволочные заграждения, пограничники применяли слезоточивый газ.
В связи с этим Войска территориальной обороны Польши сообщили, что 100% солдат 1-й, 2-й, 4-й бригад Войск территориальной обороны находятся в 6-часовой готовности к действию. Два батальона Войск территориальной обороны уже начали мобилизацию солдат. Министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак сообщил, что число солдат Войска польского на границе увеличили до 12 тысяч.
 
В миреБелоруссияПольшаМариуш БлащакСтанислав ЖаринСитуация с мигрантами на границе Польши и Белоруссии
 
 
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