https://ria.ru/20211109/migranty-1758163554.html

Ночью не зафиксировали попыток штурма польско-белорусской границы

Ночью не зафиксировали попыток штурма польско-белорусской границы - РИА Новости, 09.11.2021

Ночью не зафиксировали попыток штурма польско-белорусской границы

Ночь на польско-белорусской границе прошла спокойно, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 09.11.2021

2021-11-09T09:22

2021-11-09T09:22

2021-11-09T09:22

в мире

белоруссия

польша

мариуш блащак

станислав жарин

ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии

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ВАРШАВА, 9 ноя – РИА Новости. Ночь на польско-белорусской границе прошла спокойно, передает корреспондент РИА Новости.В течение дня в понедельник группы мигрантов предпринимали несколько попыток силового перехода границы. Они ломали проволочные заграждения, бросали камни в польских силовиков, охраняющих границу. Те в ответ применяли слезоточивый газ.В течении ночи не поступало сообщений от Пограничной стражи, полиции и армии о попытках штурма пограничных заграждений нелегальными мигрантами, которые хотят прорваться из Белоруссии в Польшу.Во вторник в Варшаве пройдет внеочередное заседание сейма по вопросу кризиса на границе с Белоруссией.В настоящее время мигранты разбили лагерь на белорусской территории недалеко от линии границы с Польшей. Они поставили палатки, жгут костры.Польские власти в связи со сложившейся ситуацией временно закрыли автодорожный пункт пропуска "Кузница", находящийся в непосредственной близости.Ранее представитель Пограничной стражи Польши заявил РИА Новости, что белорусские силовики направили колонну из нескольких тысяч мигрантов не в пункт пропуска с Польшей, а в сторону зеленой границы.До этого пресс-секретарь министра-координатора спецслужб Польши Станислав Жарин написал в Twitter, что Белоруссия готовит крупную переброску нелегальных мигрантов в Польшу, и опубликовал видеозапись, сделанную с белорусской стороны, на которой видно, как по дороге следует группа из нескольких сотен человек с багажом. Среди них есть женщины и дети.В понедельник на границе происходили попытки силового перехода границы. Мигранты пытались преодолеть проволочные заграждения, пограничники применяли слезоточивый газ.В связи с этим Войска территориальной обороны Польши сообщили, что 100% солдат 1-й, 2-й, 4-й бригад Войск территориальной обороны находятся в 6-часовой готовности к действию. Два батальона Войск территориальной обороны уже начали мобилизацию солдат. Министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак сообщил, что число солдат Войска польского на границе увеличили до 12 тысяч.

https://ria.ru/20211108/seym-1758141161.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, белоруссия, польша, мариуш блащак, станислав жарин, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии