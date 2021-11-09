21:52 09.11.2021 (обновлено: 22:53 09.11.2021)
Экс-глава Европарламента "удивился" атмосфере на встрече с Лавровым
Экс-глава Европарламента "удивился" дружеской атмосфере на встрече с Лавровым
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров выступает перед студентами МГИМО в День знаний
МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Председатель правления фонда имени Фридриха Эберта, экс-глава Европарламента и Социал-демократической партии Германии Мартин Шульц накануне провел в Москве несколько встреч и удивился дружеской атмосфере на них.
"Должен признаться, что когда прилетел сюда в воскресенье, я ожидал, что наши беседы будут проходить совсем в другой атмосфере. Это удивило не только меня, но и всю мою делегацию. Атмосфера была совсем не та, которую мы ждали", — признался политик на собрании членов Германо-российского форума.
Так, он сообщил, что встретился в том числе с министром иностранных дел Сергеем Лавровым.
"Конечно, мы обсуждали и двусторонние отношения Германии и России. Но это очевидно. Я много работал в сфере европейской политики, конечно, мы обсуждали отношения России и Европейского союза", — сказал Шульц.
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Он добавил, что попытался донести до Лаврова, что сильная Европа со стабильной экономикой — это то, в чем Россия должна быть заинтересована.
"Любые попытки усилить и поддержать тех, кто хочет добиться раскола в Европейском союзе — подумайте только, если у них получится, если это правда удастся: расколоть Европу — это приведет к разрушению общего рынка. А если разрушится общий рынок, то это будет очень плохо в том числе и для экономики России, и опасно для глобальной экономики, а для евро будет катастрофа, а евро играет огромную роль для валютного курса России", — добавил немецкий политик.
Он посоветовал внимательно проанализировать риторику тех стран, которые внутри ЕС пытаются расшатать союз, так как такие государства как правило настроены враждебно не только к ЕС, но и к самой России.
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Кроме того, Шульц в Москве посетил Совет Федерации и встретился с официальным представителем Кремля Дмитрием Песковым.
"Беседа в Совете Федерации прошла в очень открытой, откровенной, конструктивной атмосфере, практически в дружеской атмосфере. Беседа с Сергеем Лавровым тоже отличалась подобной тональностью. <…> все происходило исключительно конструктивно и очень открыто и откровенно. Я с господином Песковым встречался впервые, и у нас тоже был очень откровенный разговор", — добавил спикер.
Как отметил политик, несмотря на то, что он и его собеседники занимали разные позиции, в переговорах не было никакой враждебности.