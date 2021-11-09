https://ria.ru/20211109/lavrov-1758316555.html

Экс-глава Европарламента "удивился" атмосфере на встрече с Лавровым

Экс-глава Европарламента "удивился" атмосфере на встрече с Лавровым - РИА Новости, 09.11.2021

Экс-глава Европарламента "удивился" атмосфере на встрече с Лавровым

Председатель правления фонда имени Фридриха Эберта, экс-глава Европарламента и Социал-демократической партии Германии Мартин Шульц накануне провел в Москве... РИА Новости, 09.11.2021

2021-11-09T21:52

2021-11-09T21:52

2021-11-09T22:53

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москва

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мартин шульц

европарламент

россия

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МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Председатель правления фонда имени Фридриха Эберта, экс-глава Европарламента и Социал-демократической партии Германии Мартин Шульц накануне провел в Москве несколько встреч и удивился дружеской атмосфере на них.Так, он сообщил, что встретился в том числе с министром иностранных дел Сергеем Лавровым."Конечно, мы обсуждали и двусторонние отношения Германии и России. Но это очевидно. Я много работал в сфере европейской политики, конечно, мы обсуждали отношения России и Европейского союза", — сказал Шульц.Он добавил, что попытался донести до Лаврова, что сильная Европа со стабильной экономикой — это то, в чем Россия должна быть заинтересована.Он посоветовал внимательно проанализировать риторику тех стран, которые внутри ЕС пытаются расшатать союз, так как такие государства как правило настроены враждебно не только к ЕС, но и к самой России.Кроме того, Шульц в Москве посетил Совет Федерации и встретился с официальным представителем Кремля Дмитрием Песковым.Как отметил политик, несмотря на то, что он и его собеседники занимали разные позиции, в переговорах не было никакой враждебности.

https://ria.ru/20211023/evrosoyuz-1755951731.html

https://ria.ru/20211022/evrosoyuz-1755830623.html

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европа, германия, москва, совет федерации рф, мартин шульц, европарламент, россия