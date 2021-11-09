https://ria.ru/20211109/ksenofobiya-1758156473.html

Лавров заявил о случаях ксенофобии в отношении русскоговорящих в Казахстане

Лавров заявил о случаях ксенофобии в отношении русскоговорящих в Казахстане - РИА Новости, 09.11.2021

Лавров заявил о случаях ксенофобии в отношении русскоговорящих в Казахстане

Случаи ксенофобии по отношению к русскоязычным гражданам Казахстана преследуют цель испортить диалог между двумя странами, заявил глава МИД Сергей Лавров в... РИА Новости, 09.11.2021

2021-11-09T07:23

2021-11-09T07:23

2021-11-09T11:14

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МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Случаи ксенофобии по отношению к русскоязычным гражданам Казахстана преследуют цель испортить диалог между двумя странами, заявил глава МИД Сергей Лавров в статье, опубликованной в "Российской газете".При этом министр отметил, что уровень двусторонних отношений с Нур-Султаном позволяет по каждому тревожному случаю оперативно принимать совместные меры."Для этого задействуем прямые каналы связи — по линии МИД, органов правопорядка и юстиции, а также администраций президентов. Ведется слаженная работа неправительственного сектора, экспертного и журналистского сообщества двух стран", — добавил Лавров.Ранее член международного комитета Совета Федерации Сергей Цеков заявил, что власти Казахстана должны жестко реагировать на заявления радикалов, угрожающих расправой защитникам русского языка.

https://ria.ru/20210930/otnosheniya-1752306499.html

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в мире, казахстан, совет федерации рф, сергей лавров, сергей цеков, нур-султан, россия