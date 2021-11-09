07:23 09.11.2021 (обновлено: 11:14 09.11.2021)
Лавров заявил о случаях ксенофобии в отношении русскоговорящих в Казахстане
Лавров рассказал о попытках внешних сил подорвать ксенофобией связи России и Казахстана
МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Случаи ксенофобии по отношению к русскоязычным гражданам Казахстана преследуют цель испортить диалог между двумя странами, заявил глава МИД Сергей Лавров в статье, опубликованной в "Российской газете".
"К сожалению, в последнее время мы стали свидетелями ряда резонансных проявлений ксенофобии в отношении русскоязычных граждан Казахстана. Отдельные случаи во многом являются продуктом применения извне специальных информационных методик, направленных на культивирование местечкового национализма и дискредитацию сотрудничества с Россией", — написал Лавров.
При этом министр отметил, что уровень двусторонних отношений с Нур-Султаном позволяет по каждому тревожному случаю оперативно принимать совместные меры.
"Для этого задействуем прямые каналы связи — по линии МИД, органов правопорядка и юстиции, а также администраций президентов. Ведется слаженная работа неправительственного сектора, экспертного и журналистского сообщества двух стран", — добавил Лавров.
Ранее член международного комитета Совета Федерации Сергей Цеков заявил, что власти Казахстана должны жестко реагировать на заявления радикалов, угрожающих расправой защитникам русского языка.
30 сентября, 07:27Межгосударственные отношения России и Казахстана