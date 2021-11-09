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В Хабаровском крае планируют ввести QR-коды для предприятий торговли

В Хабаровском крае планируют ввести QR-коды для предприятий торговли - РИА Новости, 09.11.2021

В Хабаровском крае планируют ввести QR-коды для предприятий торговли

Власти Хабаровского края планируют ввести QR-коды в сфере торговли, заявил губернатор региона Михаил Дегтярев. РИА Новости, 09.11.2021

2021-11-09T15:29

2021-11-09T15:29

2021-11-09T15:29

распространение коронавируса

хабаровский край

михаил мишустин

здоровье - общество

михаил дегтярев

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Власти Хабаровского края планируют ввести QR-коды в сфере торговли, заявил губернатор региона Михаил Дегтярев.Премьер-министр РФ Михаил Мишустин проводит во вторник заседание президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с COVID-19.Выступая на заседании, Дегтярев доложил, что власти региона уже ввели QR-коды в учреждениях культуры, а также на междугородних автобусах."После того, как на штабе будем принимать решение о торговых центрах, это мы будем делать ближе к 12-му числу, планируем, разумеется, введение QR-кодов в торговле, что однозначно влияет на рост вакцинации", - сказал Дегтярев.

хабаровский край

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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