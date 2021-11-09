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В Хабаровском крае планируют ввести QR-коды для предприятий торговли
В Хабаровском крае планируют ввести QR-коды для предприятий торговли - РИА Новости, 09.11.2021
В Хабаровском крае планируют ввести QR-коды для предприятий торговли
Власти Хабаровского края планируют ввести QR-коды в сфере торговли, заявил губернатор региона Михаил Дегтярев. РИА Новости, 09.11.2021
2021-11-09T15:29
2021-11-09T15:29
2021-11-09T15:29
распространение коронавируса
хабаровский край
михаил мишустин
здоровье - общество
михаил дегтярев
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Власти Хабаровского края планируют ввести QR-коды в сфере торговли, заявил губернатор региона Михаил Дегтярев.Премьер-министр РФ Михаил Мишустин проводит во вторник заседание президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с COVID-19.Выступая на заседании, Дегтярев доложил, что власти региона уже ввели QR-коды в учреждениях культуры, а также на междугородних автобусах."После того, как на штабе будем принимать решение о торговых центрах, это мы будем делать ближе к 12-му числу, планируем, разумеется, введение QR-кодов в торговле, что однозначно влияет на рост вакцинации", - сказал Дегтярев.
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РИА Новости
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хабаровский край, михаил мишустин, здоровье - общество, михаил дегтярев, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
В Хабаровском крае планируют ввести QR-коды для предприятий торговли
Дегтярев: решение о вводе QR-кодов в торговле увеличит темпы вакцинации в Хабаровском крае