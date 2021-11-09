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Мишустин заявил о неоднородной ситуации с коронавирусом в регионах

Мишустин заявил о неоднородной ситуации с коронавирусом в регионах - РИА Новости, 09.11.2021

Мишустин заявил о неоднородной ситуации с коронавирусом в регионах

Ситуация с коронавирусом в регионах России неоднородная, им необходимо оказывать федеральную поддержку, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на президиуме... РИА Новости, 09.11.2021

2021-11-09T15:28

2021-11-09T15:28

2021-11-09T15:30

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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Ситуация с коронавирусом в регионах России неоднородная, им необходимо оказывать федеральную поддержку, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на президиуме координационного совета по борьбе с COVID."Очевидно, что по регионам ситуация неоднородная, в некоторых рост заболеваемости замедлился, в других дела обстоят не лучшим образом. Пожалуйста, продолжайте оказывать поддержку таким субъектам Российской Федерации, это касается и консультаций, и направления бригад медицинских работников, как это поручил делать президент", - обратился Мишустин к министру здравоохранения РФ Михаилу Мурашко.

россия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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