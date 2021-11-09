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Мишустин заявил о неоднородной ситуации с коронавирусом в регионах
Мишустин заявил о неоднородной ситуации с коронавирусом в регионах - РИА Новости, 09.11.2021
Мишустин заявил о неоднородной ситуации с коронавирусом в регионах
Ситуация с коронавирусом в регионах России неоднородная, им необходимо оказывать федеральную поддержку, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на президиуме... РИА Новости, 09.11.2021
2021-11-09T15:28
2021-11-09T15:28
2021-11-09T15:30
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Ситуация с коронавирусом в регионах России неоднородная, им необходимо оказывать федеральную поддержку, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на президиуме координационного совета по борьбе с COVID."Очевидно, что по регионам ситуация неоднородная, в некоторых рост заболеваемости замедлился, в других дела обстоят не лучшим образом. Пожалуйста, продолжайте оказывать поддержку таким субъектам Российской Федерации, это касается и консультаций, и направления бригад медицинских работников, как это поручил делать президент", - обратился Мишустин к министру здравоохранения РФ Михаилу Мурашко.
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15:28 09.11.2021 (обновлено: 15:30 09.11.2021)
Мишустин заявил о неоднородной ситуации с коронавирусом в регионах
Мишустин: ситуация с COVID-19 в регионах неоднородная, им необходимо оказывать поддержку