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В Москве после нерабочих дней улучшилась ситуация с коронавирусом
В Москве после нерабочих дней улучшилась ситуация с коронавирусом - РИА Новости, 09.11.2021
В Москве после нерабочих дней улучшилась ситуация с коронавирусом
Ситуация с коронавирусом в Москве после нерабочих дней улучшается, заявил мэр столицы Сергей Собянин. РИА Новости, 09.11.2021
2021-11-09T14:48
2021-11-09T14:48
2021-11-09T15:37
распространение коронавируса
общество
москва
здоровье - общество
коронавирус в россии
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Ситуация с коронавирусом в Москве после нерабочих дней улучшается, заявил мэр столицы Сергей Собянин.Собянин добавил, что число больных пневмонией, большинство из которых составляют пациенты с коронавирусной инфекцией, снизилось на 18 процентов.Также мэр столицы заявил, что за минувшую неделю записали на вакцинацию и привились около 100 тысяч человек. По его словам, темпы распространения инфекции снизились."Это, конечно, не говорит о том, что мы должны успокоиться, сложить ручки и смотреть на ситуацию. Конечно, нет. Надо дальше работать над тем, чтобы ситуация улучшалась", — резюмировал он.Мэр Москвы также добавил, что городские власти намерены совершенствовать систему QR-кодов. Собянин отметил, что дальнейшие решения по борьбе с распространением коронавирусной инфекции будут приниматься в конце недели.Вакцинация остается самым надежным способом защиты. По словам главы российского Минздрава Михаила Мурашко, доля привитых среди тяжелобольных составляет менее 0,03 процента, подавляющее же большинство пациентов в стационарах — это непривитые. В конце сентября в ВОЗ заявляли о связи смертности от SARS-CoV-2 с отказом от профилактической иммунизации.
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РИА Новости
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общество, москва, здоровье - общество, коронавирус в россии
14:48 09.11.2021 (обновлено: 15:37 09.11.2021)
В Москве после нерабочих дней улучшилась ситуация с коронавирусом
Собянин: ситуация с COVID-19 в Москве после нерабочих дней улучшилась
МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости.
Ситуация с коронавирусом в Москве
после нерабочих дней улучшается, заявил мэр столицы Сергей Собянин
.
"Нерабочие дни прошли, с 8 числа приступили к нормальной работе. Ситуация в целом улучшается. На 15 процентов снизилась выявляемость вновь заболевших и на четыре процента за неделю количество госпитализаций", — сказал он на заседании координационного совета по борьбе с коронавирусом.
Собянин добавил, что число больных пневмонией, большинство из которых составляют пациенты с коронавирусной инфекцией, снизилось на 18 процентов.
Также мэр столицы заявил, что за минувшую неделю записали на вакцинацию и привились около 100 тысяч человек.
По его словам, темпы распространения инфекции снизились.
"Это, конечно, не говорит о том, что мы должны успокоиться, сложить ручки и смотреть на ситуацию. Конечно, нет. Надо дальше работать над тем, чтобы ситуация улучшалась", — резюмировал он.
Мэр Москвы также добавил, что городские власти намерены совершенствовать систему QR-кодов. Собянин отметил, что дальнейшие решения по борьбе с распространением коронавирусной инфекции будут приниматься в конце недели.
Вакцинация остается самым надежным способом защиты. По словам главы российского Минздрава Михаила Мурашко
, доля привитых среди тяжелобольных составляет менее 0,03 процента, подавляющее же большинство пациентов в стационарах — это непривитые. В конце сентября в ВОЗ
заявляли о связи смертности от SARS-CoV-2 с отказом от профилактической иммунизации.