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В Москве после нерабочих дней улучшилась ситуация с коронавирусом

В Москве после нерабочих дней улучшилась ситуация с коронавирусом - РИА Новости, 09.11.2021

В Москве после нерабочих дней улучшилась ситуация с коронавирусом

Ситуация с коронавирусом в Москве после нерабочих дней улучшается, заявил мэр столицы Сергей Собянин. РИА Новости, 09.11.2021

2021-11-09T14:48

2021-11-09T14:48

2021-11-09T15:37

распространение коронавируса

общество

москва

здоровье - общество

коронавирус в россии

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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Ситуация с коронавирусом в Москве после нерабочих дней улучшается, заявил мэр столицы Сергей Собянин.Собянин добавил, что число больных пневмонией, большинство из которых составляют пациенты с коронавирусной инфекцией, снизилось на 18 процентов.Также мэр столицы заявил, что за минувшую неделю записали на вакцинацию и привились около 100 тысяч человек. По его словам, темпы распространения инфекции снизились."Это, конечно, не говорит о том, что мы должны успокоиться, сложить ручки и смотреть на ситуацию. Конечно, нет. Надо дальше работать над тем, чтобы ситуация улучшалась", — резюмировал он.Мэр Москвы также добавил, что городские власти намерены совершенствовать систему QR-кодов. Собянин отметил, что дальнейшие решения по борьбе с распространением коронавирусной инфекции будут приниматься в конце недели.Вакцинация остается самым надежным способом защиты. По словам главы российского Минздрава Михаила Мурашко, доля привитых среди тяжелобольных составляет менее 0,03 процента, подавляющее же большинство пациентов в стационарах — это непривитые. В конце сентября в ВОЗ заявляли о связи смертности от SARS-CoV-2 с отказом от профилактической иммунизации.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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