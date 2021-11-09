https://ria.ru/20211109/koronavirus-1758188057.html

В Сахалинской области зафиксировали наименьший прирост по коронавирусу

В Сахалинской области зафиксировали наименьший прирост по коронавирусу - РИА Новости, 09.11.2021

В Сахалинской области зафиксировали наименьший прирост по коронавирусу

Наименьший в России темп прироста заболеваемости COVID-19 зафиксирован в Сахалинской области — 0,08%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 09.11.2021

2021-11-09T11:36

2021-11-09T11:36

2021-11-09T11:37

распространение коронавируса

общество

сахалинская область

здоровье - общество

коронавирус в россии

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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Наименьший в России темп прироста заболеваемости COVID-19 зафиксирован в Сахалинской области — 0,08%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

https://ria.ru/20211109/koronavirus-1758187472.html

сахалинская область

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2021

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общество, сахалинская область, здоровье - общество, коронавирус в россии