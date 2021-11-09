https://ria.ru/20211109/koronavirus-1758188057.html
В Сахалинской области зафиксировали наименьший прирост по коронавирусу
В Сахалинской области зафиксировали наименьший прирост по коронавирусу - РИА Новости, 09.11.2021
В Сахалинской области зафиксировали наименьший прирост по коронавирусу
Наименьший в России темп прироста заболеваемости COVID-19 зафиксирован в Сахалинской области — 0,08%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 09.11.2021
2021-11-09T11:36
2021-11-09T11:36
2021-11-09T11:37
распространение коронавируса
общество
сахалинская область
здоровье - общество
коронавирус в россии
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Наименьший в России темп прироста заболеваемости COVID-19 зафиксирован в Сахалинской области — 0,08%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
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общество, сахалинская область, здоровье - общество, коронавирус в россии
11:36 09.11.2021 (обновлено: 11:37 09.11.2021)
В Сахалинской области зафиксировали наименьший прирост по коронавирусу
Наименьший темп прироста COVID-19 в Сахалинской области — 0,08%