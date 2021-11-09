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В России за сутки выявили 39 160 новых случаев COVID-19
В России за сутки выявили 39 160 новых случаев COVID-19 - РИА Новости, 09.11.2021
В России за сутки выявили 39 160 новых случаев COVID-19
Число случаев COVID-19 в РФ выросло за сутки на 39 160, до 8 873 655, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной... РИА Новости, 09.11.2021
2021-11-09T11:32
2021-11-09T11:32
2021-11-09T11:32
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Число случаев COVID-19 в РФ выросло за сутки на 39 160, до 8 873 655, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции."За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) – 39 160 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 3 200 (8,2%) без клинических проявлений", - говорится в сообщении.За всю пандемию в стране зарегистрировано 8 873 655 случаев заболевания. Темп прироста составил 0,44%.
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общество, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
В России за сутки выявили 39 160 новых случаев COVID-19
В России за сутки выявили 39 160 новых случаев заражения коронавирусом