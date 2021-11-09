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Инфекционист назвал число лечащихся от COVID-19 в России
Инфекционист назвал число лечащихся от COVID-19 в России - РИА Новости, 09.11.2021
Инфекционист назвал число лечащихся от COVID-19 в России
Более 300 тысяч коек развернуто в России для пациентов с COVID-19, более 1 миллиона человек находятся на лечении, заявил главный внештатный специалист по... РИА Новости, 09.11.2021
2021-11-09T10:43
2021-11-09T10:43
2021-11-09T11:09
распространение коронавируса
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здоровье - общество
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владимир чуланов
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МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Более 300 тысяч коек развернуто в России для пациентов с COVID-19, более 1 миллиона человек находятся на лечении, заявил главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава РФ профессор Владимир Чуланов."Сегодня, например, развернуто в Российской Федерации более 300 тысяч коек для лечения пациентов с COVID-19, во вторую волну максимум это было 270 (тысяч - ред.) коек, то есть сейчас фактически максимальное число, которое когда-либо было развернуто ", — сказал Чуланов на пленарном заседании X международной научно-практической конференции "Молекулярная диагностика – 2021".По словам медика, амбулаторно лечатся более 1 миллиона человек одновременно, в стационарах - более 250 тысяч человек.
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общество, россия, коронавирус в россии, здоровье - общество, коронавирус covid-19, владимир чуланов
10:43 09.11.2021 (обновлено: 11:09 09.11.2021)
Инфекционист назвал число лечащихся от COVID-19 в России
Инфекционист Чуланов: более миллиона человек находятся на лечении от COVID-19