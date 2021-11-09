https://ria.ru/20211109/koronavirus-1758174569.html

Инфекционист назвал число лечащихся от COVID-19 в России

Инфекционист назвал число лечащихся от COVID-19 в России - РИА Новости, 09.11.2021

Инфекционист назвал число лечащихся от COVID-19 в России

Более 300 тысяч коек развернуто в России для пациентов с COVID-19, более 1 миллиона человек находятся на лечении, заявил главный внештатный специалист по... РИА Новости, 09.11.2021

2021-11-09T10:43

2021-11-09T10:43

2021-11-09T11:09

распространение коронавируса

общество

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коронавирус covid-19

владимир чуланов

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МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Более 300 тысяч коек развернуто в России для пациентов с COVID-19, более 1 миллиона человек находятся на лечении, заявил главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава РФ профессор Владимир Чуланов."Сегодня, например, развернуто в Российской Федерации более 300 тысяч коек для лечения пациентов с COVID-19, во вторую волну максимум это было 270 (тысяч - ред.) коек, то есть сейчас фактически максимальное число, которое когда-либо было развернуто ", — сказал Чуланов на пленарном заседании X международной научно-практической конференции "Молекулярная диагностика – 2021".По словам медика, амбулаторно лечатся более 1 миллиона человек одновременно, в стационарах - более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20211105/golikova-1757793737.html

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общество, россия, коронавирус в россии, здоровье - общество, коронавирус covid-19, владимир чуланов