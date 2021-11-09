https://ria.ru/20211109/kompensatsiya-1758183058.html

Епископы Франции продадут имущество ради выплат жертвам педофилии

Епископы Франции продадут имущество ради выплат жертвам педофилии - РИА Новости, 09.11.2021

Епископы Франции продадут имущество ради выплат жертвам педофилии

Епископы Франции обязались пополнить компенсационный фонд в поддержку людей, которые стали жертвами сексуальных преступлений в церкви, отказавшись от движимого... РИА Новости, 09.11.2021

2021-11-09T11:19

2021-11-09T11:19

2021-11-09T11:19

религия

франция

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ПАРИЖ, 8 ноя – РИА Новости. Епископы Франции обязались пополнить компенсационный фонд в поддержку людей, которые стали жертвами сексуальных преступлений в церкви, отказавшись от движимого и недвижимого имущества конференции епископов, сообщил глава конференции Эрик де Мулен-Бофор.В начале октября был представлен доклад независимой комиссии по вопросам сексуального насилия в церкви. Согласно данным этого доклада, жертвам сексуального насилия со стороны священнослужителей и религиозных деятелей во Франции в период с 1950 по 2020 год стали как минимум 216 тысяч несовершеннолетних.На прошлой неделе епископы Франции приняли решение "признать институциональную ответственность церкви" за сексуальное насилие, от которого пострадали тысячи людей, и "системный характер" этих преступлений.В понедельник глава конференции католических епископов сообщил, что будет создан независимый национальный орган по признанию и возмещению ущерба жертвам. Этот орган возглавит юрист Мари Дерен де Вокрессон.По словам Эрика де Мулен-Бофора, было принято решение о пополнении фонда компенсаций, который был открыт в сентябре."Этот фонд мы наполняли посредством нашим собственных взносов. Но очевидно, что нужно собрать более существенные суммы… Поэтому сегодня утром епископы Франции решили пополнить этот фонд, отказавшись от недвижимого и движимого имущества конференции епископов и епархий", - заявил он.Глава конференции епископов отметил, что церковь не будет использовать для пополнения этого фонда пожертвования верующих."Все епископы согласились попробовать определить в своих епархиях имущество, от которого они могли бы избавиться", - добавил он. Кроме того, епископы Франции решили взять ссуду в случае необходимости, чтобы иметь возможность выполнить свои обязательства, сообщил Эрик де Мулен-Бофор.

https://ria.ru/20211104/papa-1757699033.html

https://ria.ru/20211006/skandal-1753234021.html

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