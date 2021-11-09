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Доктор Комаровский назвал поддержку Зеленского на выборах глупой ошибкой
Доктор Комаровский назвал поддержку Зеленского на выборах глупой ошибкой - РИА Новости, 09.11.2021
Доктор Комаровский назвал поддержку Зеленского на выборах глупой ошибкой
Известный украинский педиатр и телеведущий Евгений Комаровский назвал "глупой ошибкой" решение публично поддержать Владимира Зеленского на выборах президента... РИА Новости, 09.11.2021
2021-11-09T13:32
2021-11-09T13:35
в мире
украина
владимир зеленский
дмитрий гордон
евгений комаровский
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КИЕВ, 9 ноя - РИА Новости. Известный украинский педиатр и телеведущий Евгений Комаровский назвал "глупой ошибкой" решение публично поддержать Владимира Зеленского на выборах президента Украины в 2019 году и раскритиковал желание президента баллотироваться на второй срок.Будучи кандидатом в президенты Украины, Зеленский представил членов своей команды среди которых был и Комаровский. Тогда Зеленский заявлял, что в случае его победы Комаровский будет курировать медицинское направление в стране. Однако после победы на выборах врач не получил должность. По мнению Комаровского, Зеленский за котором голосовали на выборах, и Зеленский образца 2021 - это два разных человека."Я не понимаю, что должно произойти с человеком, чтобы он даже задумался над тем, чтобы нарушить обещание, которое он дал миллионам людей. Если ты сказал:" Я иду на один срок "... Но мы сейчас видим, что явно зачищают информационное поле, выясняют отношения со всеми, кто только тявкнул... Это же очевидные вещи. Это неправильно", - сказал Комаровский в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону. Он назвал ошибкой публичную поддержку Зеленского на президентских выборах."Так это и была наша с тобой глупая ошибка. Мы с тобой лопухнулись, и 73% (избирателей, поддержавших Зеленского – ред.) также лопухнулись. Потому что нам было важно, чтобы это не была команда (экс-президента – ред.) Порошенко... Я чувствую себя виноватым. Но у меня не было выбора на тот момент. Не было. Ситуация была такая: у тебя есть два гриба. этот гриб (Порошенко – ред.) называется мухомор, а этот гриб (Зеленский – ред.) - непонятно какой. Он съедобный или несъедобный? Я выбрал непонятно что. Такова была логика. Но логика не сработала", - сказал Комаровский.Зеленский стал президентом Украины весной 2019 года. По итогам первого тура выборов он набрал наибольшее число голосов (30,24%) среди всех кандидатов и вдвое больше, чем Порошенко, занимавший тогда пост главы государства. Во втором туре выборов Зеленский победил, набрав 73,22%. Тогда он заявлял, что избирается президентом только на один срок. Очередные выборы президента Украины должны состояться в 2024 году.
https://ria.ru/20211029/ukraina-1756821479.html
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в мире, украина, владимир зеленский, дмитрий гордон, евгений комаровский
13:32 09.11.2021 (обновлено: 13:35 09.11.2021)
 
Доктор Комаровский назвал поддержку Зеленского на выборах глупой ошибкой

Доктор Комаровский назвал решение поддержать Зеленского на выборах глупой ошибкой

© Sputnik / Batyrshin Timur Евгений Комаровский
Евгений Комаровский - РИА Новости, 1920, 09.11.2021
© Sputnik / Batyrshin Timur
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КИЕВ, 9 ноя - РИА Новости. Известный украинский педиатр и телеведущий Евгений Комаровский назвал "глупой ошибкой" решение публично поддержать Владимира Зеленского на выборах президента Украины в 2019 году и раскритиковал желание президента баллотироваться на второй срок.
Будучи кандидатом в президенты Украины, Зеленский представил членов своей команды среди которых был и Комаровский. Тогда Зеленский заявлял, что в случае его победы Комаровский будет курировать медицинское направление в стране. Однако после победы на выборах врач не получил должность. По мнению Комаровского, Зеленский за котором голосовали на выборах, и Зеленский образца 2021 - это два разных человека.
Евгений Комаровский - РИА Новости, 1920, 29.10.2021
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Доктор Комаровский заявил, что не предаст русский язык
"Я не понимаю, что должно произойти с человеком, чтобы он даже задумался над тем, чтобы нарушить обещание, которое он дал миллионам людей. Если ты сказал:" Я иду на один срок "... Но мы сейчас видим, что явно зачищают информационное поле, выясняют отношения со всеми, кто только тявкнул... Это же очевидные вещи. Это неправильно", - сказал Комаровский в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону. Он назвал ошибкой публичную поддержку Зеленского на президентских выборах.
"Так это и была наша с тобой глупая ошибка. Мы с тобой лопухнулись, и 73% (избирателей, поддержавших Зеленского – ред.) также лопухнулись. Потому что нам было важно, чтобы это не была команда (экс-президента – ред.) Порошенко... Я чувствую себя виноватым. Но у меня не было выбора на тот момент. Не было. Ситуация была такая: у тебя есть два гриба. этот гриб (Порошенко – ред.) называется мухомор, а этот гриб (Зеленский – ред.) - непонятно какой. Он съедобный или несъедобный? Я выбрал непонятно что. Такова была логика. Но логика не сработала", - сказал Комаровский.
Зеленский стал президентом Украины весной 2019 года. По итогам первого тура выборов он набрал наибольшее число голосов (30,24%) среди всех кандидатов и вдвое больше, чем Порошенко, занимавший тогда пост главы государства. Во втором туре выборов Зеленский победил, набрав 73,22%. Тогда он заявлял, что избирается президентом только на один срок. Очередные выборы президента Украины должны состояться в 2024 году.
Петр Порошенко и Владимир Зеленский во время дебатов по президентским выборам на Олимпийском стадионе в Киеве 19 апреля 2019 года - РИА Новости, 1920, 18.10.2021
18 октября, 08:00
Посадить Порошенко. Зеленский готовится к перевыборам
 
В миреУкраинаВладимир ЗеленскийДмитрий ГордонЕвгений Комаровский
 
 
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