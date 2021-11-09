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В Хабаровском крае расторгнут договоры с недобросовестными подрядчиками

В Хабаровском крае расторгнут договоры с недобросовестными подрядчиками - РИА Новости, 09.11.2021

В Хабаровском крае расторгнут договоры с недобросовестными подрядчиками

Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев, заявил, что с недобросовестными подрядчиками строительных объектов в регионе будут расторгнуты контракты. РИА Новости, 09.11.2021

2021-11-09T10:07

2021-11-09T10:07

2021-11-09T10:07

хабаровский край

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хабаровский край

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михаил дегтярев

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ХАБАРОВСК, 9 ноя - РИА Новости. Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев, заявил, что с недобросовестными подрядчиками строительных объектов в регионе будут расторгнуты контракты.Глава региона проверил ход строительства социально значимых объектов в Хабаровском районе. В ходе рабочей поездки Дегтярев побывал на стройплощадках сел Мичуринское, Виноградовка, Мирное и Матвеевка. Здесь возводятся современные детские сады, школа и амбулатория.Он отметил, что на строительство этого детсада было предусмотрено 197 миллионов рублей, включая 88 миллионов из средств федерального бюджета. Готовность этого объекта не позволит сдать его в установленный срок: до сих пор не смонтированы наружные и внутренние инженерные сети. К отделочным и пуско-наладочным работам также еще не приступали. В процессе работ пришлось корректировать некоторые проектные решения."Если говорить о детских садах и школах, то мы столкнулись с тем, что при проведении конкурентных процедур при выборе подрядчика, например в детсадах, не были заложены необходимые игрушки, оборудование и мы сейчас вынуждены дополнительно 10 миллионов рублей выделить дотаций Хабаровскому району, чтобы оборудовать два детских сада", - сказал Дегтярев, добавив, что "это ошибки, которые были допущены в начале 2020 года при подготовке конкурсной документации".Он акцентировал внимание, что "такого больше не будет, мы будем выставлять на торги все объекты полностью под ключ, чтобы потом не ходить: где освещение, где игрушки или еще какие-то вопросы", заверил глава региона.Детский сад в селе Мирном Хабаровского района готов к приему детей. По словам Дегтярева, стройку дошкольного учреждения на 110 мест удалось завершить за полтора года. Обошлось возведение соцобъекта в 184,29 миллиона рублей, 93,88 миллиона из которых - деньги федерального бюджета."Сейчас специалисты готовят документы для ввода нового детсада в эксплуатацию, а министерство образования и науки организует закупку игрового оборудования. К весне следующего года новое здание примет первых воспитанников", - отметил губернатор.На стройплощадке общеобразовательной школы на 250 мест в Мичуринском подрядчик заверил, что уже в четвертой четверти этого учебного года классы распахнут свои двери. В существующей в селе школе дети учатся в две смены. Учебные классы организованы на базе детсада: многие помещения просто не приспособлены под необходимые потребности. В новой же школе в том числе предусмотрены помещения для школьного музея и современного актового зала с костюмерной и гримерной."В этом селе ежегодно отмечается прирост населения. А в рамках комплексного подхода по улучшению условий проживания людей в сельской местности в настоящее время минтрансом рассматривается заявка администрации Мичуринского на получение субсидии на ремонт подъездной дороги по улицы Широкая", – сказал Дегтярев.Глава региона посетил и амбулаторию в селе Виноградовка. Будущее медучреждение рассчитано на прием 50 пациентов в день, что "существенно снизит нагрузку" на действующую амбулаторию, расположенную в селе Мичуринское, куда приходится обращаться жителям близлежащих населенных пунктов, отмечают власти региона. Однако, на стройплощадке работы не ведутся. При этом их завершение планируется в декабре этого года."Есть вопросы к службе заказчика правительства Хабаровского края. Мы будем разбираться. Если причина задержки строительства в наших кадрах, то мы примем самые быстрые меры в течение 48 часов", – прокомментировал ход строительства медицинского объекта губернатор.Дегтярев подчеркнул, что с теми строительными организациями, "кто работает в срок и с вниманием относится к государственным средствам", особенно в рамках нацпроектов, будет обеспечена поддержка со стороны правительства Хабаровского края.

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общество, хабаровский край, хабаровский район, михаил дегтярев, жилье