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Тверская область
https://ria.ru/20211109/kadry-1758285536.html
Руденя: в Тверской области будут готовить кадры с учетом потребностей рынка
Руденя: в Тверской области будут готовить кадры с учетом потребностей рынка - РИА Новости, 09.11.2021
Руденя: в Тверской области будут готовить кадры с учетом потребностей рынка
Тверская область преодолела непростую ситуацию в экономике в период пандемии коронавируса и восстановила показатели 2019 года в сфере занятости населения,... РИА Новости, 09.11.2021
2021-11-09T18:01
2021-11-09T18:01
тверская область
тверская область
игорь руденя
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ТВЕРЬ, 9 ноя – РИА Новости. Тверская область преодолела непростую ситуацию в экономике в период пандемии коронавируса и восстановила показатели 2019 года в сфере занятости населения, заявил губернатор области Игорь Руденя на заседании областного правительства, которое блыо посвящено ситуация на рынке труда.По его словам, необходимо синхронизировать дальнейшую работу по насыщению рынка труда с системной подготовкой молодых кадров.По информации пресс-службы правительства, сейчас в области по ряду направлений спрос на рынке труда превышает предложения. Новые места освобождаются благодаря региональной миграционной политике, приоритетному трудоустройству коренного населения. В топ-10 профессий по количеству вакансий входят рабочие, персонал для отраслей АПК, обрабатывающих производств, IT, медики и другие специалисты.Ключевой задачей в занятости губернатор назвал взаимодействие между работодателями и работниками в вопросах трудоустройства и кадрового насыщения предприятий, реализацию потенциала молодых специалистов. На это нацелена в том числе, система среднего профобразования в Верхневолжье. Она включает 10 производственно-образовательных кластеров, которые объединяют колледжи и предприятия.Отдельно глава региона поставил задачи по развитию ранней профориентации детей и подростков. Он поручил реализовать проект по шефству предприятий над школами с учетом успешной практики профориентационных экскурсий для ребят на региональные производства.Кроме того, по поручению губернатора в центрах занятости на системной основе будут оказываться профориентационные услуги: школьники смогут получать там информацию обо всех учебных заведениях области и предлагаемых ими специальностях.
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тверская область, игорь руденя
18:01 09.11.2021
 

Руденя: в Тверской области будут готовить кадры с учетом потребностей рынка

© Фото : Пресс-служба правительства Тверской областиРуденя: В Тверской области будут готовить кадры с учетом потребностей рынка
Руденя: В Тверской области будут готовить кадры с учетом потребностей рынка - РИА Новости, 1920, 09.11.2021
© Фото : Пресс-служба правительства Тверской области
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ТВЕРЬ, 9 ноя – РИА Новости. Тверская область преодолела непростую ситуацию в экономике в период пандемии коронавируса и восстановила показатели 2019 года в сфере занятости населения, заявил губернатор области Игорь Руденя на заседании областного правительства, которое блыо посвящено ситуация на рынке труда.
"Президент поставил задачу по максимально полному восстановлению рынка труда в стране до конца текущего года. Это стратегическая задача, направленная на то, чтобы наверстать доходы населения, сформировать устойчивый экономический рост. Работу по развитию рынка труда региона сосредотачиваем на создании новых и развитии имеющихся рабочих мест во внебюджетной сфере", – сказал глава региона.
По его словам, необходимо синхронизировать дальнейшую работу по насыщению рынка труда с системной подготовкой молодых кадров.
"Важно, чтобы было понимание – какие профессии и в каком объеме следует готовить в ближайшие годы. Мы видим, что в первую очередь это рабочие и инженерные кадры, а также специалисты для здравоохранения и образования", – отметил Руденя.
По информации пресс-службы правительства, сейчас в области по ряду направлений спрос на рынке труда превышает предложения. Новые места освобождаются благодаря региональной миграционной политике, приоритетному трудоустройству коренного населения. В топ-10 профессий по количеству вакансий входят рабочие, персонал для отраслей АПК, обрабатывающих производств, IT, медики и другие специалисты.
Ключевой задачей в занятости губернатор назвал взаимодействие между работодателями и работниками в вопросах трудоустройства и кадрового насыщения предприятий, реализацию потенциала молодых специалистов. На это нацелена в том числе, система среднего профобразования в Верхневолжье. Она включает 10 производственно-образовательных кластеров, которые объединяют колледжи и предприятия.
Отдельно глава региона поставил задачи по развитию ранней профориентации детей и подростков. Он поручил реализовать проект по шефству предприятий над школами с учетом успешной практики профориентационных экскурсий для ребят на региональные производства.
Кроме того, по поручению губернатора в центрах занятости на системной основе будут оказываться профориентационные услуги: школьники смогут получать там информацию обо всех учебных заведениях области и предлагаемых ими специальностях.
Губернатор Тверской области Игорь Руденя на заседании Правительства - РИА Новости, 1920, 26.10.2021
26 октября, 16:40Тверская область
Руденя: нацпроект повысит уровень цифрового развития Верхневолжья
 
Тверская областьТверская областьИгорь Руденя
 
 
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