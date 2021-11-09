https://ria.ru/20211109/kadry-1758285536.html

Руденя: в Тверской области будут готовить кадры с учетом потребностей рынка

Руденя: в Тверской области будут готовить кадры с учетом потребностей рынка - РИА Новости, 09.11.2021

Руденя: в Тверской области будут готовить кадры с учетом потребностей рынка

Тверская область преодолела непростую ситуацию в экономике в период пандемии коронавируса и восстановила показатели 2019 года в сфере занятости населения,... РИА Новости, 09.11.2021

2021-11-09T18:01

2021-11-09T18:01

2021-11-09T18:01

тверская область

тверская область

игорь руденя

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ТВЕРЬ, 9 ноя – РИА Новости. Тверская область преодолела непростую ситуацию в экономике в период пандемии коронавируса и восстановила показатели 2019 года в сфере занятости населения, заявил губернатор области Игорь Руденя на заседании областного правительства, которое блыо посвящено ситуация на рынке труда.По его словам, необходимо синхронизировать дальнейшую работу по насыщению рынка труда с системной подготовкой молодых кадров.По информации пресс-службы правительства, сейчас в области по ряду направлений спрос на рынке труда превышает предложения. Новые места освобождаются благодаря региональной миграционной политике, приоритетному трудоустройству коренного населения. В топ-10 профессий по количеству вакансий входят рабочие, персонал для отраслей АПК, обрабатывающих производств, IT, медики и другие специалисты.Ключевой задачей в занятости губернатор назвал взаимодействие между работодателями и работниками в вопросах трудоустройства и кадрового насыщения предприятий, реализацию потенциала молодых специалистов. На это нацелена в том числе, система среднего профобразования в Верхневолжье. Она включает 10 производственно-образовательных кластеров, которые объединяют колледжи и предприятия.Отдельно глава региона поставил задачи по развитию ранней профориентации детей и подростков. Он поручил реализовать проект по шефству предприятий над школами с учетом успешной практики профориентационных экскурсий для ребят на региональные производства.Кроме того, по поручению губернатора в центрах занятости на системной основе будут оказываться профориентационные услуги: школьники смогут получать там информацию обо всех учебных заведениях области и предлагаемых ими специальностях.

https://ria.ru/20211026/natsproekt-1756343276.html

тверская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

тверская область, игорь руденя