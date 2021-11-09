https://ria.ru/20211109/istoriya-1758053375.html

Международный день против фашизма и антисемитизма

Международный день против фашизма и антисемитизма - РИА Новости, 09.11.2021

Международный день против фашизма и антисемитизма

9 ноября во многих странах мира отмечается Международный день против фашизма и антисемитизма (International Day Against Fascism and Antisemitism). Памятная дата РИА Новости, 09.11.2021

2021-11-09T01:06

2021-11-09T01:06

2021-11-09T01:06

в мире

справки

международный день против фашизма и антисемитизма

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9 ноября во многих странах мира отмечается Международный день против фашизма и антисемитизма (International Day Against Fascism and Antisemitism). Памятная дата отмечается по инициативе Европейской сети против национализма, расизма, фашизма и в поддержку мигрантов и беженцев (UNITED), объединяющей более 560 организаций из 46 европейских стран и действующей независимо от политических партий и правительств.В этот день в 1938 году начались массовые еврейские погромы ("Хрустальная ночь") в Германии. "Хрустальная ночь" или "Ночь разбитых витрин" – серия еврейских погромов, организованных нацистами в ночь с 9 на 10 ноября 1938 года на территории Германии и Австрии. Она стала первой массовой акцией физического насилия Третьего рейха по отношению к евреям. 9 ноября 1938 года нацисты убили более 90 человек (по другим данным, до двух тысяч человек), по разным оценкам, от 3,5 до 30 тысяч евреев были схвачены и отправлены в концлагеря. Около 300 синагог (по другим данным, около 1,5 тысяч) были сожжены дотла, а тысячи витрин магазинов, содержавшихся евреями, разбиты – отсюда и возникло историческое название погрома.Согласно оценкам историков, практически полное отсутствие реакции на погром как внутри самой Германии, так и в других странах Европы развязало фашистам руки и послужило стимулом к началу массового уничтожения европейских евреев. "Хрустальная ночь" явилась поворотным пунктом в судьбе германского и австрийского еврейства и прямым прологом одного из самых страшных преступлений нацистского режима – массового истребления евреев – Холокоста. С тех пор, как в 1945 году совместными усилиями был побежден фашизм, принесший миру неисчислимые страдания и миллионы жертв, народы всех стран, и, прежде всего, те, на долю которых выпали наибольшие страдания, надеялись, что побеждена не только фашистская военная армада, но и искоренена сама фашистская идеология – та самая идеология, которая пропитана ненавистью к другому, которая призывает убивать людей по признакам вероисповедания, этнической принадлежности, цвету кожи, сексуальной ориентации. Однако этого не произошло.Глобализация мировой экономики, миграция многих миллионов людей из самых разных стран мира в регионы с более высоким уровнем экономического развития (прежде всего, в страны Западной Европы и США), распространение националистических и религиозных взглядов экстремистского толка и связанное с этим усиление международного терроризма – все это вызвало рост ксенофобии, которого не избежали даже самые развитые государства. Очень часто националистические тенденции опираются на уже опробованную в прошлом идеологию. В результате в начале ХХI века в различных регионах мира участились проявления ксенофобии, национализма, антисемитизма, расизма – всего того, что составляет понятие "фашизм".Ключевую роль в росте неонацистских и радикальных националистических настроений в зарубежных странах играет политика правительств, направленная на попустительство праворадикальным группам, использование неонацизма в собственных политических целях".Многие попытки оправдать нацизм упакованы в псевдонаучные идеи, а старые расистские теории продаются обществу под видом нового научного подхода.Во многом эти действия вызваны стремлением правящих элит данных стран выстроить собственную версию национальной истории, противоположную той, которая внедрялась в общественное сознание в советский период. В результате зачастую, наряду с восстановлением исторической справедливости, открытые пособники гитлеровского нацизма, радикальные националисты, не связанные напрямую с нацистским режимом в Германии, превращаются в национальных героев.По данным члена Совета по правам человека Александра Брода, на протяжении последних лет в России фиксировался спад общего числа нападений, актов вандализма, нетерпимости на этнической и религиозной почвах. Однако в 2021 году отмечается рост межнациональных и религиозных конфликтов.Александр Брод отметил, что если в 2020 году имели место всего семь нападений, то в 2021 году их уже 17. Число пострадавших в актах агрессии также выросло с 8 до 19. Также фиксируется рост числа актов вандализма по мотивам национальной и религиозной нетерпимости. К сентябрю 2021 было зарегистрировано 19 таких случаев. При этом за 2020 год их было зафиксировано 23.За первые восемь месяцев 2021 года такие нападения произошли в Новосибирской, Нижегородской, Тульской областях, а также в Москве и Санкт-Петербурге. География случаев вандализма представлена Белгородской, Калужской, Липецкой, Мурманской, Новосибирской, Новгородской, Саратовской областями, Москвой, Санкт-Петербургом, Краснодарским, Приморским и Ставропольским краями, Чувашией и Карелией.Формируются определенные ксенофобские настроения и на бытовом уровне. Брод привел в пример исследование, согласно которому 17% россиян готовы сдавать свое жилье исключительно людям славянской внешности. Для повышения эффективности противодействия нацизму, экстремизму, фашизму и другим действиям, оскорбляющим память о десятках миллионов жертв, понесенных в Великой Отечественной войне в России 5 мая 2014 года президентом РФ был подписан закон, которым вводится наказание до пяти лет лишения свободы за реабилитацию нацизма, отрицание фактов, установленных приговором Нюрнбергского трибунала, а также за распространение ложных сведений о деятельности СССР в годы Второй мировой войны. 4 ноября 2014 года президент РФ подписал закон, вносящий поправки в закон "Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941 -1945 годов" и статью 20.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях". Поправки расширили круг организаций, за пропаганду и публичное демонстрирование атрибутики и символики которых установлена административная ответственность. Перечень этих организаций дополнился организациями, сотрудничавшими с фашистскими организациями и движениями, а также сотрудничающими с международными либо иностранными организациями или их представителями, отрицающими приговор Нюрнбергского трибунала, а также приговоры национальных, военных или оккупационных трибуналов, основанных на приговоре Нюрнбергского трибунала либо вынесенными в период Великой Отечественной войны, Второй мировой войны.В апреле 2021 года президент РФ Владимир Путин подписал закон, согласно которому за реабилитацию нацизма в сети и публичное распространение ложных сведений о ветеранах и унижение их чести и достоинства гражданам может грозить до пяти лет лишения свободы. В Международный день против фашизма призывает мировое сообщество почтить память погибших во время "Хрустальной ночи", а также всех жертв фашизма, и проинформировать людей об опасности национализма, популизма, антисемитизма, правого экстремизма и неофашизма. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, справки, международный день против фашизма и антисемитизма