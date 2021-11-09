https://ria.ru/20211109/ingushetiya-1758315284.html

В Ингушетии запустят агрокомбинат за шесть миллиардов рублей

В Ингушетии запустят агрокомбинат за шесть миллиардов рублей - РИА Новости, 09.11.2021

В Ингушетии запустят агрокомбинат за шесть миллиардов рублей

Вторую очередь тепличного комбината "Сунжа" стоимостью 6,3 миллиарда рублей планируют запустить в Ингушетии до конца 2022 года, сообщила пресс-служба главы... РИА Новости, 09.11.2021

2021-11-09T21:35

2021-11-09T21:35

2021-11-09T21:35

республика ингушетия

экономика

корпорация развития

северный кавказ

махмуд-али калиматов

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НАЛЬЧИК, 9 ноя – РИА Новости. Вторую очередь тепличного комбината "Сунжа" стоимостью 6,3 миллиарда рублей планируют запустить в Ингушетии до конца 2022 года, сообщила пресс-служба главы региона.Первый этап строительства агрокомбината "Сунжа" реализован за счет инвестора с участием Корпорации развития Северного Кавказа, объем инвестиций составил 1,7 миллиарда рублей. Это современный тепличный комплекс по круглогодичному выращиванию овощей, где применяются технологии посадки томатов в лотки с подачей питательного раствора компьютеризированной системой. Мощность производства на данный момент составляет 5 тысяч тонн продукции в год.Во вторник глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов на встрече с председателем совета директоров ООО "Агрокомбинат Сунжа" Хаджибикаром Албаковым обсудил планы запуска второго этапа сельскохозяйственного проекта."Реализация второго этапа на сумму 6,3 миллиарда рублей, который, по словам инвестора, планируется завершить до конца 2022 года, предполагает строительство подстанции "Тихая" агропромышленного технопарка "Сунжа" и выход на полную мощность с объемом 22-23 тысячи тонн продукции в год", - говорится в сообщении.Калиматов отметил, что власти региона будут продолжать всячески содействовать развитию сельского хозяйства в Ингушетии и, в частности, реализации данного проекта."Крупные инвестиционные проекты в сфере АПК, а также крестьянско-фермерские хозяйства любого формата, предприятия малого и среднего бизнеса данной отрасли являются ключевыми объектами, на которые руководство республики делает ставку при продвижении стратегии развития региона ввиду их огромного экономического потенциала", - подчеркнул глава Ингушетии.

https://ria.ru/20211108/kalimatov-1758139996.html

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экономика, корпорация развития, северный кавказ, махмуд-али калиматов