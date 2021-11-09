https://ria.ru/20211109/gripp-1758240013.html

В России снизилась заболеваемость ОРВИ и гриппом

В России снизилась заболеваемость ОРВИ и гриппом - РИА Новости, 09.11.2021

В России снизилась заболеваемость ОРВИ и гриппом

Заболеваемость ОРВИ и гриппом снизилась в России, но вакцинировано только 29% населения, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 09.11.2021

2021-11-09T15:04

2021-11-09T15:04

2021-11-09T15:42

общество

грипп

здоровье - общество

анна попова

орви

россия

михаил мурашко

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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Заболеваемость ОРВИ и гриппом снизилась в России, но вакцинировано только 29% населения, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова."Принятые меры повлияли не только на эпидситуацию с коронавирусом, но и эпидситуацию с ОРВИ и гриппом. И если предыдущие недели у нас не снижалось количество субъектов с превышением порогов по гриппу и ОРВИ ниже 60, то за прошедшую неделю таких субъектов всего 37. Это значимый эффект, дополнительный, но так как ситуация, безусловно, нестабильна, я бы хотела отметить и низкий охват иммунизации против гриппа - пока на сегодняшний день всего 29% от совокупного населения Российской Федерации. Должно быть не меньше 60", - сказала Попова на заседании президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом.По ее словам, работу по иммунизации от гриппа в регионах нужно ускорить.Министр здравоохранения России Михаил Мурашко, в свою очередь, сообщил, что прививочная кампания идет во всех регионах."Привито в общей сложности 65%… это составляет почти 40 миллионов человек", - сказал Мурашко на заседании координационного совета по борьбе с коронавирусом.

https://radiosputnik.ria.ru/20211108/kovid-1758058737.html

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общество, грипп, здоровье - общество, анна попова, орви, россия, михаил мурашко