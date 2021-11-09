В МИД Белоруссии не понимают позицию США по ситуации с беженцами на границе
В МИД Белоруссии не понимают позицию США по ситуации с беженцами на границе с Польшей
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкБеженцы в лагере нелегальных мигрантов на белорусско-польской границе
© Sputnik / Виктор Толочко
МИНСК, 9 ноя – РИА Новости. Глава МИД Белоруссии Владимир Макей заявил, что не понимает молчаливую позицию США по ситуации с беженцами на белорусско-польской границе, когда, по его словам, поляки "издеваются над их союзниками - курдами".
В понедельник Госпогранкомитет Белоруссии сообщил, что многочисленная группа беженцев из стран Востока и Африки направилась к границе Белоруссии с Польшей. Большинство из них – курды. Перед польскими заграждениями на линии границы остановились более двух тысяч беженцев, в том числе значительное количество женщин и детей, они разбили лагерь. Польские силовики их не пропускают, мигранты предпринимали попытки преодолеть заграждения.
"Ну ладно, Польша – страна ЕС. Но совершенно непонятна молчаливая позиция США, которые спокойно наблюдают за тем, как поляки издеваются над одним из их главных союзников – курдами. Ведь большинство беженцев сегодня на белорусско-польской границе – курды", - приводит слова Макея во вторник пресс-служба белорусского МИД.
Он отметил, что " совсем недавно, буквально в сентябре, президент США Байден заявлял, что не бросит, цитирую, ближайших союзников Запада в Сирии, как это сделал с Афганистаном"." По-моему, на восток Сирии даже направлялся высокопоставленный представитель министерства обороны США, чтобы дать личные заверения курдам", - отметил глава белорусского МИД.
В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. Минск все обвинения отвергает. В связи с ситуацией президент Польши ввел на приграничных с Белоруссией территориях режим чрезвычайного положения, к охране границы привлечены армия и полиция. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.