https://ria.ru/20211109/germaniya-1758165107.html

Германия и Польша не справятся с ситуацией на границе, заявили в полиции

Германия и Польша не справятся с ситуацией на границе, заявили в полиции - РИА Новости, 09.11.2021

Германия и Польша не справятся с ситуацией на границе, заявили в полиции

Германия и Польша не могут одни справиться с ситуацией на границе, нужна помощь ЕС, заявил в интервью таблоиду Bild глава МВД ФРГ Хорст Зеехофер. РИА Новости, 09.11.2021

2021-11-09T09:35

2021-11-09T09:35

2021-11-09T09:40

в мире

польша

хорст зеехофер

станислав жарин

ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии

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БЕРЛИН, 9 ноя - РИА Новости. Германия и Польша не могут одни справиться с ситуацией на границе, нужна помощь ЕС, заявил в интервью таблоиду Bild глава МВД ФРГ Хорст Зеехофер."Мы должны помочь польскому правительству обезопасить внешнюю границу. На самом деле это работа Еврокомиссии. Теперь я призываю их принять меры", - заявил Зеехофер, добавив, что Польша и Германия "не могут справиться с ситуацией в одиночку".По его словам, Польша пока отреагировала правильно на данный инцидент. Он добавил, что необходима "структурная безопасность границ". Министр призвал "публично поддерживать поляков", так как Берлин не может критиковать Варшаву "за защиту внешней границы ЕС допустимыми средствами".Ранее пресс-секретарь министра-координатора спецслужб Польши Станислав Жарин написал в Twitter, что Белоруссия готовит крупную переброску нелегальных мигрантов в Польшу, и опубликовал видеозапись, сделанную с белорусской стороны, на которой видно, как по дороге следует группа из нескольких сотен человек с багажом. Среди них есть женщины и дети.В понедельник на границе происходили попытки силового перехода границы. Мигранты пытались преодолеть проволочные заграждения, пограничники применяли слезоточивый газ. Представитель пограничной стражи Польши заявил РИА Новости, что белорусские силовики направили колонну из нескольких тысяч мигрантов не в пункт пропуска с Польшей, а в сторону зеленой границы.

https://ria.ru/20211108/polsha-1758135977.html

польша

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, польша, хорст зеехофер, станислав жарин, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии