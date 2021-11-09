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Германия и Польша не справятся с ситуацией на границе, заявили в полиции
Германия и Польша не справятся с ситуацией на границе, заявили в полиции - РИА Новости, 09.11.2021
Германия и Польша не справятся с ситуацией на границе, заявили в полиции
Германия и Польша не могут одни справиться с ситуацией на границе, нужна помощь ЕС, заявил в интервью таблоиду Bild глава МВД ФРГ Хорст Зеехофер. РИА Новости, 09.11.2021
2021-11-09T09:35
2021-11-09T09:40
в мире
польша
хорст зеехофер
станислав жарин
ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
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БЕРЛИН, 9 ноя - РИА Новости. Германия и Польша не могут одни справиться с ситуацией на границе, нужна помощь ЕС, заявил в интервью таблоиду Bild глава МВД ФРГ Хорст Зеехофер."Мы должны помочь польскому правительству обезопасить внешнюю границу. На самом деле это работа Еврокомиссии. Теперь я призываю их принять меры", - заявил Зеехофер, добавив, что Польша и Германия "не могут справиться с ситуацией в одиночку".По его словам, Польша пока отреагировала правильно на данный инцидент. Он добавил, что необходима "структурная безопасность границ". Министр призвал "публично поддерживать поляков", так как Берлин не может критиковать Варшаву "за защиту внешней границы ЕС допустимыми средствами".Ранее пресс-секретарь министра-координатора спецслужб Польши Станислав Жарин написал в Twitter, что Белоруссия готовит крупную переброску нелегальных мигрантов в Польшу, и опубликовал видеозапись, сделанную с белорусской стороны, на которой видно, как по дороге следует группа из нескольких сотен человек с багажом. Среди них есть женщины и дети.В понедельник на границе происходили попытки силового перехода границы. Мигранты пытались преодолеть проволочные заграждения, пограничники применяли слезоточивый газ. Представитель пограничной стражи Польши заявил РИА Новости, что белорусские силовики направили колонну из нескольких тысяч мигрантов не в пункт пропуска с Польшей, а в сторону зеленой границы.
https://ria.ru/20211108/polsha-1758135977.html
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в мире, польша, хорст зеехофер, станислав жарин, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
09:35 09.11.2021 (обновлено: 09:40 09.11.2021)
 
Германия и Польша не справятся с ситуацией на границе, заявили в полиции

Глава МВД Германии призвал Еврокомиссию помочь разрешить ситуацию на польской границе

© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкЛагерь нелегальных мигрантов на белорусско-польской границе
Лагерь нелегальных мигрантов на белорусско-польской границе - РИА Новости, 1920, 09.11.2021
© Sputnik / Виктор Толочко
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БЕРЛИН, 9 ноя - РИА Новости. Германия и Польша не могут одни справиться с ситуацией на границе, нужна помощь ЕС, заявил в интервью таблоиду Bild глава МВД ФРГ Хорст Зеехофер.
"Мы должны помочь польскому правительству обезопасить внешнюю границу. На самом деле это работа Еврокомиссии. Теперь я призываю их принять меры", - заявил Зеехофер, добавив, что Польша и Германия "не могут справиться с ситуацией в одиночку".
По его словам, Польша пока отреагировала правильно на данный инцидент. Он добавил, что необходима "структурная безопасность границ". Министр призвал "публично поддерживать поляков", так как Берлин не может критиковать Варшаву "за защиту внешней границы ЕС допустимыми средствами".
Ранее пресс-секретарь министра-координатора спецслужб Польши Станислав Жарин написал в Twitter, что Белоруссия готовит крупную переброску нелегальных мигрантов в Польшу, и опубликовал видеозапись, сделанную с белорусской стороны, на которой видно, как по дороге следует группа из нескольких сотен человек с багажом. Среди них есть женщины и дети.
В понедельник на границе происходили попытки силового перехода границы. Мигранты пытались преодолеть проволочные заграждения, пограничники применяли слезоточивый газ. Представитель пограничной стражи Польши заявил РИА Новости, что белорусские силовики направили колонну из нескольких тысяч мигрантов не в пункт пропуска с Польшей, а в сторону зеленой границы.
Беженцы на белорусско-польской границе - РИА Новости, 1920, 08.11.2021
Вчера, 21:36
Польша закроет пункт пропуска через границу с Белоруссией из-за мигрантов
 
В миреПольшаХорст ЗеехоферСтанислав ЖаринСитуация с мигрантами на границе Польши и Белоруссии
 
 
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