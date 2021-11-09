https://ria.ru/20211109/elektrichestvo-1758155639.html
Белоруссия остановила поставки электроэнергии на Украину, пишет СМИ
Белоруссия остановила поставки электроэнергии на Украину, пишет СМИ - РИА Новости, 09.11.2021
Белоруссия остановила поставки электроэнергии на Украину, пишет СМИ
Украинские энергетические компании, в том числе государственный "Энергоатом", получили письмо от "Белэнерго" о прекращении поставок электроэнергии, пишет... РИА Новости, 09.11.2021
2021-11-09T06:52
2021-11-09T06:52
2021-11-09T06:52
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МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Украинские энергетические компании, в том числе государственный "Энергоатом", получили письмо от "Белэнерго" о прекращении поставок электроэнергии, пишет "Экономическая правда".Издание подчеркивает, что не обладает информацией о том, все ли участники рынка получили такое сообщение.Газета со ссылкой на депутата Рады Евгения Шевченко объяснила, что действия "Белэнерго" обуславливаются отсутствием выгоды, так как заработанные на поставках деньги можно тратить только на ремонт электросетей. Однако такие действия не планируются из-за намерений Украины присоединиться к европейской энергосети.Издание также подчеркивает, что письмо белорусского госпредприятия касается только рамочных соглашений, "поэтому импорт технически может происходить и дальше".Закупки электричества Киевом у Минска и МосквыПосле того, как истекли запреты на закупку электроэнергии в Белоруссии и России, компания "Укрэнерго" объявила аукционы на импорт. "Энергоатом" забронировал почти все мощности межгосударственных линий электропередачи на ноябрь из Белоруссии.Кроме того, восемь украинских компаний выкупили 2200 МВт доступных мощностей для импорта на этот же период из России.Минэнерго Белоруссии сообщил, что страна в рамках договора об оказании аварийной помощи даст доступ Киеву к 500 МВт мощности. При этом ведомство подчеркнуло, что о новых долгосрочных контрактах речи пока не идет.Критика на УкраинеВозобновление закупок электричества у Белоруссии и России вызвало неоднозначную реакцию на Украине. В частности, бывший премьер-министр страны Арсений Яценюк назвал в Facebook такие действия диверсией.Яценюк обвинил действующие украинские власти в провале подготовки к отопительному сезону и заявил, что официальный Киев теперь толкает Украину "в объятия России".Кроме того, политик выразил мнение, что советовать что-либо власти "уже не имеет смысла", а оценку их действиям должно дать общество.
https://ria.ru/20211106/ukraina-1757845629.html
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в мире, украина, белоруссия, арсений яценюк, энергоатом, белэнерго, россия
МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости.
Украинские энергетические компании, в том числе государственный "Энергоатом", получили письмо от "Белэнерго
" о прекращении поставок электроэнергии, пишет "Экономическая правда
".
Издание подчеркивает, что не обладает информацией о том, все ли участники рынка получили такое сообщение.
"В документе говорится, что с ноября поставки электроэнергии в объединенную энергосистему (ОЭС) Украины на основании рамочных договоров осуществляться не будут. <...> Возможно, что доступ к ресурсу получат одна или несколько компаний. Вероятно, поставки могут остановиться уже 9 ноября, учитывая дату письма 8 ноября", — пишет издание.
Газета со ссылкой на депутата Рады Евгения Шевченко объяснила, что действия "Белэнерго" обуславливаются отсутствием выгоды, так как заработанные на поставках деньги можно тратить только на ремонт электросетей. Однако такие действия не планируются из-за намерений Украины присоединиться к европейской энергосети.
Издание также подчеркивает, что письмо белорусского госпредприятия касается только рамочных соглашений, "поэтому импорт технически может происходить и дальше".
Закупки электричества Киевом у Минска и Москвы
После того, как истекли запреты на закупку электроэнергии в Белоруссии и России, компания "Укрэнерго
" объявила аукционы на импорт. "Энергоатом
" забронировал почти все мощности межгосударственных линий электропередачи на ноябрь из Белоруссии.
Кроме того, восемь украинских компаний выкупили 2200 МВт доступных мощностей для импорта на этот же период из России.
Минэнерго Белоруссии
сообщил, что страна в рамках договора об оказании аварийной помощи даст доступ Киеву к 500 МВт мощности. При этом ведомство подчеркнуло, что о новых долгосрочных контрактах речи пока не идет.
Критика на Украине
Возобновление закупок электричества у Белоруссии и России вызвало неоднозначную реакцию на Украине. В частности, бывший премьер-министр страны Арсений Яценюк назвал в Facebook
такие действия диверсией.
"Импорт электроэнергии из России и Белоруссии — диверсия против Украины и всех украинцев. Продажа на аукционе "Укрэнерго" права на импорт электроэнергии из России и Белоруссии в объемах, покрывающих 15 процентов потребления Украины, — это прямой путь к потере нашей энергетической независимости, за которую мы боролись с 2014 года", — написал политик.
Яценюк обвинил действующие украинские власти в провале подготовки к отопительному сезону и заявил, что официальный Киев теперь толкает Украину "в объятия России".
Кроме того, политик выразил мнение, что советовать что-либо власти "уже не имеет смысла", а оценку их действиям должно дать общество.