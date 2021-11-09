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Слуцкий обвинил Зеленского в цинизме из-за ситуации в Донбассе
Слуцкий обвинил Зеленского в цинизме из-за ситуации в Донбассе - РИА Новости, 09.11.2021
Слуцкий обвинил Зеленского в цинизме из-за ситуации в Донбассе
Глава международного комитета Госдумы Леонид Слуцкий сообщил, что слова президента Украины Владимира Зеленского к годовщине освобождения Киева циничны в свете... РИА Новости, 09.11.2021
2021-11-09T00:22
2021-11-09T00:22
в мире
украина
вашингтон (город)
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москва
владимир зеленский
госдума рф
донецкая народная республика
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МОСКВА, 9 ноя – РИА Новости. Глава международного комитета Госдумы Леонид Слуцкий сообщил, что слова президента Украины Владимира Зеленского к годовщине освобождения Киева циничны в свете того, что происходит на юго-востоке страны.К годовщине освобождения Киева от гитлеровских оккупантов Зеленский в своем Telegram-канале написал, что эти события свидетельствуют о "безграничном равнодушии и жестокости" руководства СССР, бросившего на верную смерть сотни тысяч бойцов из числа местных жителей, которые "были даже не одеты в форму и крайне плохо вооружены".За подобными событиями можно наблюдать уже восьмой год, отметил депутат. Он считает, что это происходит с молчаливого одобрения "кураторов Киева в Вашингтоне и согласия президента Украины, для которого жители Донбасса оказались людьми другого сорта". "И что такое жестокость они теперь, к сожалению, знают на порядок больше самого Зеленского", - продолжил он. Слуцкий отметил, что высказывания Зеленского о войне являются циничными и в свете происходящего в Донбассе.Также он назвал заявление Зеленского "поражающим своей лицемерностью". "Президент Украины не первый раз подбрасывает дров в печь проекта "анти-Россия" и выступает на стороне тех, кому выгодно переписать историю Великой Отечественной войны и принизить роль Советского Союза в победе над фашизмом. Чего только стоила речь в январе 2020 года, когда он обвинил СССР в развязывании войны наравне с гитлеровской Германией. Вдвойне печально видеть такую мимикрию от потомка фронтовика и борца с нацизмом", - заявил российский парламентарий.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч минской контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
https://ria.ru/20211108/zelenskiy-1758103467.html
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в мире, украина, вашингтон (город), оон, москва, владимир зеленский, госдума рф, донецкая народная республика, леонид слуцкий (политик)
00:22 09.11.2021
 
Слуцкий обвинил Зеленского в цинизме из-за ситуации в Донбассе

Глава комитета Госдумы Слуцкий: слова Зеленского к годовщине освобождения Киева циничны

© Фото : Офис Президента УкраиныПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 09.11.2021
© Фото : Офис Президента Украины
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 ноя – РИА Новости. Глава международного комитета Госдумы Леонид Слуцкий сообщил, что слова президента Украины Владимира Зеленского к годовщине освобождения Киева циничны в свете того, что происходит на юго-востоке страны.
К годовщине освобождения Киева от гитлеровских оккупантов Зеленский в своем Telegram-канале написал, что эти события свидетельствуют о "безграничном равнодушии и жестокости" руководства СССР, бросившего на верную смерть сотни тысяч бойцов из числа местных жителей, которые "были даже не одеты в форму и крайне плохо вооружены".

"За все время пребывания на президентском посту он ничего не сделал для того, чтобы прекратить убийства мирных жителей на юго-востоке страны. Население там продолжает гибнуть, жилые кварталы и поселки обстреливаются. А на фотографиях из зоны конфликта продолжают то и дело мелькать вооруженные люди с нашивками дивизий СС", - написал Слуцкий в своем Telegram-канале.

За подобными событиями можно наблюдать уже восьмой год, отметил депутат. Он считает, что это происходит с молчаливого одобрения "кураторов Киева в Вашингтоне и согласия президента Украины, для которого жители Донбасса оказались людьми другого сорта". "И что такое жестокость они теперь, к сожалению, знают на порядок больше самого Зеленского", - продолжил он. Слуцкий отметил, что высказывания Зеленского о войне являются циничными и в свете происходящего в Донбассе.
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Также он назвал заявление Зеленского "поражающим своей лицемерностью". "Президент Украины не первый раз подбрасывает дров в печь проекта "анти-Россия" и выступает на стороне тех, кому выгодно переписать историю Великой Отечественной войны и принизить роль Советского Союза в победе над фашизмом. Чего только стоила речь в январе 2020 года, когда он обвинил СССР в развязывании войны наравне с гитлеровской Германией. Вдвойне печально видеть такую мимикрию от потомка фронтовика и борца с нацизмом", - заявил российский парламентарий.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч минской контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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В миреУкраинаВашингтон (город)ООНМоскваВладимир ЗеленскийГосдума РФДонецкая Народная РеспубликаЛеонид Слуцкий (политик)
 
 
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