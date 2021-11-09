https://ria.ru/20211109/don-1758313903.html
В Ростове-на-Дону в новом микрорайоне сдадут шесть дорог до конца 2021 года
В Ростове-на-Дону в новом микрорайоне сдадут шесть дорог до конца 2021 года - РИА Новости, 09.11.2021
В Ростове-на-Дону в новом микрорайоне сдадут шесть дорог до конца 2021 года
Шесть новых дорог стоимостью 570 миллионов рублей будут сданы в микрорайоне "Левенцовский" в Ростове-на-Дону до конца текущего года, сообщил глава администрации РИА Новости, 09.11.2021
2021-11-09T21:18
2021-11-09T21:18
2021-11-09T21:19
ростовская область
общество
ростов-на-дону
жилье
алексей логвиненко
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 9 ноя – РИА Новости. Шесть новых дорог стоимостью 570 миллионов рублей будут сданы в микрорайоне "Левенцовский" в Ростове-на-Дону до конца текущего года, сообщил глава администрации города Алексей Логвиненко."До конца этого года в Левенцовке будут сданы шесть дорог: улица Еременко (от Солженицына до Жданова); улица Ткачева (от Солженицына до Жданова); улица Жданова (от Еременко до Ткачева); проспект Маршала Жукова (от Еременко до Ткачева) и два участка на улице Еляна (от Еременко до Ткачева и от Ткачева до Маршала Жукова)", - напил он на своей странице в Instagram.На строительство этих дорог из бюджетов всех уровней было выделено более 570 миллионов рублей.Логвиненко отметил, что посетил все эти объекты и пообщался с жителями микрорайонов и с подрядчиками. "Особое внимание уделил строительству дороги по проспекту Маршала Жукова. Средства на строительство дороги в полном объеме были выделены еще в 2019 году, однако компания, которая выиграла конкурс на строительство дороги, сорвала сроки выполнения работ и контракт с ней был расторгнут", - пояснил он.В настоящее время в областном Арбитражном суде рассматривается дело о внесении ООО "Дарнит-2" в реестр недобросовестных поставщиков. Чтобы завершить работы на объекте, был заключен контракт с другим подрядчиком. На сегодня общая строительная готовность объекта составляет 69%."Ввод в эксплуатацию шести участков дорог позволит создать непрерывную дорожную сеть и улучшить транспортную доступность строящихся микрорайонов", - отметил глава горадминистрации.
https://ria.ru/20211006/ploschadki-1753283991.html
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общество, ростов-на-дону, жилье, алексей логвиненко
21:18 09.11.2021 (обновлено: 21:19 09.11.2021)
В Ростове-на-Дону в новом микрорайоне сдадут шесть дорог до конца 2021 года
В Ростове-на-Дону в новом микрорайоне сдадут шесть дорог до конца 2021 года
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 9 ноя – РИА Новости.
Шесть новых дорог стоимостью 570 миллионов рублей будут сданы в микрорайоне "Левенцовский" в Ростове-на-Дону
до конца текущего года, сообщил глава администрации города Алексей Логвиненко
.
"До конца этого года в Левенцовке будут сданы шесть дорог: улица Еременко (от Солженицына до Жданова); улица Ткачева (от Солженицына до Жданова); улица Жданова (от Еременко до Ткачева); проспект Маршала Жукова (от Еременко до Ткачева) и два участка на улице Еляна (от Еременко до Ткачева и от Ткачева до Маршала Жукова)", - напил он на своей странице в Instagram
.
На строительство этих дорог из бюджетов всех уровней было выделено более 570 миллионов рублей.
Логвиненко отметил, что посетил все эти объекты и пообщался с жителями микрорайонов и с подрядчиками. "Особое внимание уделил строительству дороги по проспекту Маршала Жукова. Средства на строительство дороги в полном объеме были выделены еще в 2019 году, однако компания, которая выиграла конкурс на строительство дороги, сорвала сроки выполнения работ и контракт с ней был расторгнут", - пояснил он.
В настоящее время в областном Арбитражном суде рассматривается дело о внесении ООО "Дарнит-2" в реестр недобросовестных поставщиков. Чтобы завершить работы на объекте, был заключен контракт с другим подрядчиком. На сегодня общая строительная готовность объекта составляет 69%.
"Ввод в эксплуатацию шести участков дорог позволит создать непрерывную дорожную сеть и улучшить транспортную доступность строящихся микрорайонов", - отметил глава горадминистрации.