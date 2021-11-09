https://ria.ru/20211109/chetverka-1758251951.html

В МИД Франции намерены провести нормандские переговоры как можно скорее

В МИД Франции намерены провести нормандские переговоры как можно скорее - РИА Новости, 09.11.2021

В МИД Франции намерены провести нормандские переговоры как можно скорее

Франция и ФРГ ответили на предложения России по итоговому документу министерской встречи "нормандского формата", наша цель - организовать эту встречу как можно... РИА Новости, 09.11.2021

2021-11-09T15:54

2021-11-09T15:54

2021-11-09T15:59

в мире

украина

германия

франция

"нормандская четверка"

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156309/17/1563091780_0:82:1574:967_1920x0_80_0_0_4085a01ad0b862d159cddfefc7a3b1de.jpg

ПАРИЖ, 9 ноя - РИА Новости. Франция и ФРГ ответили на предложения России по итоговому документу министерской встречи "нормандского формата", наша цель - организовать эту встречу как можно скорее, заявил представитель МИД страны на брифинге во вторник.Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров рассказал, что 11 ноября провести встречу глав МИД "нормандского формата", как это предлагают сделать ФРГ и Франция, невозможно во-первых, из-за его графика, во-вторых, потому что пока нет реакции на предложения РФ по итоговому документу встречи."Франция и Германия ответили на предложения России. Они предлагают организовать министерскую встречу в нормандском формате, от чего российский министр иностранных дел отказался. Наша цель по-прежнему состоит в том, чтобы как можно скорее организовать министерскую встречу в "нормандском формате", чтобы преодолеть разногласия и придать новый политический импульс переговорам", - заявил представитель французского МИД, комментируя слова Лаврова.

https://ria.ru/20211109/normandskiy-1758163264.html

украина

германия

франция

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, украина, германия, франция, "нормандская четверка", россия