https://ria.ru/20211109/chetverka-1758251951.html
В МИД Франции намерены провести нормандские переговоры как можно скорее
В МИД Франции намерены провести нормандские переговоры как можно скорее - РИА Новости, 09.11.2021
В МИД Франции намерены провести нормандские переговоры как можно скорее
Франция и ФРГ ответили на предложения России по итоговому документу министерской встречи "нормандского формата", наша цель - организовать эту встречу как можно... РИА Новости, 09.11.2021
2021-11-09T15:54
2021-11-09T15:54
2021-11-09T15:59
в мире
украина
германия
франция
"нормандская четверка"
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156309/17/1563091780_0:82:1574:967_1920x0_80_0_0_4085a01ad0b862d159cddfefc7a3b1de.jpg
ПАРИЖ, 9 ноя - РИА Новости. Франция и ФРГ ответили на предложения России по итоговому документу министерской встречи "нормандского формата", наша цель - организовать эту встречу как можно скорее, заявил представитель МИД страны на брифинге во вторник.Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров рассказал, что 11 ноября провести встречу глав МИД "нормандского формата", как это предлагают сделать ФРГ и Франция, невозможно во-первых, из-за его графика, во-вторых, потому что пока нет реакции на предложения РФ по итоговому документу встречи."Франция и Германия ответили на предложения России. Они предлагают организовать министерскую встречу в нормандском формате, от чего российский министр иностранных дел отказался. Наша цель по-прежнему состоит в том, чтобы как можно скорее организовать министерскую встречу в "нормандском формате", чтобы преодолеть разногласия и придать новый политический импульс переговорам", - заявил представитель французского МИД, комментируя слова Лаврова.
https://ria.ru/20211109/normandskiy-1758163264.html
украина
германия
франция
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156309/17/1563091780_87:0:1486:1049_1920x0_80_0_0_4946fbadf6918ff89a36a78b993c0cb4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, германия, франция, "нормандская четверка", россия
15:54 09.11.2021 (обновлено: 15:59 09.11.2021)
В МИД Франции намерены провести нормандские переговоры как можно скорее
В МИД Франции подтвердили намерение организовать нормандские переговоры как можно скорее