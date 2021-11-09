https://ria.ru/20211109/bondarenko-1758321955.html

Суд оштрафовал саратовского депутата Бондаренко за мелкое хулиганство

Суд оштрафовал саратовского депутата Бондаренко за мелкое хулиганство - РИА Новости, 10.11.2021

Суд оштрафовал саратовского депутата Бондаренко за мелкое хулиганство

Заводской районный суд Саратова во вторник оштрафовал на 1 тысячу рублей депутата областной думы от КПРФ Николая Бондаренко, на которого полиция составила... РИА Новости, 10.11.2021

2021-11-09T23:43

2021-11-09T23:43

2021-11-10T00:46

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саратов

саратовская область

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САРАТОВ, 9 ноя - РИА Новости. Заводской районный суд Саратова во вторник оштрафовал на 1 тысячу рублей депутата областной думы от КПРФ Николая Бондаренко, на которого полиция составила административный протокол по статье о мелком хулиганстве, сообщила пресс-служба обкома партии в Telegram-канале.Ранее Бондаренко сообщил РИА Новости, что полиция во вторник задержала его возле здания областной думы за "правонарушение в выборный период" два месяца назад и принудительно доставила в Заводской районный суд Саратова. В пресс-службе суда РИА Новости уточнили, что полиция составила на Бондаренко административный материал по части 1 статьи 20.1 КоАП РФ "Мелкое хулиганство", суд приступил к рассмотрению этого материала."Оштрафован. Суд над Николаем Бондаренко длился более восьми часов. Буквально несколько минут назад депутат-коммунист вышел из дверей Заводского районного суда. Вердикт - штраф в размере тысяча рублей", - говорится в сообщении.Сам Бондаренко после заседания суда заявил, что ему уже вручили новую повестку для составления другого административного материала, связанного с нарушением организации проведения митингов."Прямо здесь в стенах суда мне была вручена повестка на составление административного материала по повторному нарушению на митинге, то есть организация митинга в гайд-парке в сквере Марины Расковой... Несмотря на то, что это гайд-парк, несмотря на то, что мы имеем право без какого-либо согласования, уведомления исполнительной власти проводить там публичные мероприятия, они пригласили на составление протокола", - сказал Бондаренко на видео, опубликованном в YouTube-канале обкома КПРФ.При этом в регионе с марта прошлого года действует режим повышенной готовности из-за угрозы распространения коронавируса, запрещено проведение массовых мероприятий на открытом воздухе численностью более 50 человек.Ранее в интернете распространилось видео, на котором Бондаренко, который баллотировался от КПРФ по одномандатному округу в Саратовской области, в период голосования в сентябре на повышенных тонах общается с главой участкового избиркома, требуя предоставить ему некую документацию. Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова тогда возмутилась поведением Бондаренко на избирательном участке в Саратове, отметив, что после инцидента "председатель комиссии слегла".Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования проходило в этом году с 17 по 19 сентября.

https://ria.ru/20210918/kandidat-1750677161.html

https://ria.ru/20211029/kprf-1756860514.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, саратов, саратовская область, николай бондаренко, россия, кпрф, цик рф, элла памфилова