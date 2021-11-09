23:43 09.11.2021 (обновлено: 00:46 10.11.2021)
Суд оштрафовал саратовского депутата Бондаренко за мелкое хулиганство
Суд оштрафовал на тысячу рублей саратовского депутата Бондаренко за мелкое хулиганство
© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкДепутат Саратовской областной думы Николай Бондаренко во время пресс-конференции в Москве
САРАТОВ, 9 ноя - РИА Новости. Заводской районный суд Саратова во вторник оштрафовал на 1 тысячу рублей депутата областной думы от КПРФ Николая Бондаренко, на которого полиция составила административный протокол по статье о мелком хулиганстве, сообщила пресс-служба обкома партии в Telegram-канале.
Ранее Бондаренко сообщил РИА Новости, что полиция во вторник задержала его возле здания областной думы за "правонарушение в выборный период" два месяца назад и принудительно доставила в Заводской районный суд Саратова. В пресс-службе суда РИА Новости уточнили, что полиция составила на Бондаренко административный материал по части 1 статьи 20.1 КоАП РФ "Мелкое хулиганство", суд приступил к рассмотрению этого материала.
"Оштрафован. Суд над Николаем Бондаренко длился более восьми часов. Буквально несколько минут назад депутат-коммунист вышел из дверей Заводского районного суда. Вердикт - штраф в размере тысяча рублей", - говорится в сообщении.
Сам Бондаренко после заседания суда заявил, что ему уже вручили новую повестку для составления другого административного материала, связанного с нарушением организации проведения митингов.
"Прямо здесь в стенах суда мне была вручена повестка на составление административного материала по повторному нарушению на митинге, то есть организация митинга в гайд-парке в сквере Марины Расковой... Несмотря на то, что это гайд-парк, несмотря на то, что мы имеем право без какого-либо согласования, уведомления исполнительной власти проводить там публичные мероприятия, они пригласили на составление протокола", - сказал Бондаренко на видео, опубликованном в YouTube-канале обкома КПРФ.
При этом в регионе с марта прошлого года действует режим повышенной готовности из-за угрозы распространения коронавируса, запрещено проведение массовых мероприятий на открытом воздухе численностью более 50 человек.
Ранее в интернете распространилось видео, на котором Бондаренко, который баллотировался от КПРФ по одномандатному округу в Саратовской области, в период голосования в сентябре на повышенных тонах общается с главой участкового избиркома, требуя предоставить ему некую документацию. Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова тогда возмутилась поведением Бондаренко на избирательном участке в Саратове, отметив, что после инцидента "председатель комиссии слегла".
Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования проходило в этом году с 17 по 19 сентября.