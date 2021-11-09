https://ria.ru/20211109/avtobus-1758154538.html

В Хабаровском крае перевернулся автобус с 25 пассажирами

В Хабаровском крае перевернулся автобус с 25 пассажирами - РИА Новости, 09.11.2021

В Хабаровском крае перевернулся автобус с 25 пассажирами

Автобус с 25 пассажирами перевернулся на трассе Амурск-Комсомольск-на-Амуре в Хабаровском крае, за помощью обратились шесть человек, одна женщина... РИА Новости, 09.11.2021

2021-11-09T06:23

2021-11-09T06:23

2021-11-09T15:43

происшествия

хабаровский край

хабаровск

комсомольск-на-амуре

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/09/1758249058_0:438:720:843_1920x0_80_0_0_d6ec55d1ab17585f79579b083d7f764f.jpg

ХАБАРОВСК, 9 ноя - РИА Новости. Автобус с 25 пассажирами перевернулся на трассе Амурск-Комсомольск-на-Амуре в Хабаровском крае, за помощью обратились шесть человек, одна женщина госпитализирована, сообщает краевой главк МЧС.В автобусе, по предварительной информации, находились 25 пассажиров и водитель. Люди самостоятельно попутным транспортом покинули место происшествия, помощь прибывших пожарно-спасательных подразделений для деблокирования пассажиров не потребовалась, уточнили спасатели."В медучреждение обратились шесть человек, из них один ребенок. В результате осмотра одна женщина госпитализирована в Центральную районную больницу города Амурска", - добавили в ведомстве. Установлением причин произошедшего на месте занимаются сотрудники ГИБДД.Ранее краевой главк МЧС предупредил жителей региона, что очередной циклон надвигается на край 9-10 ноября. Синоптики прогнозировали осадки из дождя и мокрого снега, усиление ветра до 23 метров в секунду. На дорогах гололед. С 7 ноября уже введено ограничение для движения пассажирских автобусов на автодороге регионального значения Комсомольск-на-Амуре – Солнечный, а с вечера 8 ноября - на автодороге Николаевск-на-Амуре – Озерпах и на одном участке (с 587 до 627 километр) региональной трассы Селихино - Николаевск-на-Амуре. Во вторник для движения закрыли еще одну трассу - А-376 Хабаровск – Лидога – Ванино с подъездом к Комсомольску-на-Амуре. Спасатели попросили водителей по возможности воздержаться от дальних поездок.

https://ria.ru/20211106/dtp-1757892274.html

хабаровский край

хабаровск

комсомольск-на-амуре

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, хабаровский край, хабаровск, комсомольск-на-амуре, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)