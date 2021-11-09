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В Хабаровском крае перевернулся автобус с 25 пассажирами
В Хабаровском крае перевернулся автобус с 25 пассажирами - РИА Новости, 09.11.2021
В Хабаровском крае перевернулся автобус с 25 пассажирами
Автобус с 25 пассажирами перевернулся на трассе Амурск-Комсомольск-на-Амуре в Хабаровском крае, за помощью обратились шесть человек, одна женщина... РИА Новости, 09.11.2021
2021-11-09T06:23
2021-11-09T15:43
происшествия
хабаровский край
хабаровск
комсомольск-на-амуре
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ХАБАРОВСК, 9 ноя - РИА Новости. Автобус с 25 пассажирами перевернулся на трассе Амурск-Комсомольск-на-Амуре в Хабаровском крае, за помощью обратились шесть человек, одна женщина госпитализирована, сообщает краевой главк МЧС.В автобусе, по предварительной информации, находились 25 пассажиров и водитель. Люди самостоятельно попутным транспортом покинули место происшествия, помощь прибывших пожарно-спасательных подразделений для деблокирования пассажиров не потребовалась, уточнили спасатели."В медучреждение обратились шесть человек, из них один ребенок. В результате осмотра одна женщина госпитализирована в Центральную районную больницу города Амурска", - добавили в ведомстве. Установлением причин произошедшего на месте занимаются сотрудники ГИБДД.Ранее краевой главк МЧС предупредил жителей региона, что очередной циклон надвигается на край 9-10 ноября. Синоптики прогнозировали осадки из дождя и мокрого снега, усиление ветра до 23 метров в секунду. На дорогах гололед. С 7 ноября уже введено ограничение для движения пассажирских автобусов на автодороге регионального значения Комсомольск-на-Амуре – Солнечный, а с вечера 8 ноября - на автодороге Николаевск-на-Амуре – Озерпах и на одном участке (с 587 до 627 километр) региональной трассы Селихино - Николаевск-на-Амуре. Во вторник для движения закрыли еще одну трассу - А-376 Хабаровск – Лидога – Ванино с подъездом к Комсомольску-на-Амуре. Спасатели попросили водителей по возможности воздержаться от дальних поездок.
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хабаровск
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происшествия, хабаровский край, хабаровск, комсомольск-на-амуре, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
06:23 09.11.2021 (обновлено: 15:43 09.11.2021)
 
В Хабаровском крае перевернулся автобус с 25 пассажирами

В Хабаровском крае перевернулся автобус с 25 пассажирами, за помощью обратились 6 человек

© Фото : ГУМЧС России по Хабаровскому краюДТП с автобусом в Хабаровском крае
ДТП с автобусом в Хабаровском крае - РИА Новости, 1920, 09.11.2021
© Фото : ГУМЧС России по Хабаровскому краю
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ХАБАРОВСК, 9 ноя - РИА Новости. Автобус с 25 пассажирами перевернулся на трассе Амурск-Комсомольск-на-Амуре в Хабаровском крае, за помощью обратились шесть человек, одна женщина госпитализирована, сообщает краевой главк МЧС.
"В 11.25 (хбр) (4.25 мск) на пятом километре автодороги "Амурск – Комсомольск-на-Амуре" произошло дорожно-транспортное происшествие с участием пассажирского автобуса ПАЗ, следовавшего по маршруту село Вознесеновское - город Амурск. Предположительно, водитель не справился с управлением и совершил съезд в кювет с последующим опрокидыванием", - говорится в сообщении.
В автобусе, по предварительной информации, находились 25 пассажиров и водитель. Люди самостоятельно попутным транспортом покинули место происшествия, помощь прибывших пожарно-спасательных подразделений для деблокирования пассажиров не потребовалась, уточнили спасатели.
"В медучреждение обратились шесть человек, из них один ребенок. В результате осмотра одна женщина госпитализирована в Центральную районную больницу города Амурска", - добавили в ведомстве. Установлением причин произошедшего на месте занимаются сотрудники ГИБДД.
Ранее краевой главк МЧС предупредил жителей региона, что очередной циклон надвигается на край 9-10 ноября. Синоптики прогнозировали осадки из дождя и мокрого снега, усиление ветра до 23 метров в секунду. На дорогах гололед. С 7 ноября уже введено ограничение для движения пассажирских автобусов на автодороге регионального значения Комсомольск-на-Амуре – Солнечный, а с вечера 8 ноября - на автодороге Николаевск-на-Амуре – Озерпах и на одном участке (с 587 до 627 километр) региональной трассы Селихино - Николаевск-на-Амуре. Во вторник для движения закрыли еще одну трассу - А-376 Хабаровск – Лидога – Ванино с подъездом к Комсомольску-на-Амуре. Спасатели попросили водителей по возможности воздержаться от дальних поездок.
Фельдшер областной станции скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 06.11.2021
6 ноября, 18:45
В Севастополе в ДТП с автобусом погиб человек
 
ПроисшествияХабаровский крайХабаровскКомсомольск-на-АмуреМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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