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Главнокомандующий ВСУ призвал быть готовыми к агрессии со стороны России
Главнокомандующий ВСУ призвал быть готовыми к агрессии со стороны России - РИА Новости, 09.11.2021
Главнокомандующий ВСУ призвал быть готовыми к агрессии со стороны России
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины генерал-лейтенант Валерий Залужный заявил, что военная агрессия со стороны РФ может распространиться и украинские... РИА Новости, 09.11.2021
2021-11-09T17:39
2021-11-09T17:39
в мире
украина
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
россия
валерий залужный
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КИЕВ, 9 ноя - РИА Новости. Главнокомандующий Вооруженными силами Украины генерал-лейтенант Валерий Залужный заявил, что военная агрессия со стороны РФ может распространиться и украинские ВС должны быть к этому готовы."Вооруженные Силы Украины и украинский народ находятся в достаточно сложном положении. Продолжается война. К сожалению, продолжают гибнуть и получать ранения наши воины. Война требует от Вооруженных сил Украины больших моральных и физических сил. Мы не исключаем того, что военная агрессия может распространиться. Вооруженные силы Украины должны быть готовы отреагировать на этот тип агрессии. Опять же, это серьезные моральные и физические усилия как для военных, так и всего народа", - заявил Залужный, выступая в Национальном университете обороны Украины имени Ивана Черняховского. Слова главы главнокомандующего приводит сайт министерства обороны.По его словам, РФ также пытается дискредитировать ВС Украины и действующую власть страны."Мы прекрасно понимаем, что вместе с началом войны Российская Федерация продолжает широкомасштабную информационно-психологическую операцию. Ее целью является прежде всего дискредитация Вооруженных Сил Украины и действующей власти. Несмотря на все происходящее, мы остаемся свободными по духу. Мы развиваемся и будем развиваться в цивилизованном направлении. И вопрос военного образования в этом контексте очень важен", - добавил Залужный.
https://ria.ru/20211108/donbass-1757991480.html
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в мире, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр, россия, валерий залужный
17:39 09.11.2021
 
Главнокомандующий ВСУ призвал быть готовыми к агрессии со стороны России

Главнокомандующий ВСУ Залужный: мы должны быть готовы к агрессии со стороны России

© Фото : Операция объединенных силТактическая подготовка с боевой стрельбой артиллерии вооруженных сил Украины
Тактическая подготовка с боевой стрельбой артиллерии вооруженных сил Украины - РИА Новости, 1920, 09.11.2021
© Фото : Операция объединенных сил
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КИЕВ, 9 ноя - РИА Новости. Главнокомандующий Вооруженными силами Украины генерал-лейтенант Валерий Залужный заявил, что военная агрессия со стороны РФ может распространиться и украинские ВС должны быть к этому готовы.
"Вооруженные Силы Украины и украинский народ находятся в достаточно сложном положении. Продолжается война. К сожалению, продолжают гибнуть и получать ранения наши воины. Война требует от Вооруженных сил Украины больших моральных и физических сил. Мы не исключаем того, что военная агрессия может распространиться. Вооруженные силы Украины должны быть готовы отреагировать на этот тип агрессии. Опять же, это серьезные моральные и физические усилия как для военных, так и всего народа", - заявил Залужный, выступая в Национальном университете обороны Украины имени Ивана Черняховского. Слова главы главнокомандующего приводит сайт министерства обороны.
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По его словам, РФ также пытается дискредитировать ВС Украины и действующую власть страны.
"Мы прекрасно понимаем, что вместе с началом войны Российская Федерация продолжает широкомасштабную информационно-психологическую операцию. Ее целью является прежде всего дискредитация Вооруженных Сил Украины и действующей власти. Несмотря на все происходящее, мы остаемся свободными по духу. Мы развиваемся и будем развиваться в цивилизованном направлении. И вопрос военного образования в этом контексте очень важен", - добавил Залужный.
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В миреУкраинаВооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНРРоссияВалерий Залужный
 
 
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