https://ria.ru/20211109/agressiya-1758280914.html

Главнокомандующий ВСУ призвал быть готовыми к агрессии со стороны России

Главнокомандующий ВСУ призвал быть готовыми к агрессии со стороны России - РИА Новости, 09.11.2021

Главнокомандующий ВСУ призвал быть готовыми к агрессии со стороны России

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины генерал-лейтенант Валерий Залужный заявил, что военная агрессия со стороны РФ может распространиться и украинские... РИА Новости, 09.11.2021

2021-11-09T17:39

2021-11-09T17:39

2021-11-09T17:39

в мире

украина

вооруженные силы украины

ситуация в днр и лнр

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валерий залужный

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КИЕВ, 9 ноя - РИА Новости. Главнокомандующий Вооруженными силами Украины генерал-лейтенант Валерий Залужный заявил, что военная агрессия со стороны РФ может распространиться и украинские ВС должны быть к этому готовы."Вооруженные Силы Украины и украинский народ находятся в достаточно сложном положении. Продолжается война. К сожалению, продолжают гибнуть и получать ранения наши воины. Война требует от Вооруженных сил Украины больших моральных и физических сил. Мы не исключаем того, что военная агрессия может распространиться. Вооруженные силы Украины должны быть готовы отреагировать на этот тип агрессии. Опять же, это серьезные моральные и физические усилия как для военных, так и всего народа", - заявил Залужный, выступая в Национальном университете обороны Украины имени Ивана Черняховского. Слова главы главнокомандующего приводит сайт министерства обороны.По его словам, РФ также пытается дискредитировать ВС Украины и действующую власть страны."Мы прекрасно понимаем, что вместе с началом войны Российская Федерация продолжает широкомасштабную информационно-психологическую операцию. Ее целью является прежде всего дискредитация Вооруженных Сил Украины и действующей власти. Несмотря на все происходящее, мы остаемся свободными по духу. Мы развиваемся и будем развиваться в цивилизованном направлении. И вопрос военного образования в этом контексте очень важен", - добавил Залужный.

https://ria.ru/20211108/donbass-1757991480.html

https://ria.ru/20211104/plan-1757670342.html

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в мире, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр, россия, валерий залужный