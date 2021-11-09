Главнокомандующий ВСУ призвал быть готовыми к агрессии со стороны России
Главнокомандующий ВСУ Залужный: мы должны быть готовы к агрессии со стороны России
© Фото : Операция объединенных силТактическая подготовка с боевой стрельбой артиллерии вооруженных сил Украины
© Фото : Операция объединенных сил
КИЕВ, 9 ноя - РИА Новости. Главнокомандующий Вооруженными силами Украины генерал-лейтенант Валерий Залужный заявил, что военная агрессия со стороны РФ может распространиться и украинские ВС должны быть к этому готовы.
"Вооруженные Силы Украины и украинский народ находятся в достаточно сложном положении. Продолжается война. К сожалению, продолжают гибнуть и получать ранения наши воины. Война требует от Вооруженных сил Украины больших моральных и физических сил. Мы не исключаем того, что военная агрессия может распространиться. Вооруженные силы Украины должны быть готовы отреагировать на этот тип агрессии. Опять же, это серьезные моральные и физические усилия как для военных, так и всего народа", - заявил Залужный, выступая в Национальном университете обороны Украины имени Ивана Черняховского. Слова главы главнокомандующего приводит сайт министерства обороны.
По его словам, РФ также пытается дискредитировать ВС Украины и действующую власть страны.
"Мы прекрасно понимаем, что вместе с началом войны Российская Федерация продолжает широкомасштабную информационно-психологическую операцию. Ее целью является прежде всего дискредитация Вооруженных Сил Украины и действующей власти. Несмотря на все происходящее, мы остаемся свободными по духу. Мы развиваемся и будем развиваться в цивилизованном направлении. И вопрос военного образования в этом контексте очень важен", - добавил Залужный.