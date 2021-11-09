Лавров: Россия надеется, что "Талибан"* стабилизирует ситуацию в регионе

"У нас общие подходы по афганскому урегулированию. Мы рассчитываем, что все объявленные шаги, объявленные цели талибов будут воплощены в жизнь, включая стабилизацию обстановки в стране, борьбу с терроризмом, наркотрафиком и недопущения перелива конфликтных тенденций в соседние страны. И, конечно же, обеспечение инклюзивного правительства, которое должно включать все основные этнополитические силы страны", - сказал Лавров по итогам встречи с секретарем Ватикана по отношениям с государствами, архиепископом Полом Ричардом Галлахером.