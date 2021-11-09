https://ria.ru/20211109/aeroflot-1758231228.html

"Аэрофлот" повысил зарплаты пилотам

"Аэрофлот" повысил зарплаты пилотам - РИА Новости, 09.11.2021

"Аэрофлот" повысил зарплаты пилотам

Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" повысила зарплаты летным экипажам, рассчитывает восстановить их к уровню доковидного 2019 года, сообщил... РИА Новости, 09.11.2021

2021-11-09T14:22

2021-11-09T14:22

2021-11-09T14:30

экономика

аэрофлот

михаил полубояринов

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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" повысила зарплаты летным экипажам, рассчитывает восстановить их к уровню доковидного 2019 года, сообщил гендиректор перевозчика Михаил Полубояринов, выступая на заседании комитета Совета Федерации по экономической политике."В целом (на фоне ситуации с COVID-19 - ред.) мы полностью сохранили коллектив и договорились также, что с 1 ноября за счет хорошо отработанной летней программы мы восстанавливаем стоимость лётного часа, которая восстанавливает доход до определенного уровня, в среднем рост составляет до 30%", - сказал Полубояринов."И если у нас зима пройдет более или менее нормально, и мы сумеем подойти к следующему лету без новых волн ограничений по ковиду, по разлёту, может быть, чуть больше станет международных направлений, транзит появится, мы восстановим полностью к 2019 году зарплату лётных экипажей", - добавил он.В августе Шереметьевский профсоюз летного состава (ШПЛС) обратился к Полубояринову с просьбой пересмотреть систему оплаты труда пилотов. Как отмечал глава ШПЛС Игорь Дельдюжов, новые правила оплаты труда были введены в январе 2020 года на фоне падения объема авиаперевозок из-за COVID-19, и тогда большинство пилотов, понимая проблемы компании, пошли навстречу и согласились на новую систему оплаты труда.Сейчас же, указывал он, авиасообщение внутри страны вышло на допандемийный уровень, частично возобновляются международные перевозки, у членов экипажей воздушных судов увеличивается рабочая нагрузка, однако это не приводит к адекватному увеличению заработной платы.

https://ria.ru/20211108/piloty-1758006593.html

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экономика, аэрофлот, михаил полубояринов