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В Европе разработали сверхбыструю зарядку для электрокаров
В Европе разработали сверхбыструю зарядку для электрокаров - РИА Новости, 08.11.2021
В Европе разработали сверхбыструю зарядку для электрокаров
Шведско-швейцарская компания создала сверхбыструю зарядную станцию для электромобилей, сообщает "Европульс". РИА Новости, 08.11.2021
2021-11-08T13:24
2021-11-08T13:24
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МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Шведско-швейцарская компания создала сверхбыструю зарядную станцию для электромобилей, сообщает "Европульс".С ее помощью полностью зарядить авто можно всего за 15 минут. Раньше этот процесс занимал шесть-восемь часов.Терминалы смогут питать энергией не только машины, но и грузовики и кресла-каталки для людей с ограниченными возможностями. Единственное условие — заряжать не более четырех транспортных средств одновременно.В Европе устройства заработают уже в конце этого года. А в 2022 году такие станции "придут" в Азиатско-Тихоокеанский регион, в том числе и в Россию.
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экология, технологии, европа, новости - туризм, туризм
13:24 08.11.2021
 
В Европе разработали сверхбыструю зарядку для электрокаров

С помощью новой разработки можно зарядить электромобиль за 15 минут

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкЗарядка электромобилей в Москве
Зарядка электромобилей в Москве - РИА Новости, 1920, 08.11.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Шведско-швейцарская компания создала сверхбыструю зарядную станцию для электромобилей, сообщает "Европульс".
С ее помощью полностью зарядить авто можно всего за 15 минут. Раньше этот процесс занимал шесть-восемь часов.
Терминалы смогут питать энергией не только машины, но и грузовики и кресла-каталки для людей с ограниченными возможностями. Единственное условие — заряжать не более четырех транспортных средств одновременно.
В Европе устройства заработают уже в конце этого года. А в 2022 году такие станции "придут" в Азиатско-Тихоокеанский регион, в том числе и в Россию.
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