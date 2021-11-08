https://ria.ru/20211108/zaryadki-1758012773.html

В Европе разработали сверхбыструю зарядку для электрокаров

В Европе разработали сверхбыструю зарядку для электрокаров - РИА Новости, 08.11.2021

В Европе разработали сверхбыструю зарядку для электрокаров

Шведско-швейцарская компания создала сверхбыструю зарядную станцию для электромобилей, сообщает "Европульс". РИА Новости, 08.11.2021

2021-11-08T13:24

2021-11-08T13:24

2021-11-08T13:24

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МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Шведско-швейцарская компания создала сверхбыструю зарядную станцию для электромобилей, сообщает "Европульс".С ее помощью полностью зарядить авто можно всего за 15 минут. Раньше этот процесс занимал шесть-восемь часов.Терминалы смогут питать энергией не только машины, но и грузовики и кресла-каталки для людей с ограниченными возможностями. Единственное условие — заряжать не более четырех транспортных средств одновременно.В Европе устройства заработают уже в конце этого года. А в 2022 году такие станции "придут" в Азиатско-Тихоокеанский регион, в том числе и в Россию.

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