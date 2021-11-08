https://ria.ru/20211108/zaderzhanie-1758014253.html

В Москве задержали двух человек, проглотивших почти килограмм кокаина

В Москве задержали двух человек, проглотивших почти килограмм кокаина - РИА Новости, 08.11.2021

В Москве задержали двух человек, проглотивших почти килограмм кокаина

Таможенники задержали в аэропорту "Внуково" двоих россиян, прибывших из Бразилии, с почти килограммом кокаина, который они проглотили, сообщает пресс-служба ФТС РИА Новости, 08.11.2021

2021-11-08T10:48

2021-11-08T10:48

2021-11-08T10:48

происшествия

наркотики

москва

федеральная таможенная служба (фтс россии)

здоровье - общество

россия

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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Таможенники задержали в аэропорту "Внуково" двоих россиян, прибывших из Бразилии, с почти килограммом кокаина, который они проглотили, сообщает пресс-служба ФТС РФ.Мужчины, следовавшие из Сан-Паулу, были задержаны при проведении таможенного контроля пассажиров рейса Стамбул – Москва: рентгеноскопическое исследование брюшной полости показало наличие посторонних предметов."Позднее при проведении специальных медицинских процедур в стационаре из полости желудка задержанных было извлечено 100 контейнеров цилиндрической формы, содержащих порошкообразное вещество. Проведенный таможенниками экспресс-анализ (наркотест) дал положительную реакцию на кокаин. Общая масса наркотика составила 961 грамм", - говорится в сообщении.Добавляется, что задержанные были ранее судимы за совершение особо тяжких преступлений. По данному факту возбуждены два уголовных дела по статье о контрабанде наркотических средств.

https://ria.ru/20211020/kot-1755450630.html

https://ria.ru/20200127/1563941668.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, наркотики, москва, федеральная таможенная служба (фтс россии), здоровье - общество, россия