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В Москве задержали двух человек, проглотивших почти килограмм кокаина
В Москве задержали двух человек, проглотивших почти килограмм кокаина - РИА Новости, 08.11.2021
В Москве задержали двух человек, проглотивших почти килограмм кокаина
Таможенники задержали в аэропорту "Внуково" двоих россиян, прибывших из Бразилии, с почти килограммом кокаина, который они проглотили, сообщает пресс-служба ФТС РИА Новости, 08.11.2021
2021-11-08T10:48
2021-11-08T10:48
происшествия
наркотики
москва
федеральная таможенная служба (фтс россии)
здоровье - общество
россия
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Таможенники задержали в аэропорту "Внуково" двоих россиян, прибывших из Бразилии, с почти килограммом кокаина, который они проглотили, сообщает пресс-служба ФТС РФ.Мужчины, следовавшие из Сан-Паулу, были задержаны при проведении таможенного контроля пассажиров рейса Стамбул – Москва: рентгеноскопическое исследование брюшной полости показало наличие посторонних предметов."Позднее при проведении специальных медицинских процедур в стационаре из полости желудка задержанных было извлечено 100 контейнеров цилиндрической формы, содержащих порошкообразное вещество. Проведенный таможенниками экспресс-анализ (наркотест) дал положительную реакцию на кокаин. Общая масса наркотика составила 961 грамм", - говорится в сообщении.Добавляется, что задержанные были ранее судимы за совершение особо тяжких преступлений. По данному факту возбуждены два уголовных дела по статье о контрабанде наркотических средств.
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происшествия, наркотики, москва, федеральная таможенная служба (фтс россии), здоровье - общество, россия
10:48 08.11.2021
 
В Москве задержали двух человек, проглотивших почти килограмм кокаина

В аэропорту Внуково задержали двух человек, проглотивших 961 грамм кокаина на двоих

© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкТерминал А аэропорта "Внуково"
Терминал А аэропорта Внуково - РИА Новости, 1920, 08.11.2021
© РИА Новости / Владимир Песня
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Таможенники задержали в аэропорту "Внуково" двоих россиян, прибывших из Бразилии, с почти килограммом кокаина, который они проглотили, сообщает пресс-служба ФТС РФ.
Мужчины, следовавшие из Сан-Паулу, были задержаны при проведении таможенного контроля пассажиров рейса СтамбулМосква: рентгеноскопическое исследование брюшной полости показало наличие посторонних предметов.
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"Позднее при проведении специальных медицинских процедур в стационаре из полости желудка задержанных было извлечено 100 контейнеров цилиндрической формы, содержащих порошкообразное вещество. Проведенный таможенниками экспресс-анализ (наркотест) дал положительную реакцию на кокаин. Общая масса наркотика составила 961 грамм", - говорится в сообщении.
Добавляется, что задержанные были ранее судимы за совершение особо тяжких преступлений. По данному факту возбуждены два уголовных дела по статье о контрабанде наркотических средств.
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