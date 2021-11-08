https://ria.ru/20211108/yaponiya-1758003241.html
Япония и США обсудили укрепление союзнических отношений
Япония и США обсудили укрепление союзнических отношений - РИА Новости, 08.11.2021
Япония и США обсудили укрепление союзнических отношений
Помощник госсекретаря США по вопросам Восточной Азии и Тихого океана Дэниел Критенбринк провел в Токио встречу с главой департамента Северной Америки МИД Японии РИА Новости, 08.11.2021
2021-11-08T09:37
2021-11-08T09:37
2021-11-08T09:37
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япония
сеул
фумио кисида
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ТОКИО, 8 ноя – РИА Новости. Помощник госсекретаря США по вопросам Восточной Азии и Тихого океана Дэниел Критенбринк провел в Токио встречу с главой департамента Северной Америки МИД Японии Кэйити Итикавой, говорится в сообщении МИД Японии, поступившем в распоряжение РИА Новости.Это первый визит Критенбринка в Японию после назначения на этот пост в сентябре.Стороны обсудили широкий круг вопросов, включая японо-американское сотрудничество для укрепления союзнических отношений двух стран, и вопросы реализации принципа "свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона".Критенбринк пробудет в Японии до 10 ноября, а затем направится в Сеул. Как ожидается, в Японии он проведет ряд встреч с высокопоставленными чиновниками, обсудит вопросы, связанные с усилением роли Китая в регионе, а также ракетными пусками Северной Кореи. Кроме того, в повестке переговоров будет и намеченный на ноябрь первый визит премьер-министра Японии Фумио Кисиды в США в качестве главы кабмина, а также подготовка переговоров в формате 2+2.
https://ria.ru/20211104/ucheniya-1757687101.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, япония, сеул, фумио кисида
Япония и США обсудили укрепление союзнических отношений
Помощник госсекретаря США встретился с с главой департамента Северной Америки МИД Японии