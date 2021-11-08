https://ria.ru/20211108/vkontakte-1758044650.html
Пользователи ВКонтакте высказали мнение об обязательной вакцинации
Пользователи ВКонтакте высказали мнение об обязательной вакцинации - РИА Новости, 08.11.2021
Пользователи ВКонтакте высказали мнение об обязательной вакцинации
РИА Новости совместно с ВКонтакте запустили еженедельные опросы на странице Агентства в социальной сети. РИА Новости, 08.11.2021
2021-11-08T13:01
2021-11-08T13:01
2021-11-08T13:01
общество
вконтакте
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/03/1757502324_0:146:2988:1826_1920x0_80_0_0_d84c91bf3fd95c7c75159788a8fda241.jpg
МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. РИА Новости совместно с ВКонтакте запустили еженедельные опросы на странице Агентства в социальной сети.На этой неделе РИА Новости предложило своим подписчикам рассказать, согласны ли они с предложением ввести обязательную вакцинацию.Варианты ответа были: да; нет; только для тех, кто часто контактирует с людьми на работе; только для тех, кто находится в группе риска.В итоге большинство подписчиков ответили, что против обязательной вакцинации. Так проголосовали почти 63% опрошенных. На втором месте оказались те, кто поддерживает предложение — 26% проголосовавших.Ранее представители российского бизнеса предложили сделать вакцинацию обязательной. В Кремле заявили, что пока никаких решений на этот счет не принималось и надо наблюдать, как будет развиваться ситуация с коронавирусом.
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/03/1757502324_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_b89b9030aaaec2150da55084b9c3dfdf.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, вконтакте
МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости.
РИА Новости совместно с ВКонтакте запустили еженедельные опросы на странице
Агентства в социальной сети.
На этой неделе РИА Новости предложило своим подписчикам рассказать, согласны ли они с предложением ввести обязательную вакцинацию.
Варианты ответа были: да; нет; только для тех, кто часто контактирует с людьми на работе; только для тех, кто находится в группе риска.
В итоге большинство подписчиков ответили, что против обязательной вакцинации. Так проголосовали почти 63% опрошенных. На втором месте оказались те, кто поддерживает предложение — 26% проголосовавших.
Ранее представители российского бизнеса предложили сделать вакцинацию обязательной. В Кремле заявили, что пока никаких решений на этот счет не принималось и надо наблюдать, как будет развиваться ситуация с коронавирусом.