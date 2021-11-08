https://ria.ru/20211108/vkontakte-1758044650.html

Пользователи ВКонтакте высказали мнение об обязательной вакцинации

Пользователи ВКонтакте высказали мнение об обязательной вакцинации - РИА Новости, 08.11.2021

Пользователи ВКонтакте высказали мнение об обязательной вакцинации

РИА Новости совместно с ВКонтакте запустили еженедельные опросы на странице Агентства в социальной сети. РИА Новости, 08.11.2021

2021-11-08T13:01

2021-11-08T13:01

2021-11-08T13:01

общество

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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. РИА Новости совместно с ВКонтакте запустили еженедельные опросы на странице Агентства в социальной сети.На этой неделе РИА Новости предложило своим подписчикам рассказать, согласны ли они с предложением ввести обязательную вакцинацию.Варианты ответа были: да; нет; только для тех, кто часто контактирует с людьми на работе; только для тех, кто находится в группе риска.В итоге большинство подписчиков ответили, что против обязательной вакцинации. Так проголосовали почти 63% опрошенных. На втором месте оказались те, кто поддерживает предложение — 26% проголосовавших.Ранее представители российского бизнеса предложили сделать вакцинацию обязательной. В Кремле заявили, что пока никаких решений на этот счет не принималось и надо наблюдать, как будет развиваться ситуация с коронавирусом.

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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