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В Башкирии ужесточили меры по борьбе с коронавирусом

В Башкирии ужесточили меры по борьбе с коронавирусом - РИА Новости, 08.11.2021

В Башкирии ужесточили меры по борьбе с коронавирусом

В Башкирии по решению оперштаба с 10 ноября в гипермаркеты и другие большие магазины пустят только вакцинированных от коронавируса, переболевших или при наличии РИА Новости, 08.11.2021

2021-11-08T18:04

2021-11-08T18:04

2021-11-08T18:16

распространение коронавируса

коронавирус в россии

общество

вакцинация

здоровье - общество

коронавирусы

республика башкортостан

радий хабиров

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УФА, 8 ноя - РИА Новости. В Башкирии по решению оперштаба с 10 ноября в гипермаркеты и другие большие магазины пустят только вакцинированных от коронавируса, переболевших или при наличии медотвода, сообщает пресс-служба главы региона."В Башкортостане с 10 ноября посетить гипермаркеты и другие торговые помещения площадью более 1 тысячи "квадратов" можно будет только при наличии сертификата о вакцинации против COVID-19, справки о перенесённом заболевании или медотводе или справки о наличии медицинских противопоказаний к прививке вместе с отрицательным результатом ПЦР-теста", - говорится в сообщении.Отмечается, что такое решение приняли на заседании оперативного штаба по недопущению распространения коронавирусной инфекции на территории региона, которое провёл глава республики Радий Хабиров.Власти пояснили свое решение тем, что через такие торговые помещения ежедневно проходят тысячи людей. При этом на них не распространяются требования о наличии у покупателей соответствующих документов, как в торговых центрах.

республика башкортостан

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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