https://ria.ru/20211108/vaktsinatsiya-1758036034.html

В Кремле ответили на вопрос о сокращении сроков действия QR-кодов

В Кремле ответили на вопрос о сокращении сроков действия QR-кодов - РИА Новости, 08.11.2021

В Кремле ответили на вопрос о сокращении сроков действия QR-кодов

Сокращать сроки действия QR-кодов для переболевших и привитых от коронавируса не планируется, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. РИА Новости, 08.11.2021

2021-11-08T12:27

2021-11-08T12:27

2021-11-08T13:37

распространение коронавируса

вакцинация

коронавирус в россии

дмитрий песков (спецпредставитель президента)

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МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Сокращать сроки действия QR-кодов для переболевших и привитых от коронавируса не планируется, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.Журналисты поинтересовались, не рассматривают ли власти такой вопрос на фоне сообщений о том, что после введения новых прививочных сертификатов срок действия QR-кодов стал вдвое меньше.По его словам, изменения в QR-кодах на сайте госуслуг связаны с техническими работами. "Вы знаете, что сама система "Госуслуги" находится в постоянном процессе совершенствования, расширения функционала, это очень хорошие положительные процессы. Но, к сожалению, это иногда связано с такими сбоями, поэтому ничего в этом страшного нет", — добавил пресс-секретарь.Ранее многие пользователи портала госуслуг пожаловались на то, что срок действия их COVID-сертификатов сократился с года до шести месяцев. В Минцифры и Минздраве пояснили, что это вызвано техническими проблемами, но сроки остаются прежними — год для прошедших вакцинацию.С сегодняшнего дня вступили в силу изменения в форме сертификата о вакцинации и перенесенном COVID-19. Документы, которые были выданы ранее, переведут в новый вид автоматически.

https://ria.ru/20211108/qr-kod-1758009600.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцинация, коронавирус в россии, дмитрий песков (спецпредставитель президента)