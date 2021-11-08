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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211108/vaktsinatsiya-1758036034.html
В Кремле ответили на вопрос о сокращении сроков действия QR-кодов
В Кремле ответили на вопрос о сокращении сроков действия QR-кодов - РИА Новости, 08.11.2021
В Кремле ответили на вопрос о сокращении сроков действия QR-кодов
Сокращать сроки действия QR-кодов для переболевших и привитых от коронавируса не планируется, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. РИА Новости, 08.11.2021
2021-11-08T12:27
2021-11-08T13:37
распространение коронавируса
вакцинация
коронавирус в россии
дмитрий песков (спецпредставитель президента)
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МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Сокращать сроки действия QR-кодов для переболевших и привитых от коронавируса не планируется, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.Журналисты поинтересовались, не рассматривают ли власти такой вопрос на фоне сообщений о том, что после введения новых прививочных сертификатов срок действия QR-кодов стал вдвое меньше.По его словам, изменения в QR-кодах на сайте госуслуг связаны с техническими работами. "Вы знаете, что сама система "Госуслуги" находится в постоянном процессе совершенствования, расширения функционала, это очень хорошие положительные процессы. Но, к сожалению, это иногда связано с такими сбоями, поэтому ничего в этом страшного нет", — добавил пресс-секретарь.Ранее многие пользователи портала госуслуг пожаловались на то, что срок действия их COVID-сертификатов сократился с года до шести месяцев. В Минцифры и Минздраве пояснили, что это вызвано техническими проблемами, но сроки остаются прежними — год для прошедших вакцинацию.С сегодняшнего дня вступили в силу изменения в форме сертификата о вакцинации и перенесенном COVID-19. Документы, которые были выданы ранее, переведут в новый вид автоматически.
https://ria.ru/20211108/qr-kod-1758009600.html
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вакцинация, коронавирус в россии, дмитрий песков (спецпредставитель президента)
12:27 08.11.2021 (обновлено: 13:37 08.11.2021)
 
В Кремле ответили на вопрос о сокращении сроков действия QR-кодов

Песков объяснил ситуацию с QR-кодами на сайте госуслуг техническим сбоем

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкПосетитель предъявляет QR-код для проверки при входе в Государственный музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина в Москве
Посетитель предъявляет QR-код для проверки при входе в Государственный музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина в Москве - РИА Новости, 1920, 08.11.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Сокращать сроки действия QR-кодов для переболевших и привитых от коронавируса не планируется, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Журналисты поинтересовались, не рассматривают ли власти такой вопрос на фоне сообщений о том, что после введения новых прививочных сертификатов срок действия QR-кодов стал вдвое меньше.

"Нет, на этот счет ничего не обсуждается и не обсуждалось", — ответил Песков.

По его словам, изменения в QR-кодах на сайте госуслуг связаны с техническими работами.
"Вы знаете, что сама система "Госуслуги" находится в постоянном процессе совершенствования, расширения функционала, это очень хорошие положительные процессы. Но, к сожалению, это иногда связано с такими сбоями, поэтому ничего в этом страшного нет", — добавил пресс-секретарь.
Ранее многие пользователи портала госуслуг пожаловались на то, что срок действия их COVID-сертификатов сократился с года до шести месяцев. В Минцифры и Минздраве пояснили, что это вызвано техническими проблемами, но сроки остаются прежними — год для прошедших вакцинацию.
С сегодняшнего дня вступили в силу изменения в форме сертификата о вакцинации и перенесенном COVID-19. Документы, которые были выданы ранее, переведут в новый вид автоматически.
Проверка QR-кодов вакцинации от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 08.11.2021
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Распространение коронавирусаВакцинацияКоронавирус в РоссииДмитрий Песков (спецпредставитель президента)
 
 
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