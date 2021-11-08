https://ria.ru/20211108/vaktsinatsiya-1758009166.html
Командующий ЦВО рассказал о высоком уровне вакцинации от COVID-19 в армии
Командующий ЦВО рассказал о высоком уровне вакцинации от COVID-19 в армии - РИА Новости, 08.11.2021
Командующий ЦВО рассказал о высоком уровне вакцинации от COVID-19 в армии
Прививки от коронавируса в Центральном военном округе (ЦВО) на сегодняшний день сделали 99% военных, сообщил журналистам командующий войсками округа Александр... РИА Новости, 08.11.2021
2021-11-08T10:21
2021-11-08T10:21
2021-11-08T10:24
общество
вакцинация
здоровье - общество
александр лапин
центральный военный округ
вакцина "спутник v"
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ЧЕБАРКУЛЬ (Челябинская область), 8 ноя – РИА Новости. Прививки от коронавируса в Центральном военном округе (ЦВО) на сегодняшний день сделали 99% военных, сообщил журналистам командующий войсками округа Александр Лапин."Процент вакцинированных и ревакцинированных у нас сегодня 99%. Именно благодаря этому у нас на сегодня в округе минимальное число болеющих и ни одного тяжелого (больного). Когда изобрели вакцину, первый в округе вакцинировался командующий", - сказал Лапин.Он добавил, что рассказал личному составу, как себя чувствует после прививки, и призвал последовать его примеру.По его словам, 1% военных, которые не сделали прививки, - это люди, имеющие медицинские противопоказания."Вакцинация проводится только с добровольного согласия военнослужащих. Военнослужащие, осознавая значимость данного мероприятия, охотно на нее идут. Считаю это необходимым шагом в борьбе с коронавирусной инфекцией", - заключил командующий.
https://ria.ru/20211108/armiya-1758007769.html
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общество, вакцинация, здоровье - общество, александр лапин, центральный военный округ, вакцина "спутник v"
10:21 08.11.2021 (обновлено: 10:24 08.11.2021)
Командующий ЦВО рассказал о высоком уровне вакцинации от COVID-19 в армии
Лапин: прививки от коронавируса в ЦВО на сегодняшний день сделали 99% военных
ЧЕБАРКУЛЬ (Челябинская область), 8 ноя – РИА Новости. Прививки от коронавируса в Центральном военном округе (ЦВО) на сегодняшний день сделали 99% военных, сообщил журналистам командующий войсками округа Александр Лапин.
"Процент вакцинированных и ревакцинированных у нас сегодня 99%. Именно благодаря этому у нас на сегодня в округе минимальное число болеющих и ни одного тяжелого (больного). Когда изобрели вакцину, первый в округе вакцинировался командующий", - сказал Лапин.
Он добавил, что рассказал личному составу, как себя чувствует после прививки, и призвал последовать его примеру.
"Никаких побочных эффектов. Я был максимально открыт для всего личного состава. Время проходит, через восемь месяцев я смотрю – у меня уровень антител упал, иммунитет снизился. Я посоветовался, мне сказали, почему бы не ревакцинироваться. Как раз только-только начинали об этом говорить. Я первый в округе в июле этого года ревакцинировался. В нашем госпитале - вакцина "Спутник V". Ощущения превосходные – ни температуры, ничего… Опять мне поверили и опять пошли за мной, начали ревакцинироваться. Поэтому у нас такие сегодня результаты", - подчеркнул командующий.
По его словам, 1% военных, которые не сделали прививки, - это люди, имеющие медицинские противопоказания.
"Вакцинация проводится только с добровольного согласия военнослужащих. Военнослужащие, осознавая значимость данного мероприятия, охотно на нее идут. Считаю это необходимым шагом в борьбе с коронавирусной инфекцией", - заключил командующий.