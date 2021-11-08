https://ria.ru/20211108/vaktsinatsiya-1758009166.html

Командующий ЦВО рассказал о высоком уровне вакцинации от COVID-19 в армии

Командующий ЦВО рассказал о высоком уровне вакцинации от COVID-19 в армии - РИА Новости, 08.11.2021

Командующий ЦВО рассказал о высоком уровне вакцинации от COVID-19 в армии

Прививки от коронавируса в Центральном военном округе (ЦВО) на сегодняшний день сделали 99% военных, сообщил журналистам командующий войсками округа Александр... РИА Новости, 08.11.2021

2021-11-08T10:21

2021-11-08T10:21

2021-11-08T10:24

общество

вакцинация

здоровье - общество

александр лапин

центральный военный округ

вакцина "спутник v"

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ЧЕБАРКУЛЬ (Челябинская область), 8 ноя – РИА Новости. Прививки от коронавируса в Центральном военном округе (ЦВО) на сегодняшний день сделали 99% военных, сообщил журналистам командующий войсками округа Александр Лапин."Процент вакцинированных и ревакцинированных у нас сегодня 99%. Именно благодаря этому у нас на сегодня в округе минимальное число болеющих и ни одного тяжелого (больного). Когда изобрели вакцину, первый в округе вакцинировался командующий", - сказал Лапин.Он добавил, что рассказал личному составу, как себя чувствует после прививки, и призвал последовать его примеру.По его словам, 1% военных, которые не сделали прививки, - это люди, имеющие медицинские противопоказания."Вакцинация проводится только с добровольного согласия военнослужащих. Военнослужащие, осознавая значимость данного мероприятия, охотно на нее идут. Считаю это необходимым шагом в борьбе с коронавирусной инфекцией", - заключил командующий.

https://ria.ru/20211108/armiya-1758007769.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, вакцинация, здоровье - общество, александр лапин, центральный военный округ, вакцина "спутник v"