https://ria.ru/20211108/vaktsinatsiya-1758001776.html
Власти Приморья ответили на вопрос о сроке сертификатов о вакцинации
Власти Приморья ответили на вопрос о сроке сертификатов о вакцинации - РИА Новости, 08.11.2021
Власти Приморья ответили на вопрос о сроке сертификатов о вакцинации
Информация о сокращении срока сертификата от коронавируса из-за изменений в личных кабинетах на портале госуслуг не должна вызывать тревоги жителей края, сроки... РИА Новости, 08.11.2021
2021-11-08T09:28
2021-11-08T09:28
2021-11-08T09:28
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ВЛАДИВОСТОК, 8 ноя - РИА Новости. Информация о сокращении срока сертификата от коронавируса из-за изменений в личных кабинетах на портале госуслуг не должна вызывать тревоги жителей края, сроки действия прививочных сертификатов в Приморье остаются прежними, сообщает минздрав региона.Ранее в мессенджерах и соцсетях появились массовые жалобы жителей Приморья на сокращение вдвое срока действия прививочных сертификатов. По информации властей, "основанием для тревоги стали изменения в личных кабинетах на портале Госуслуги"."Министерство здравоохранения Приморья информирует о том, что никакие нововведения со стороны минздрава края не вводились. Ведомство, по - прежнему, после вакцинации вносит данные пациента в единый российский регистр вакцинированных. На этом этапе полномочия минздрава завершаются", - говорится в официальном обращении ведомства.В краевом минздраве отмечают, что жители Приморья, прошедшие полный курс вакцинации препаратами "Гам-Ковид-Вак", "КовиВак", "ЭпиВакКорона" получают сертификат, сроком на один год. Вакцинированные препаратом "Спутник Лайт" - сертификат на полгода."Любые изменения, которые наблюдаются сейчас на портале Госуслуг могут быть инициированы только администрацией электронного сервиса. Граждане могут адресовать свои вопросы администрации портала", - уточнили в ведомстве.Приморье больше недели ежедневно обновляет абсолютный рекорд заболеваемости коронавирусом, за минувшие сутки выявлено 356 случаев СOVID-19, всего с начала пандемии заболели 78 805 человек, 69 458 - выздоровели, 1 292 - умерли.Ранее сообщалось, что в Приморье с 30 октября ввели QR-коды для посещения заведений общепита, учреждений культуры и спорта. Обязательная вакцинация от коронавируса введена для работников сферы услуг, ЖКХ, госслужбы и ряда других отраслей, с 11 ноября начнут переводить на дистанционный режим работы не сделавших первую прививку сотрудников. С 8 ноября планируется запретить приморцам посещать промтоварные магазины, парикмахерские, сауны и салоны красоты без QR-кода о вакцинации или перенесенном заболевании.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
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общество, приморский край, здоровье - общество, коронавирусы, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
Власти Приморья ответили на вопрос о сроке сертификатов о вакцинации
Минздрав Приморья заявил о прежних сроках действия сертификатов о вакцинации в регионе
ВЛАДИВОСТОК, 8 ноя - РИА Новости.
Информация о сокращении срока сертификата от коронавируса
из-за изменений в личных кабинетах на портале госуслуг не должна вызывать тревоги жителей края, сроки действия прививочных сертификатов в Приморье
остаются прежними, сообщает минздрав региона.
Ранее в мессенджерах и соцсетях появились массовые жалобы жителей Приморья на сокращение вдвое срока действия прививочных сертификатов. По информации властей, "основанием для тревоги стали изменения в личных кабинетах на портале Госуслуги".
"Министерство здравоохранения Приморья информирует о том, что никакие нововведения со стороны минздрава края не вводились. Ведомство, по - прежнему, после вакцинации вносит данные пациента в единый российский регистр вакцинированных. На этом этапе полномочия минздрава завершаются", - говорится в официальном обращении ведомства.
В краевом минздраве отмечают, что жители Приморья, прошедшие полный курс вакцинации препаратами "Гам-Ковид-Вак", "КовиВак", "ЭпиВакКорона" получают сертификат, сроком на один год. Вакцинированные препаратом "Спутник Лайт" - сертификат на полгода.
"Любые изменения, которые наблюдаются сейчас на портале Госуслуг могут быть инициированы только администрацией электронного сервиса. Граждане могут адресовать свои вопросы администрации портала", - уточнили в ведомстве.
Приморье больше недели ежедневно обновляет абсолютный рекорд заболеваемости коронавирусом, за минувшие сутки выявлено 356 случаев СOVID-19, всего с начала пандемии заболели 78 805 человек, 69 458 - выздоровели, 1 292 - умерли.
Ранее сообщалось, что в Приморье с 30 октября ввели QR-коды для посещения заведений общепита, учреждений культуры и спорта. Обязательная вакцинация от коронавируса введена для работников сферы услуг, ЖКХ, госслужбы и ряда других отраслей, с 11 ноября начнут переводить на дистанционный режим работы не сделавших первую прививку сотрудников. С 8 ноября планируется запретить приморцам посещать промтоварные магазины, парикмахерские, сауны и салоны красоты без QR-кода о вакцинации или перенесенном заболевании.