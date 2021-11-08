https://ria.ru/20211108/vaktsinatsiya-1758001776.html

Власти Приморья ответили на вопрос о сроке сертификатов о вакцинации

Власти Приморья ответили на вопрос о сроке сертификатов о вакцинации - РИА Новости, 08.11.2021

Власти Приморья ответили на вопрос о сроке сертификатов о вакцинации

Информация о сокращении срока сертификата от коронавируса из-за изменений в личных кабинетах на портале госуслуг не должна вызывать тревоги жителей края, сроки... РИА Новости, 08.11.2021

2021-11-08T09:28

2021-11-08T09:28

2021-11-08T09:28

распространение коронавируса

общество

приморский край

здоровье - общество

коронавирусы

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/1b/1756420311_0:238:3072:1966_1920x0_80_0_0_f72b94f9c64d118a57d994694f4e07d3.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 8 ноя - РИА Новости. Информация о сокращении срока сертификата от коронавируса из-за изменений в личных кабинетах на портале госуслуг не должна вызывать тревоги жителей края, сроки действия прививочных сертификатов в Приморье остаются прежними, сообщает минздрав региона.Ранее в мессенджерах и соцсетях появились массовые жалобы жителей Приморья на сокращение вдвое срока действия прививочных сертификатов. По информации властей, "основанием для тревоги стали изменения в личных кабинетах на портале Госуслуги"."Министерство здравоохранения Приморья информирует о том, что никакие нововведения со стороны минздрава края не вводились. Ведомство, по - прежнему, после вакцинации вносит данные пациента в единый российский регистр вакцинированных. На этом этапе полномочия минздрава завершаются", - говорится в официальном обращении ведомства.В краевом минздраве отмечают, что жители Приморья, прошедшие полный курс вакцинации препаратами "Гам-Ковид-Вак", "КовиВак", "ЭпиВакКорона" получают сертификат, сроком на один год.​ Вакцинированные препаратом "Спутник Лайт" - сертификат на полгода."Любые изменения, которые наблюдаются сейчас на портале Госуслуг могут быть инициированы только администрацией электронного сервиса. Граждане могут адресовать свои вопросы администрации портала", - уточнили в ведомстве.Приморье больше недели ежедневно обновляет абсолютный рекорд заболеваемости коронавирусом, за минувшие сутки выявлено 356 случаев СOVID-19, всего с начала пандемии заболели 78 805 человек, 69 458 - выздоровели, 1 292 - умерли.Ранее сообщалось, что в Приморье с 30 октября ввели QR-коды для посещения заведений общепита, учреждений культуры и спорта. Обязательная вакцинация от коронавируса введена для работников сферы услуг, ЖКХ, госслужбы и ряда других отраслей, с 11 ноября начнут переводить на дистанционный режим работы не сделавших первую прививку сотрудников. С 8 ноября планируется запретить приморцам посещать промтоварные магазины, парикмахерские, сауны и салоны красоты без QR-кода о вакцинации или перенесенном заболевании.

приморский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, приморский край, здоровье - общество, коронавирусы, коронавирус covid-19, коронавирус в россии