https://ria.ru/20211108/ugon-1758104641.html

Суд отправил на лечение мужчину, угнавшего в Москве машину ГИБДД

Суд отправил на лечение мужчину, угнавшего в Москве машину ГИБДД - РИА Новости, 08.11.2021

Суд отправил на лечение мужчину, угнавшего в Москве машину ГИБДД

Суд в Москве отправил на принудительное лечение мужчину, угнавшего патрульный автомобиль ГИБДД в центре столицы, сообщает пресс-служба городской прокуратуры. РИА Новости, 08.11.2021

2021-11-08T17:44

2021-11-08T17:44

2021-11-08T17:44

происшествия

москва

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

россия

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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Суд в Москве отправил на принудительное лечение мужчину, угнавшего патрульный автомобиль ГИБДД в центре столицы, сообщает пресс-служба городской прокуратуры."Пресненский районный суд рассмотрел уголовное дело в отношении 36-летнего уроженца города Калуги, совершившего запрещенное уголовным законом деяние, подпадающее под признаки преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 166 УК РФ (угон)", - говорится в сообщении.По информации ведомства, в июне 2021 года на улице Воздвиженка мужчина увидел припаркованный патрульный автомобиль столичной госавтоинспекции. Воспользовавшись отсутствием инспектора ДПС, злоумышленник проник в салон, запустил двигатель и поехал. Полицейские задержали его на Минском шоссе.Отмечается, что, согласно заключению психолого-психиатрической экспертизы, мужчина страдает психическим расстройством и в момент совершения деяния не мог осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими."Постановлением суда к мужчине применена принудительная мера медицинского характера в виде принудительного лечения в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях специализированного типа", - уточняется в сообщении. Решение суда в законную силу не вступило.

https://ria.ru/20211029/dtp-1756880642.html

https://ria.ru/20210910/politsiya-1749505369.html

москва

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, москва, министерство внутренних дел рф (мвд россии), россия