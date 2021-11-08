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Суд отправил на лечение мужчину, угнавшего в Москве машину ГИБДД
Суд отправил на лечение мужчину, угнавшего в Москве машину ГИБДД - РИА Новости, 08.11.2021
Суд отправил на лечение мужчину, угнавшего в Москве машину ГИБДД
Суд в Москве отправил на принудительное лечение мужчину, угнавшего патрульный автомобиль ГИБДД в центре столицы, сообщает пресс-служба городской прокуратуры. РИА Новости, 08.11.2021
2021-11-08T17:44
2021-11-08T17:44
происшествия
москва
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
россия
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Суд в Москве отправил на принудительное лечение мужчину, угнавшего патрульный автомобиль ГИБДД в центре столицы, сообщает пресс-служба городской прокуратуры."Пресненский районный суд рассмотрел уголовное дело в отношении 36-летнего уроженца города Калуги, совершившего запрещенное уголовным законом деяние, подпадающее под признаки преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 166 УК РФ (угон)", - говорится в сообщении.По информации ведомства, в июне 2021 года на улице Воздвиженка мужчина увидел припаркованный патрульный автомобиль столичной госавтоинспекции. Воспользовавшись отсутствием инспектора ДПС, злоумышленник проник в салон, запустил двигатель и поехал. Полицейские задержали его на Минском шоссе.Отмечается, что, согласно заключению психолого-психиатрической экспертизы, мужчина страдает психическим расстройством и в момент совершения деяния не мог осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими."Постановлением суда к мужчине применена принудительная мера медицинского характера в виде принудительного лечения в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях специализированного типа", - уточняется в сообщении. Решение суда в законную силу не вступило.
https://ria.ru/20211029/dtp-1756880642.html
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происшествия, москва, министерство внутренних дел рф (мвд россии), россия
17:44 08.11.2021
 
Суд отправил на лечение мужчину, угнавшего в Москве машину ГИБДД

Суд отправил на принудительное лечение мужчину, угнавшего в Москве патрульную машину ГИБДД

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкМолоток судьи
Молоток судьи - РИА Новости, 1920, 08.11.2021
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Суд в Москве отправил на принудительное лечение мужчину, угнавшего патрульный автомобиль ГИБДД в центре столицы, сообщает пресс-служба городской прокуратуры.
"Пресненский районный суд рассмотрел уголовное дело в отношении 36-летнего уроженца города Калуги, совершившего запрещенное уголовным законом деяние, подпадающее под признаки преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 166 УК РФ (угон)", - говорится в сообщении.
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По информации ведомства, в июне 2021 года на улице Воздвиженка мужчина увидел припаркованный патрульный автомобиль столичной госавтоинспекции. Воспользовавшись отсутствием инспектора ДПС, злоумышленник проник в салон, запустил двигатель и поехал. Полицейские задержали его на Минском шоссе.
Отмечается, что, согласно заключению психолого-психиатрической экспертизы, мужчина страдает психическим расстройством и в момент совершения деяния не мог осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими.
"Постановлением суда к мужчине применена принудительная мера медицинского характера в виде принудительного лечения в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях специализированного типа", - уточняется в сообщении. Решение суда в законную силу не вступило.
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