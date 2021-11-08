"Билайн": россияне не увеличили интернет-трафик в нерабочие дни
© пресс-служба "Вымпелком"Логотип "Билайн"
© пресс-служба "Вымпелком"
МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Объем использования мобильного и проводного интернета в России в нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября не изменился по сравнению с октябрем, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании "Вымпелком" (торговая марка "билайн").
"Сервис "билайн.аналитика" совместно с блоком по операторскому бизнесу проанализировали, как нерабочие и праздничные дни повлияли на мобильный и проводной интернет-трафик… Объемы потребления интернет-трафика пользователями "билайн" в нерабочие и праздничные дни остались на уровне октября, но характер потребления изменялся", - сообщили в пресс-службе.
Как указал оператор, в начале нерабочей недели наблюдался небольшой рост интернет-трафика, но затем компания отметила другой тренд: "вместо резкого скачка потребления в вечерние часы спрос частично перетек на утро и день".
А в последний общероссийский нерабочий день, 7 ноября, "билайн" зафиксировал рекордное потребление интернета. "Вечерний пик потребления пришелся на 20 часов 19 минут", - добавили в компании.
Нерабочие дни в России вводились с 30 октября по 7 ноября в рамках борьбы с коронавирусом. При этом регионы могли вводить их раньше и продлевать в зависимости от ситуации с COVID-19. Так, нерабочие дни продлятся еще неделю в Новгородской, Томской, Челябинской и Курской областях, а в Смоленской области - до 10 ноября.
"Вымпелком" - один из крупнейших в России сотовых операторов. Компания принадлежит холдингу Veon Ltd. (прежнее название - Vimpelcom Ltd.), крупнейший акционер которого - LetterOne Михаила Фридмана (47,9%).
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