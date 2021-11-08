https://ria.ru/20211108/sotrudnichestvo-1758007403.html

Греф рассказал о сотрудничестве с VK

Греф рассказал о сотрудничестве с VK - РИА Новости, 08.11.2021

Греф рассказал о сотрудничестве с VK

"Сбер" в настоящее время активно развивает игровой бизнес, несмотря на это у "Сбера" и группы VK (ранее Mail.ru Group) немного конкурирующих направлений, а... РИА Новости, 08.11.2021

2021-11-08T10:12

2021-11-08T10:12

2021-11-08T11:03

экономика

технологии

герман греф

сбербанк россии

яндекс

сбер

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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. "Сбер" в настоящее время активно развивает игровой бизнес, несмотря на это у "Сбера" и группы VK (ранее Mail.ru Group) немного конкурирующих направлений, а совместное предприятие показывает хорошие результаты, поэтому стороны находят решение возникающих споров, сообщил в интервью РИА Новости глава Сбербанка Герман Греф."Сбер" в конце прошлого года объявил о выходе на игровой рынок, запустив новый сервис облачного гейминга SberPlay, который позволяет запускать популярные компьютерные игры на телевизоре. А в конце апреля группа сообщила, что расширит свое присутствие на игровом рынке: выделяет игровое направление в отдельный бизнес и займется выпуском собственных игр, в первую очередь для мобильных.В то же время игровой бизнес является одним из ключевых для партнера "Сбера" - группы VK, с которой банк строит совместное предприятие О2О в сфере транспорта и еды. При этом ранее банк уже строил совместное предприятие с "Яндексом", которое в прошлом году было решено разделить именно из-за нарастающей конкуренции между экосистемами."Мы активно развиваем индустрию развлечений внутри экосистемы, а игры — перспективное и прибыльное направление. В новом технологическом мире этот сегмент будет быстро расти. По прогнозам, глобальный объем рынка игр в 2024 году достигнет 218,7 миллиарда долларов, для сравнения: в 2018 году, например, это было 137,9 миллиарда долларов", - прокомментировал Греф вопрос о причинах развития группой игрового направления бизнеса.Он отметил, что опасения по поводу соприкосновения экосистем "Сбера" и VK по данному направлению понятны. "Но с VK у нас меньше конкурирующих направлений, чем их было с "Яндексом". Мы развиваем общий бизнес в сегменте foodtech&mobility, и совместное предприятие показывает хорошие результаты. Споры могут возникать, но мы находим их решения", - добавил глава Сбербанка.Читайте полный текст интервью >>>

https://radiosputnik.ria.ru/20211108/energiya-1758003998.html

https://ria.ru/20211108/energoperekhod-1757994286.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, технологии, герман греф, сбербанк россии, яндекс, сбер