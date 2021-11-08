Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211108/sotrudnichestvo-1758007403.html
Греф рассказал о сотрудничестве с VK
Греф рассказал о сотрудничестве с VK - РИА Новости, 08.11.2021
Греф рассказал о сотрудничестве с VK
"Сбер" в настоящее время активно развивает игровой бизнес, несмотря на это у "Сбера" и группы VK (ранее Mail.ru Group) немного конкурирующих направлений, а... РИА Новости, 08.11.2021
2021-11-08T10:12
2021-11-08T11:03
экономика
технологии
герман греф
сбербанк россии
яндекс
сбер
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/08/1758005519_0:0:7697:4511_1920x0_80_0_0_def39717519c149bbd07b0e976807ebe.jpg
МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. "Сбер" в настоящее время активно развивает игровой бизнес, несмотря на это у "Сбера" и группы VK (ранее Mail.ru Group) немного конкурирующих направлений, а совместное предприятие показывает хорошие результаты, поэтому стороны находят решение возникающих споров, сообщил в интервью РИА Новости глава Сбербанка Герман Греф."Сбер" в конце прошлого года объявил о выходе на игровой рынок, запустив новый сервис облачного гейминга SberPlay, который позволяет запускать популярные компьютерные игры на телевизоре. А в конце апреля группа сообщила, что расширит свое присутствие на игровом рынке: выделяет игровое направление в отдельный бизнес и займется выпуском собственных игр, в первую очередь для мобильных.В то же время игровой бизнес является одним из ключевых для партнера "Сбера" - группы VK, с которой банк строит совместное предприятие О2О в сфере транспорта и еды. При этом ранее банк уже строил совместное предприятие с "Яндексом", которое в прошлом году было решено разделить именно из-за нарастающей конкуренции между экосистемами."Мы активно развиваем индустрию развлечений внутри экосистемы, а игры — перспективное и прибыльное направление. В новом технологическом мире этот сегмент будет быстро расти. По прогнозам, глобальный объем рынка игр в 2024 году достигнет 218,7 миллиарда долларов, для сравнения: в 2018 году, например, это было 137,9 миллиарда долларов", - прокомментировал Греф вопрос о причинах развития группой игрового направления бизнеса.Он отметил, что опасения по поводу соприкосновения экосистем "Сбера" и VK по данному направлению понятны. "Но с VK у нас меньше конкурирующих направлений, чем их было с "Яндексом". Мы развиваем общий бизнес в сегменте foodtech&amp;mobility, и совместное предприятие показывает хорошие результаты. Споры могут возникать, но мы находим их решения", - добавил глава Сбербанка.Читайте полный текст интервью &gt;&gt;&gt;
https://radiosputnik.ria.ru/20211108/energiya-1758003998.html
https://ria.ru/20211108/energoperekhod-1757994286.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/08/1758004237_0:226:2048:1762_1920x0_80_0_0_4c600a14a06ad2954e5a5cd02029ae54.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
экономика, технологии, герман греф, сбербанк россии, яндекс, сбер
10:12 08.11.2021 (обновлено: 11:03 08.11.2021)
 
Греф рассказал о сотрудничестве с VK

Греф: у "Сбера" и группы VK немного конкурирующих направлений

© Фото предоставлено пресс-службой СбербанкаГлава Сбербанка Герман Греф
Глава Сбербанка Герман Греф
© Фото предоставлено пресс-службой Сбербанка
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. "Сбер" в настоящее время активно развивает игровой бизнес, несмотря на это у "Сбера" и группы VK (ранее Mail.ru Group) немного конкурирующих направлений, а совместное предприятие показывает хорошие результаты, поэтому стороны находят решение возникающих споров, сообщил в интервью РИА Новости глава Сбербанка Герман Греф.
"Сбер" в конце прошлого года объявил о выходе на игровой рынок, запустив новый сервис облачного гейминга SberPlay, который позволяет запускать популярные компьютерные игры на телевизоре. А в конце апреля группа сообщила, что расширит свое присутствие на игровом рынке: выделяет игровое направление в отдельный бизнес и займется выпуском собственных игр, в первую очередь для мобильных.
Солнечные батареи в Нинся-Хуэйском автономном округе - РИА Новости, 1920, 08.11.2021
09:48В России
Греф рассказал, когда Россия перейдет к новой модели экономики
В то же время игровой бизнес является одним из ключевых для партнера "Сбера" - группы VK, с которой банк строит совместное предприятие О2О в сфере транспорта и еды. При этом ранее банк уже строил совместное предприятие с "Яндексом", которое в прошлом году было решено разделить именно из-за нарастающей конкуренции между экосистемами.
"Мы активно развиваем индустрию развлечений внутри экосистемы, а игры — перспективное и прибыльное направление. В новом технологическом мире этот сегмент будет быстро расти. По прогнозам, глобальный объем рынка игр в 2024 году достигнет 218,7 миллиарда долларов, для сравнения: в 2018 году, например, это было 137,9 миллиарда долларов", - прокомментировал Греф вопрос о причинах развития группой игрового направления бизнеса.
Он отметил, что опасения по поводу соприкосновения экосистем "Сбера" и VK по данному направлению понятны. "Но с VK у нас меньше конкурирующих направлений, чем их было с "Яндексом". Мы развиваем общий бизнес в сегменте foodtech&mobility, и совместное предприятие показывает хорошие результаты. Споры могут возникать, но мы находим их решения", - добавил глава Сбербанка.
Читайте полный текст интервью >>>
Ветрогенераторы Адыгейской ВЭС - РИА Новости, 1920, 08.11.2021
05:07
Греф оценил выгоду для России от энергоперехода
 
ЭкономикаТехнологииГерман ГрефСбербанк РоссииЯндексСбер
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
12:13В Казани начались учения миротворческих сил ОДКБ "Нерушимое братство-2021"
12:11В Москве за сутки госпитализировали 1297 пациентов с COVID-19
12:08В Германии сообщили о прекращении поставок в Польшу по "Ямал — Европе"
12:06Кехман пообещал написать Дорониной письмо от коллектива театра
12:05В Севастополе оценили ситуацию с COVID-19
12:05Кехман рассказал о планах ввести бонусную ставку за спектакль
12:03Гендиректор МХАТ попросил Бузову не обижаться из-за отмены спектакля
12:00На Ямале будут судить мастера, обвиняемого в гибели ребенка из-за качелей
11:59Власти Самарской области заявили о снижении темпов распространения COVID-19
11:58Кехман раскритиковал работу предыдущего руководства МХАТ имени Горького
11:58Действующий глава Никарагуа Ортега лидирует на президентских выборах
11:55Кехман оценил финансовую ситуацию во МХАТ имени Горького
11:52Историк посоветовал Зеленскому прочитать мемуары Манштейна
11:51В Крыму разъяснили правила заселения туристов в гостиницы
11:51СМИ узнали подробности нападения на полицейских во французском Канне
11:48Ростовская прокуратура выяснит, почему бабушке не отдают внука под опеку
11:47Мишустин рассказал о программе комплексного развития Сочи
11:41В Курске 55 тысяч жителей остались без горячей воды
11:41Польша обвинила Белоруссию в попытке довести ситуацию на границе до жертв
11:40Подмосковная полиция опровергла информацию о ДТП с участием подростков
Лента новостейМолния
В Казани начались учения миротворческих сил ОДКБ "Нерушимое братство-2021" В Москве за сутки госпитализировали 1297 пациентов с COVID-19В Германии сообщили о прекращении поставок в Польшу по "Ямал — Европе"Кехман пообещал написать Дорониной письмо от коллектива театраВ Севастополе оценили ситуацию с COVID-19Кехман рассказал о планах ввести бонусную ставку за спектакльГендиректор МХАТ попросил Бузову не обижаться из-за отмены спектакляНа Ямале будут судить мастера, обвиняемого в гибели ребенка из-за качелейВласти Самарской области заявили о снижении темпов распространения COVID-19Кехман раскритиковал работу предыдущего руководства МХАТ имени ГорькогоДействующий глава Никарагуа Ортега лидирует на президентских выборах Кехман оценил финансовую ситуацию во МХАТ имени ГорькогоИсторик посоветовал Зеленскому прочитать мемуары МанштейнаВ Крыму разъяснили правила заселения туристов в гостиницыСМИ узнали подробности нападения на полицейских во французском КаннеРостовская прокуратура выяснит, почему бабушке не отдают внука под опекуМишустин рассказал о программе комплексного развития СочиВ Курске 55 тысяч жителей остались без горячей водыПольша обвинила Белоруссию в попытке довести ситуацию на границе до жертвПодмосковная полиция опровергла информацию о ДТП с участием подростков