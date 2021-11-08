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В Польше проведут внеочередное заседание сейма из-за нелегалов
В Польше проведут внеочередное заседание сейма из-за нелегалов - РИА Новости, 08.11.2021
В Польше проведут внеочередное заседание сейма из-за нелегалов
Спикер нижней палаты парламента Польши (сейма) Эльжбета Витек созвала внеочередное заседание, которое пройдет во вторник. РИА Новости, 08.11.2021
2021-11-08T22:48
2021-11-08T22:48
в мире
белоруссия
польша
сейм польши
мариуш блащак
станислав жарин
ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
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ВАРШАВА, 8 ноя – РИА Новости. Спикер нижней палаты парламента Польши (сейма) Эльжбета Витек созвала внеочередное заседание, которое пройдет во вторник.Она настаивает на том, что "ответственность за происходящее на границе несут белорусские власти", которые "с использованием угроз и шантажа намеренно направляют мигрантов на польскую границу, чтобы спровоцировать кризис в Польше и ЕС".Ранее представитель Пограничной стражи Польши заявил РИА Новости, что белорусские силовики направили колонну из нескольких тысяч мигрантов не в пункт пропуска с Польшей, а в сторону зеленой границы.До этого пресс-секретарь министра-координатора спецслужб Польши Станислав Жарин написал в Twitter, что Белоруссия готовит крупную переброску нелегальных мигрантов в Польшу, и опубликовал видеозапись, сделанную с белорусской стороны, на которой видно, как по дороге следует группа из нескольких сотен человек с багажом. Среди них есть женщины и дети.В понедельник на границе происходили попытки силового перехода границы. Мигранты пытались преодолеть проволочные заграждения, пограничники применяли слезоточивый газ.В связи с этим Войска территориальной обороны Польши сообщили, что 100% солдат 1-й, 2-й, 4-й бригад Войск территориальной обороны находятся в 6-часовой готовности к действию. Два батальона Войск территориальной обороны уже начали мобилизацию солдат. Министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак сообщил, что число солдат Войска польского на границе увеличили до 12 тысяч.
https://ria.ru/20211108/migranty-1758123189.html
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в мире, белоруссия, польша, сейм польши, мариуш блащак, станислав жарин, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
22:48 08.11.2021
 
В Польше проведут внеочередное заседание сейма из-за нелегалов

В Польше проведут внеочередное заседание сейма из-за нелегалов на границе с Белоруссией

© REUTERS / BelTAБеженцы разводят костер на белорусско-польской границе
Беженцы разводят костер на белорусско-польской границе - РИА Новости, 1920, 08.11.2021
© REUTERS / BelTA
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ВАРШАВА, 8 ноя – РИА Новости. Спикер нижней палаты парламента Польши (сейма) Эльжбета Витек созвала внеочередное заседание, которое пройдет во вторник.
"По вопросу ситуации на польско-белорусской границе я созвала сегодня заседание президиума сейма и конвент сеньоров (заседание старейшин – ред.). Я выступила с инициативой созыва внеочередного заседания сейма, которое пройдет завтра", - сказала Витек в видеообращении.
Она настаивает на том, что "ответственность за происходящее на границе несут белорусские власти", которые "с использованием угроз и шантажа намеренно направляют мигрантов на польскую границу, чтобы спровоцировать кризис в Польше и ЕС".
"Александр Лукашенко должен считаться с последствиями своих действий. Нападение на границу Польши – это нападение на члена ЕС и НАТО", - добавила она.
Ранее представитель Пограничной стражи Польши заявил РИА Новости, что белорусские силовики направили колонну из нескольких тысяч мигрантов не в пункт пропуска с Польшей, а в сторону зеленой границы.
До этого пресс-секретарь министра-координатора спецслужб Польши Станислав Жарин написал в Twitter, что Белоруссия готовит крупную переброску нелегальных мигрантов в Польшу, и опубликовал видеозапись, сделанную с белорусской стороны, на которой видно, как по дороге следует группа из нескольких сотен человек с багажом. Среди них есть женщины и дети.
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В связи с этим Войска территориальной обороны Польши сообщили, что 100% солдат 1-й, 2-й, 4-й бригад Войск территориальной обороны находятся в 6-часовой готовности к действию. Два батальона Войск территориальной обороны уже начали мобилизацию солдат. Министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак сообщил, что число солдат Войска польского на границе увеличили до 12 тысяч.
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В миреБелоруссияПольшаСейм ПольшиМариуш БлащакСтанислав ЖаринСитуация с мигрантами на границе Польши и Белоруссии
 
 
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