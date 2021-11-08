В Польше проведут внеочередное заседание сейма из-за нелегалов
В Польше проведут внеочередное заседание сейма из-за нелегалов на границе с Белоруссией
ВАРШАВА, 8 ноя – РИА Новости. Спикер нижней палаты парламента Польши (сейма) Эльжбета Витек созвала внеочередное заседание, которое пройдет во вторник.
"По вопросу ситуации на польско-белорусской границе я созвала сегодня заседание президиума сейма и конвент сеньоров (заседание старейшин – ред.). Я выступила с инициативой созыва внеочередного заседания сейма, которое пройдет завтра", - сказала Витек в видеообращении.
Она настаивает на том, что "ответственность за происходящее на границе несут белорусские власти", которые "с использованием угроз и шантажа намеренно направляют мигрантов на польскую границу, чтобы спровоцировать кризис в Польше и ЕС".
"Александр Лукашенко должен считаться с последствиями своих действий. Нападение на границу Польши – это нападение на члена ЕС и НАТО", - добавила она.
Ранее представитель Пограничной стражи Польши заявил РИА Новости, что белорусские силовики направили колонну из нескольких тысяч мигрантов не в пункт пропуска с Польшей, а в сторону зеленой границы.
До этого пресс-секретарь министра-координатора спецслужб Польши Станислав Жарин написал в Twitter, что Белоруссия готовит крупную переброску нелегальных мигрантов в Польшу, и опубликовал видеозапись, сделанную с белорусской стороны, на которой видно, как по дороге следует группа из нескольких сотен человек с багажом. Среди них есть женщины и дети.
В понедельник на границе происходили попытки силового перехода границы. Мигранты пытались преодолеть проволочные заграждения, пограничники применяли слезоточивый газ.
В связи с этим Войска территориальной обороны Польши сообщили, что 100% солдат 1-й, 2-й, 4-й бригад Войск территориальной обороны находятся в 6-часовой готовности к действию. Два батальона Войск территориальной обороны уже начали мобилизацию солдат. Министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак сообщил, что число солдат Войска польского на границе увеличили до 12 тысяч.