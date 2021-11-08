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Саакашвили перевели в Глданскую тюремную больницу
Саакашвили перевели в Глданскую тюремную больницу - РИА Новости, 08.11.2021
Саакашвили перевели в Глданскую тюремную больницу
Михаила Саакашвили, объявившего в тюрьме голодовку, перевели в Глданскую тюремную больницу, сообщила Специальная пенитенциарная служба Грузии. РИА Новости, 08.11.2021
2021-11-08T18:07
2021-11-08T19:39
в мире
тбилиси
задержание саакашвили в грузии
грузия
михаил саакашвили
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ТБИЛИСИ, 8 ноя — РИА Новости. Михаила Саакашвили, объявившего в тюрьме голодовку, перевели в Глданскую тюремную больницу, сообщила Специальная пенитенциарная служба Грузии."Во избежание ухудшения состояния здоровья и в связи с возросшей опасностью заключенный Михаил Саакашвили был переведен из 12-го пенитенциарного учреждения в медицинское учреждение для обвиняемых и осужденных № 18. Мы будем поэтапно предоставлять общественности дополнительную информацию", — заявили в ведомстве.О необходимости госпитализации бывшего президента Грузии сообщил консилиум врачей. Информацию о том, что его забрали на вертолете из Руставской тюрьмы, распространили грузинские телекомпании, при этом не уточнялось, куда именно увезли заключенного.Адвокаты ранее неоднократно требовали госпитализации Саакашвили в гражданскую больницу.Сразу после ареста экс-президент объявил голодовку. Адвокаты и личный врач Саакашвили утверждают, что его состояние критическое. При этом 6 ноября грузинские власти опубликовали видео, где заключенный ест и пьет соки, а также представили фотографии продуктов, которые он получил. В Тбилиси также заверили, что его состояние стабильное и он принимает медикаменты.После этого политик заявил, что действительно выпил несколько бутылок сока, потому что это входит в протокол голодовки. Однако "во избежание спекуляций" он отказался от лекарств и медицинских процедур.Политик вернулся в Грузию 1 октября после семи лет эмиграции. Его сразу же задержала полиция — он проходит по нескольким уголовным делам. В частности, его заочно осудили по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае Саакашвили приговорили к трем годам лишения свободы, во втором — к шести. Кроме того, он фигурирует в делах о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди" и о растрате средств из госбюджета — их пока рассматривают суды. Помимо этого, ему вменяется нелегальное пересечение границы.У Саакашвили есть украинское гражданство. Владимир Зеленский отмечал ранее, что власти страны и он лично будут заниматься возвращением политика. Грузинский прокурор Джарджи Циклаури заявлял, что вопрос об экстрадиции политика на Украину не рассматривается.
https://ria.ru/20211108/saakashvili-1758051725.html
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в мире, тбилиси, задержание саакашвили в грузии, грузия, михаил саакашвили
18:07 08.11.2021 (обновлено: 19:39 08.11.2021)
 
Саакашвили перевели в Глданскую тюремную больницу

Объявившего голодовку Саакашвили доставили в Глданскую тюремную больницу в Тбилиси

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЛидер политической партии "Движение новых сил" Михаил Саакашвили на пресс-конференции в Киеве. 13 июня 2019
Лидер политической партии Движение новых сил Михаил Саакашвили на пресс-конференции в Киеве. 13 июня 2019 - РИА Новости, 1920, 08.11.2021
© РИА Новости / Стрингер
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ТБИЛИСИ, 8 ноя — РИА Новости. Михаила Саакашвили, объявившего в тюрьме голодовку, перевели в Глданскую тюремную больницу, сообщила Специальная пенитенциарная служба Грузии.
"Во избежание ухудшения состояния здоровья и в связи с возросшей опасностью заключенный Михаил Саакашвили был переведен из 12-го пенитенциарного учреждения в медицинское учреждение для обвиняемых и осужденных № 18. Мы будем поэтапно предоставлять общественности дополнительную информацию", — заявили в ведомстве.
О необходимости госпитализации бывшего президента Грузии сообщил консилиум врачей. Информацию о том, что его забрали на вертолете из Руставской тюрьмы, распространили грузинские телекомпании, при этом не уточнялось, куда именно увезли заключенного.
Адвокаты ранее неоднократно требовали госпитализации Саакашвили в гражданскую больницу.
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Сразу после ареста экс-президент объявил голодовку. Адвокаты и личный врач Саакашвили утверждают, что его состояние критическое. При этом 6 ноября грузинские власти опубликовали видео, где заключенный ест и пьет соки, а также представили фотографии продуктов, которые он получил. В Тбилиси также заверили, что его состояние стабильное и он принимает медикаменты.
После этого политик заявил, что действительно выпил несколько бутылок сока, потому что это входит в протокол голодовки. Однако "во избежание спекуляций" он отказался от лекарств и медицинских процедур.
Политик вернулся в Грузию 1 октября после семи лет эмиграции. Его сразу же задержала полиция — он проходит по нескольким уголовным делам. В частности, его заочно осудили по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае Саакашвили приговорили к трем годам лишения свободы, во втором — к шести. Кроме того, он фигурирует в делах о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди" и о растрате средств из госбюджета — их пока рассматривают суды. Помимо этого, ему вменяется нелегальное пересечение границы.
У Саакашвили есть украинское гражданство. Владимир Зеленский отмечал ранее, что власти страны и он лично будут заниматься возвращением политика. Грузинский прокурор Джарджи Циклаури заявлял, что вопрос об экстрадиции политика на Украину не рассматривается.
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В миреТбилисиЗадержание Саакашвили в ГрузииГрузияМихаил Саакашвили
 
 
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