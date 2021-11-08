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Премьер Грузии отказался комментировать ситуацию с Саакашвили
Премьер Грузии отказался комментировать ситуацию с Саакашвили - РИА Новости, 08.11.2021
Премьер Грузии отказался комментировать ситуацию с Саакашвили
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что больше не будет комментировать ситуацию с находящимся в тюрьме экс-президентом Михаилом Саакашвили. РИА Новости, 08.11.2021
2021-11-08T13:37
2021-11-08T13:37
в мире
грузия
михаил саакашвили
ираклий гарибашвили
задержание саакашвили в грузии
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ТБИЛИСИ, 8 ноя - РИА Новости. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что больше не будет комментировать ситуацию с находящимся в тюрьме экс-президентом Михаилом Саакашвили.Саакашвили был задержан в Грузии 1 октября, он проходит по нескольким уголовным делам. Политика заочно осудили по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае Саакашвили приговорили к трем годам лишения свободы, во втором - к шести. Кроме того, он является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди" и о растрате средств из госбюджета - их пока рассматривают суды. После заключения под стражу политик объявил голодовку, она длится уже 39 дней. Однако власти Грузии отказываются его освобождать. Премьер Ираклий Гарибашвили заявил, что Саакашвили долго останется в тюрьме, он будет отбывать весь положенный срок. Он также пообещал, что власти не допустят революционных сценариев и провокаций со стороны партии Саакашвили.
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РИА Новости
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5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
60
Саакашвили ест в присутствии врачей вопреки заявлению о собственной голодовке
Минюст Грузии показал несколько видео, на которых Саакашвили ест в окружении врачей. Сам экс-президент ранее написал в Facebook, что «не принимает никакой еды» и продолжает голодовку. Как говорится в сообщении специальной пенитенциарной службы, экс-президент ест кашу и пьёт натуральные соки в разное время суток.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, грузия, михаил саакашвили, ираклий гарибашвили, задержание саакашвили в грузии, видео
Премьер Грузии отказался комментировать ситуацию с Саакашвили
ТБИЛИСИ, 8 ноя - РИА Новости. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что больше не будет комментировать ситуацию с находящимся в тюрьме экс-президентом Михаилом Саакашвили.
2021-11-08T13:37
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13:37 08.11.2021
 
Премьер Грузии отказался комментировать ситуацию с Саакашвили

Премьер Грузии Гарибашвили больше не будет комментировать ситуацию с Саакашвили

© AP Photo / Georgian Interior Ministry Press ServiceБывший президент Грузии Михаил Саакашвили после задержания в городе Рустави
Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили после задержания в городе Рустави - РИА Новости, 1920, 08.11.2021
© AP Photo / Georgian Interior Ministry Press Service
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ТБИЛИСИ, 8 ноя - РИА Новости. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что больше не будет комментировать ситуацию с находящимся в тюрьме экс-президентом Михаилом Саакашвили.
"Я перестал говорить на эту тему. Это не моя тема для разговора, так как заявления о заключенных делает пенитенциарная служба, Министерство юстиции. У вас есть министр юстиции (Рати - ред.) Брегадзе, которому можно задать любой вопрос, а также пенитенциарная служба. Они дадут исчерпывающий ответ", - заявил премьер на брифинге в понедельник.
Саакашвили был задержан в Грузии 1 октября, он проходит по нескольким уголовным делам. Политика заочно осудили по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае Саакашвили приговорили к трем годам лишения свободы, во втором - к шести. Кроме того, он является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди" и о растрате средств из госбюджета - их пока рассматривают суды. После заключения под стражу политик объявил голодовку, она длится уже 39 дней. Однако власти Грузии отказываются его освобождать. Премьер Ираклий Гарибашвили заявил, что Саакашвили долго останется в тюрьме, он будет отбывать весь положенный срок. Он также пообещал, что власти не допустят революционных сценариев и провокаций со стороны партии Саакашвили.
 
В миреГрузияМихаил СаакашвилиИраклий ГарибашвилиЗадержание Саакашвили в Грузии
 
 
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