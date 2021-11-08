Премьер Грузии отказался комментировать ситуацию с Саакашвили
Премьер Грузии Гарибашвили больше не будет комментировать ситуацию с Саакашвили
© AP Photo / Georgian Interior Ministry Press ServiceБывший президент Грузии Михаил Саакашвили после задержания в городе Рустави
© AP Photo / Georgian Interior Ministry Press Service
ТБИЛИСИ, 8 ноя - РИА Новости. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что больше не будет комментировать ситуацию с находящимся в тюрьме экс-президентом Михаилом Саакашвили.
"Я перестал говорить на эту тему. Это не моя тема для разговора, так как заявления о заключенных делает пенитенциарная служба, Министерство юстиции. У вас есть министр юстиции (Рати - ред.) Брегадзе, которому можно задать любой вопрос, а также пенитенциарная служба. Они дадут исчерпывающий ответ", - заявил премьер на брифинге в понедельник.
Саакашвили был задержан в Грузии 1 октября, он проходит по нескольким уголовным делам. Политика заочно осудили по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае Саакашвили приговорили к трем годам лишения свободы, во втором - к шести. Кроме того, он является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди" и о растрате средств из госбюджета - их пока рассматривают суды. После заключения под стражу политик объявил голодовку, она длится уже 39 дней. Однако власти Грузии отказываются его освобождать. Премьер Ираклий Гарибашвили заявил, что Саакашвили долго останется в тюрьме, он будет отбывать весь положенный срок. Он также пообещал, что власти не допустят революционных сценариев и провокаций со стороны партии Саакашвили.