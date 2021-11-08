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Премьер Грузии отказался комментировать ситуацию с Саакашвили

Премьер Грузии отказался комментировать ситуацию с Саакашвили - РИА Новости, 08.11.2021

Премьер Грузии отказался комментировать ситуацию с Саакашвили

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что больше не будет комментировать ситуацию с находящимся в тюрьме экс-президентом Михаилом Саакашвили. РИА Новости, 08.11.2021

2021-11-08T13:37

2021-11-08T13:37

2021-11-08T13:37

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грузия

михаил саакашвили

ираклий гарибашвили

задержание саакашвили в грузии

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ТБИЛИСИ, 8 ноя - РИА Новости. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что больше не будет комментировать ситуацию с находящимся в тюрьме экс-президентом Михаилом Саакашвили.Саакашвили был задержан в Грузии 1 октября, он проходит по нескольким уголовным делам. Политика заочно осудили по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае Саакашвили приговорили к трем годам лишения свободы, во втором - к шести. Кроме того, он является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди" и о растрате средств из госбюджета - их пока рассматривают суды. После заключения под стражу политик объявил голодовку, она длится уже 39 дней. Однако власти Грузии отказываются его освобождать. Премьер Ираклий Гарибашвили заявил, что Саакашвили долго останется в тюрьме, он будет отбывать весь положенный срок. Он также пообещал, что власти не допустят революционных сценариев и провокаций со стороны партии Саакашвили.

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Саакашвили ест в присутствии врачей вопреки заявлению о собственной голодовке Минюст Грузии показал несколько видео, на которых Саакашвили ест в окружении врачей. Сам экс-президент ранее написал в Facebook, что «не принимает никакой еды» и продолжает голодовку. Как говорится в сообщении специальной пенитенциарной службы, экс-президент ест кашу и пьёт натуральные соки в разное время суток. 2021-11-08T13:37 true PT0M31S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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